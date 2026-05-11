IPL 2026: मुंबई इंडियन्सला प्लेऑफमधून बाहेर पडण्यासोबतच झालं कोटींचं नुकसान; जाणून घ्या कसं

IPL 2026: रविवारी (१० मे) इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) रायपूरमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि मुंबई इंडियन्स या दोन संघात रोमांचक सामना झाला. शेवटच्या सामन्यापर्यंत रंगलेल्या या सामन्यात बंगळुरूने अवघ्या २ विकेट्सने विजय मिळवला. बंगळुरूचा (RCB) हा ११ सामन्यांतील सातवा विजय होता. त्यामुळे बंगळुरूने १४ गुण मिळवत दमदार नेट रन रेटसह सध्या पाँइंट्स टेबलमध्ये अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. पण मुंबई इंडियन्सचे (Mumbai Indians) स्पर्धेतील आव्हान मात्र संपले..IPL 2026: मुंबई इंडियन्स प्लेऑफच्या शर्यतीमधून बाहेर, पण आता बिघडवणार तीन संघांचं गणित?.मुंबईसाठी हा स्पर्धेतील ११ वा सामना होता, तर ८ वा पराभव होता. मुंबईने ११ सामन्यांमध्ये केवळ तीन विजय मिळवले आहेत. आता त्यांचे साखळी फेरीतील तीनच सामने बाकी आहेत. अशात ते केवळ १२ गुणांपर्यंत पोहचू शकतात. मात्र आधीच ३ संघांनी १२ गुणांचा टप्पा पार केला असल्याने मुंबईचे आव्हान अधिकृतरित्या संपले..दरम्यान, पाचवेळचे विजेते असलेल्या मुंबई इंडियन्सचे सलग ६ व्या वर्षी आयपीएल ट्रॉफी जिंकण्याचे स्वप्न भंगले आहे. गेल्या ६ वर्षात मुंबईच्या कामगिरीत बरेच चढ-उतारच पाहायला मिळाले आहेत. आत्तापर्यंतच्या त्यांच्या सर्वात खराब हंगामांपैकी यंदाचा हा हंगाम आहे. तथापि, मुंबईचे आव्हान तर संपलेच, पण कोट्यवधींचे बक्षीस मिळवण्याची संधीही त्यांची हुकली आहे..खरंतर आयपीएलमध्ये प्लेऑफमध्ये पोहचणाऱ्या संघांना बीसीसीआयकडून कोट्यवधींची बक्षीसे मिळतात. विजेत्या संघाला २० कोटी रुपये, तर उपविजेत्या संघाला १२.५ कोटी रुपये बक्षीस मिळते. एलिमिनेटरमध्ये पराभूत होणाऱ्या संघाला (चौथे स्थान) ६.५ कोटी रुपये मिळतात. तसेच दुसऱ्या क्वालिफायर्समध्ये पराभूत होणाऱ्या संघाला (तिसरे स्थान) ७ कोटी रुपये मिळतात. तसेच प्लेऑफमध्ये स्थान न मिळवणाऱ्या संघांना कोणतेही बक्षीस रक्कम मिळत नाही. प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर झालेल्या संघांना केवळ केंद्रीय महसूल, प्रायोजकत्व आणि तिकीट विक्रीतून मिळणाऱ्या त्यांच्या वाट्यावरच समाधान मानावे लागते..IPL 2026 Playoff : मुंबई इंडियन्स स्पर्धेबाहेर! शेवटच्या षटकात थरार अन् RCBचा रोमहर्षक विजय; POINT TABLE मध्ये अव्वल स्थानी झेप.दरम्यान, मुंबईचे आव्हान जरी संपले असले तरी त्यांना अद्याप साखळी फेरीतील तीन सामने खेळायचे आहेत. हे सामने त्यांना तळातले स्थान टाळण्यासाठी आणि प्रतिष्ठा राखण्यासाठी खेळायचे आहेत. त्यांना १४ मे रोजी पंजाब किंग्सविरुद्ध, २० मे रोजी कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध, तर २४ मे रोजी राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध सामना खेळायचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.