पाकिस्तानचा फ्लॉप शो! PSL ला लाथ मारत खेळाडूंची IPL ला पसंती, आता स्पर्धेसाठी स्टेडियमही राहणार रिकामं

1. पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) आणि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) जवळपास एकाचवेळी सुरू होत आहेत. 2. परदेशी खेळाडूंनी PSL ऐवजी IPL ला पसंती दिल्याने PSL ला मोठा फटका बसला आहे. 3. PSL स्पर्धा प्रेक्षकांविना खेळवली जाणार आहे आणि फक्त दोन शहरांमध्येच होणार आहे. 4. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने महसुलाच्या नुकसानीची भरपाई फ्रँचायझी मालकांना देण्याचे आश्वासन दिले आहे. 5. PSL मधून माघार घेतलेल्या खेळाडूंवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे..इंडियन प्रीमियर लीगचा (IPL) १९ वा हंगाम आणि पाकिस्तान सुपर लीगचा (PSL) ११ वा हंगाम जवळपास एकाचवेळी सुरू होणार आहे. पीएसएलला २६ मार्चपासून सुरुवात होत आहे, तर आयपीएलला २८ मार्चपासून सुरुवात होत आहे. अशात आयपीएलमध्ये निवडल्या गेलेल्या परदेशी खेळाडूंनी पीएसएलकडे मात्र पाठ फिरवली आहे. अशातच आता या स्पर्धेच्या आयोजनालाही मोठा फटका बसला आहे. ही स्पर्धा प्रेक्षकांविना खेळवली जाणार आहे. .IND vs PAK: पाकिस्तानचा नवा पोरखेळ! आता म्हणतायेत PSL भारतात दाखवणार नाही....श्रीलंकेचा कर्णधार दसून शनकाची माघारनुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार दसून शनकाला (Dasun Shanaka) राजस्थान रॉयल्सने आयपीएल २०२६ साठी करारबद्ध केले आहे. राजस्थान रॉयल्सचा अष्टपैलू सॅम करन आयपीएल २०२६ मधून दुखापतीमुळे बाहेर झाला आहे. त्यामुळे त्याचा बदली खेळाडू म्हणून दसून शनकाला राजस्थानने संधी दिली. त्यामुळे दसून शनकाने पीएसएल २०२६ स्पर्धेतून माघार घेतली आहे. तो पीएसएलमध्ये लाहोर कलंदर्सचा भाग होता. पण आता त्याने माघार घेतली आहे.केवळ दसून शनकाच नाही, तर यापूर्वीही काही खेळाडूंनी आयपीएलला पसंती दिली आहे. झिम्बाब्वेचा गोलंदाज ब्लेसिंग मुझराबनीसह काही अफगाणिस्तानच्या खेळाडूंनी पीएसएलमधून माघार घेतली आहे. मुझराबनीला कोलकाता नाईट रायडर्सने मुस्तफिजूर रेहमानच्या जागेवर संधी दिली आहे..प्रेक्षकांविना स्पर्धासध्या इराण-इस्त्राईल युद्धाचा परिणाम संपूर्ण आखाती देशांमध्ये आणि पश्चिम आशियात दिसून येत आहे. त्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेटलाही याचा फटका बसला आहे. आता पीएसएल २०२६ स्पर्धा केवळ दोन शहरांमध्येच खेळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधी ही स्पर्धा ६ वेगवेगळ्या शहरांमध्ये होणार होती, परंतु आता लाहोर आणि कराची या दोन शहरांमध्येच सर्व सामने खेळवले जाणार आहेत. याशिवाय लाहोरला होणारा उद्घाटन सोहळाही रद्द करण्यात आला आहे. तसेच ही स्पर्धा सध्या तरी प्रेक्षकांविना खेळवण्याचा निर्णय झाला आहे..पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी (Mohsin Naqvi) यांनी म्हटले आहे की कदाचित स्पर्धेतील नंतरच्या टप्प्यातील सामन्यांसाठी प्रेक्षकांना स्टेडियममध्ये प्रवेश मिळेल, पण हे इराणमधील तणाव संपण्यावर अवलंबून असेल.सध्या पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे इंधन संकटही उभं राहिलं असल्याने पाकिस्तानमध्येही शाळा बंद केल्या आहेत. घरून काम सुरू झाली असून ईदच्या सुट्ट्या वाढवल्या आहेत. हे युद्ध किती काळ चालणार, हे माहित नाही. त्यामुळे सर्व गोष्टींचा विचार करून आणि सुरक्षा यंत्रणांशी चर्चा केल्यानंतर, आम्ही ठरवले आहे की पीएसएल मूळ वेळापत्रकानुसार सुरू राहील. पण लोकांची गर्दी होऊन चालणार नसल्याने हा निर्णय घेतल्याचे नक्वी यांनी सांगितले..नक्वींची मोठी आश्वासनंनक्वी यांनी अशीही आश्वासनं दिली आहेत की चाहत्यांशिवाय सामने होणार असल्याने महसुलाच्या नुकसानीची भरपाई फ्रँचायझी मालकांना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाकडून मिळेल. याशिवाय तिकीटे खरेदी केलेल्या चाहत्यांना त्यांचे पैसे परत केले जातील, असंही त्यांनी सांगितले. याशिवाय ज्या शहरात सामने होणार नाही, त्यांची माफी मागितली आहे, याशिवाय पुढच्या वर्षी अधिक ठिकाणी सामने होतील, अशी आश्वासनं त्यांनी दिली आहेत..PSL चा करार मोडला अन् IPL शी हातमिळवणी; झिम्बाब्वेच्या खेळाडूच्या निर्णयाने पाकिस्तान चवताळले.पीएसएलमधून माघार घेतलेल्या खेळाडूंवर कारवाईनक्की यांनी असेही वचन दिले की आयपीएलसाठी ऐनवेळी पीएसएलमधून माघार घेतलेल्या खेळाडूंवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. यामध्ये दसून शनका, ब्लेसिंग मुझराबनी, गुडाकेश मोती, झॅक फ्रेझर-मॅकगर्क, ओटनील बार्टमन, स्पेन्सर जॉन्सन अशा खेळाडूंचासमावेश आहे.