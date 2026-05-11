BCCI चीही भीती आता उरली नाही? LSG च्या सदस्याने CSK विरूद्धच्या सामन्यावेळी वापरला फोन? Photo व्हायरल

IPL 2026 LSG Phone Controversy: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत रविवारी (१० मे) एमए चिदंबरम स्टेडियमवर (चेपॉक) चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध लखनौ सुपर जायंट्स संघात सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात चेन्नईने ५ विकेट्सने विजय मिळवला. मात्र या सामन्यादरम्यान घडलेल्या एका घटनेने चर्चेला उधाण आले आहे. या सामन्यावेळी लखनौची जर्सी घातलेला एक व्यक्ती मोबाईल फोन वापरताना दिसल्याने खळबळ उडाली आहे. .IPL 2026: मुंबई इंडियन्सला प्लेऑफमधून बाहेर पडण्यासोबतच झालं कोटींचं नुकसान; जाणून घ्या कसं.झाले असे की या सामन्यात लखनौ सुपर जायंट्स संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला, त्यावेळी पहिल्याच षटकात चेन्नईकडून अकिल हुसैनने टकलेल्या पाचव्या चेंडूवर जोश इंग्लिसने चौकार मारला. त्याचवेळी कॅमेरा लखनौच्या जर्सी घातलेल्या एका गटाकडे वळाला. त्यावेळी एक व्यक्ती फोनवर बोलताना दिसला. तो व्यक्त बॅकरुम स्टाफ मेंबर असल्याचा दावा केला जात आहे. त्याचे सामन्यादरम्यान मोबाईलवर बोलतानाचे अनेक फोटो व्हायरल झाले आहेत. त्यामुळे लखनौच्या सदस्याकडून बीसीसीआयचा नियम मोडला गेला आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत..तथापि, जरी फोटो व्हायरल होत असले, तरी त्याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण लखनौ सुपर जायंट्स, बीसीसीआय किंवा आयपीएलकडून देण्यात आलेले नाही. तसेच तो व्यक्ती लखनौच्या सपोर्ट स्टाफमधील खरंच होता की नाही, याबाबत अद्याप माहिती मिळालेली नाही. तसेच तो व्यक्ती बसलेलं क्षेत्र स्टेडियममधील नेमकं कोणतं आहे, हे देखील स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे व्हायरल होत असलेल्या फोटोतील व्यक्ती लखनौ सुपर जायंट्स संघाची सदस्य असल्याची कोणतीही पुष्टी सकाळ माध्यम करत नाही..मोबईल वापराबाबत काय आहे नियमदरम्यान, खेळाडू आणि मॅच ऑफिशियल क्षेत्राच्या (PMOA) नियमानुसार मोबाईल फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन उपकरणे वापरण्याला या PMOA क्षेत्रात परवानगी नसते. या निर्धारित क्षेत्रात ड्रेसिंग रुम, डगआऊट, टीव्ही आणि अंपायर रुम, मॅच रेफ्री रुम, खेळाडू आणि मॅच ऑफिशियर डायनिंग रुम इ. समावेश आहे. या नियमानुसार काही मोजकेट उपकरणे आहेत, जे डगआऊटमध्ये वापरले जाऊ शकतात, ज्यांचा वापर केवळ ऍनालिस्ट करू शकतात..IPL 2026: रोहित शर्माची दुखापत ते बुमराह - बोल्टचं अपयश... Mumbai Indians प्लेऑफमधून बाहेर पडण्याची ५ महत्त्वाची कारणं काय?.राजस्थानच्या सदस्याला शिक्षायापूर्वी आयपीएल २०२६ स्पर्धेदरम्यान राजस्थान रॉयल्सचे टीम मॅनेजर रोमी भिंडर यांनाही डगआऊटमध्ये मोबईल वापरताना दिसले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर बीसीसीआयकडून कारवाई झाली होती. त्यांना एक लाखाचा दंड करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांनी माफीही मागितली होती.