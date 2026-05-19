ईशान किशनने आधी CSK फॅन्सना डिवचलं, पण सामन्यानंतर सांगितलं SRH ला जिंकण्यामागचं भावनिक कारण; म्हणाला, 'बहिणीचं निधन...'

IPL 2026 CSK vs SRH Marathi News: सोमवारी (१८ मे) चेन्नई सुपर किंग्सला सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध ५ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील सनरायझर्स हैदराबादचा हा ८ वा विजय होता, त्यामुळे त्यांनी १६ गुण मिळवले असून त्यांचे प्लेऑफचे तिकीट पक्के झाले. त्यांच्यासह त्यांनी गुजरात टायटन्सलाही प्लेऑफचं तिकीट मिळवून दिले आहे. मात्र चेन्नई सुपर किंग्सला (Chennai Super Kings) हा पराभव महागात पडला. या पराभवामुळे त्यांच्या प्लेऑफच्या आशांना धक्का बसला आहे. हैदराबादच्या या विजयात यष्टीरक्षक फलंदाज ईशान किशनने (Ishan Kishan) मोलाचा वाटा उचलला. त्यामुळे त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला. पण सामना जिंकल्यानंतर त्याने ज्याप्रकारचे हावभाव केले आणि जी प्रतिक्रिया दिली, त्याची चर्चा होत आहे. .IPL 2026 PLAYOFF SCENARIO: सनरायझर्स हैदराबादचा विजय, पण गुजरात टायनट्स प्ले ऑफमध्ये कसे पोहोचले? 'बाय वन गेट वन' ऑफर.ईशानने उडवली CSK चाहत्यांची उडवली खिल्लीया सामन्यात चेन्नईने १८१ धावांचे लक्ष्य हैदराबादसमोर ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना हैदराबादने ट्रॅव्हिस हेड आणि अभिषेक शर्मा यांची विकेट गमावल्यानंतर ईशान किशनने हेन्रिक क्लासेनसोबत ७५ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे हैदराबादच्या विजयाचा पाया रचला गेला. क्लासेन ४७ धावांवर बाद झाल्यानंतरही ईशान किशनने ४७ चेंडूत ७० धावांची बाद खेळी केली आणि हैदराबादला विजय मिळवून दिला..हैदराबादने हा विजय मिळवल्यानंतर ईशान किशनने चेन्नईच्या चाहत्यांची खिल्ली उडवली. त्याने चेन्नईचे शिट्टी वाजवण्याच्या 'Whistlepodu' सेलिब्रेशनप्रमाणे शिट्टी वाजवण्याची कृती केली आणि हाताने आता जा असा इशारा केला. त्याने ही कृती मस्करीमध्ये केली होती. त्याचा व्हिडिओही सध्या व्हायरल होत आहे..बहिणीला सामनावीर पुरस्कार समर्पितहा सामना जिंकल्यानंतर ईशान किशनने सांगितले की यष्टीरक्षण करत असतानाच त्याला हे लक्षात आलं होतं की चेपॉक स्टेडियममधील खेळपट्टी फलंदाजीसाठी सोपी नाही, या खेळपट्टीवर फिरकी गोलंदाजी आणि स्लोअर बॉल्स प्रभावी ठरतील. तो म्हणाला, अशा परिस्थितीत त्याने फक्त खेळपट्टीवर टिकून राहून गोष्टी साध्या ठेवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच स्वत:वरील विश्वासही महत्त्वाचा ठरला. याशिवाय डावखुरा फलंदाज असल्याने त्याच्याविरुद्ध सातत्याने गोलंदाजांना दिशा आणि टप्पा सातत्याने योग्य राखण्याचा आव्हान होतं. त्याने क्लासेनसोबच्या भागीदारीबाबत सांगितले की त्यांच्यात फार चर्चा झाली नाही, ते आपापले शॉट्स खेळत होते..IPL 2026: राजस्थानच्या मार्गात लखनौचा अडथळा? प्लेऑफ गाठण्यासाठी आजच्या सामन्यात विजय हवाच, पाहा संभावित Playing XI.याशिवाय शेवटी ईशानने सांगितले की 'काहीवेळेस प्रेरणा खूप महत्त्वाची असते. आज माझ्यासाठी माझी प्रेरणा माझा चुलतभाऊ होता. त्याने नुकतेच त्याच्या बहिणीला गमावले आहे. आमच्या कुटुंबासाठी हा खूप कठीण काळ होता आणि ते आज पहिल्यांदा सामना पाहण्यासाठी स्टेडियममध्ये आले होते. त्यामुळे मला त्यांच्यासाठी सामना जिंकून द्यायचा होता. मला आनंद आहे की त्यांनी ही खेळी प्रत्यक्ष पाहिली.''मला वाटत होतं वरून मला कोणीातरी आशीर्वाद देत आहे, मला ती ताकद जाणवत होती की जर मी संघासाठी थांबलो, तर मी करू शकेल आणि आम्ही प्लेऑफसाठीही पात्र ठरू.'.हैदराबादने १८१ धावांचा पाठलाग १९ षटकात ५ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. आता हैदराबादला शेवटचा साखळी सामना २२ मे रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध सामना खेळायचा आहे. या सामन्यानंतर पाँइंट्स टेबलमध्ये पहिल्या २ क्रमांकावर कोणता संघ राहणार, हे देखील निश्चित होईल.