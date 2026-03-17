KKR चा जुना भिडू आता CSK च्या ताफ्यात! IPL 2026 पूर्वी चेन्नई सुपर किंग्सने केली घोषणा

Chennai Super Kings New Fielding Coach: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेला सुरू होण्यासाठी आता केवळ १० दिवसांचा कालावधी राहिला आहे, त्यामुळे संघांची अंतिम तयारी सुरू झाली आहे. पाच वेळचे विजेते चेन्नई सुपर किंग्सने यापूर्वीच सरावाला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या संघातील अनेक खेळाडू चेन्नईमध्ये असून सराव शिबिरात सहभागी झाले आहेत. यादरम्यान आता चेन्नई सुपर किंग्सचे (Chennai Super Kings) प्रशिक्षकही चेन्नईत दाखल झाले आहेत. याचदरम्यान चेन्नईने एका नव्या सदस्याचे स्वागत केले आहे. .चेन्नई संघात आता क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षक (Fielding Coach) म्हणून इंग्लंडचे माजी क्रिकेटपटू जेम्स फोस्टर (James Foster) जोडले गेले आहेत. त्यांनी यापूर्वी २०२० ते २०२३ दरम्यान आयपीएलमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) संघाचा क्षेत्ररक्षक आणि सहाय्यक प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिले आहे. आता ते चेन्नई सुपर किंग्स संघासाठी मुख्य प्रशिक्षक स्टिफन फ्लेमिंग यांच्या नेतृत्वात काम करतील. चेन्नई सुपर किंग्सच्या कोचिंग स्टाफमध्ये फ्लेमिंग, फोस्टर यांच्यासह मायकल हसी आणि एरिक सिमन्स आहेत..४५ वर्षीय फोस्टर यांनी २००१ ते २००९ दरम्यान इंग्लंड क्रिकेट संघाचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्यांनी ७ कसोटी, ११ वनडे आणि ५ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळले आहेत. निवृत्तीनंतर त्यांनी प्रशिक्षण क्षेत्रात पाऊल टाकले. त्यांनी आत्तापर्यंत इंग्लंड आणि न्यूझीलंड या राष्ट्रीय संघांसाठीही प्रशिक्षकपद सांभाळले आहे. याशिवाय त्यांनी गेली काही वर्षे फ्रँचायझी क्रिकेटमध्येही प्रशिक्षक म्हणून काम केले आहे. इंटरनॅशन लीग टी२० स्पर्धा जिंकणाऱ्या डेझर्ट वापर्ससाठी प्रशिक्षकपद सांभाळले होते. तसेच द हंड्रेड स्पर्धेतील बर्मिंगहॅम फोनिक्स संघाचेही सहाय्यक प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिले आहे..चेन्नई सुपर किंग्सने फोस्टर यांचं संघात स्वागत करताना लिहिले की 'आमचे क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षक जेम्स फोस्टर यांचे स्वागत आहे. ते इंग्लंडचे माजी यष्टीरक्षक आणि प्रशिक्षक असून त्यांना जगभरातील संघांचा अनुभव आहे. आता ते आमच्यासोबत नव्या आध्यायाची सुरुवात करत आहेत.'.आयपीएल २०२६ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्स पहिला सामना ३० मार्च रोजी गुवाहाटीमध्ये राजस्थान रॉयल्स सघाविरुद्ध सामना खेळतील. त्यानंतर ते घरच्या मैदानात म्हणजे चेन्नईमध्ये ४ एप्रिलला पंजाब किंग्सविरुद्ध सामना खेळतील.