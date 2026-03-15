कोणताच संघ ICCपेक्षा मोठा नाही, जय शहांनी पाकिस्तान-बांगलादेशला सुनावलं; तर टीम इंडियाला...

Jay Shah Reacts to World Cup Controversy आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउन्सिलचे अध्यक्ष जय शहा यांनी नुकत्याच झालेल्या टी २० वर्ल्ड कप स्पर्धेबाबत बोलताना म्हटलं की, कोणताही संघ आयसीसीपेक्षा मोठा नाही. मुंबईत एका पुरस्कार सोहळ्यात बोलताना जय शहा म्हणाले की, स्पर्धा सुरू होण्याआधी अनेक प्रकारच्या चर्चा आणि अनिश्चितता होती. त्यामुळे हा वर्ल्ड कप खूप महत्त्वाचा ठरतो..आयसीसी वर्ल्ड कपचं महत्त्व खूप होतं. कारण स्पर्धा सुरू होण्याआधी खूप चर्चा होती की काही संघ स्पर्धेत सहभागी होणार नाहीत. त्यामुळे वर्ल्ड कपचं आयोजन कसं होणार असा प्रश्नही चर्चेत होता. पण आयसीसीपेक्षा कोणताही संघ मोठा नाही. एका संघामुळे संघटना बनत नाही तर सर्व संघ एकत्र आल्यानं संघटना बनते असंही जय शहा म्हणाले..Cricket Retirement: भारताला हरवून चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकणाऱ्या पाकिस्तानी कर्णधाराची निवृतीची घोषणा; म्हणाला, बाबर आझमसारखा...'.वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरू होण्याआधी बरेच वाद समोर आले होते. बांगलादेशने सुरक्षेच्या कारणास्तव स्पर्धेतून माघार घेतली होती. तर पाकिस्तानने भारताविरोधात सामने न खेळण्याची धमकी दिली होती. या घडामोडींनंतरही स्पर्धेचं आयोजन यशस्वीरित्या झालं आणि या स्पर्धेत भारताने विजेतेपद पटकावलं..जय शहा म्हणाले की, यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये प्रेक्षकांनी नवा विक्रम केला. सर्व व्यूवरशिपचे विक्रम मोडले. इतिहासात पहिल्यांदाच ७.२ मिलियन कन्करंट व्यूवर्सची नोंद झाली तर एकूण प्रेक्षकांच्या बाबतीतही जुने विक्रम मोडले. असोसिएट संघांचं कौतुक करताना त्यांनी युएई, नेदरलँड, झिम्बॉब्वे आणि नेपाळने चांगला खेळ केल्याचंही म्हटलं..भारतीय संघाने टी२० वर्ल्ड कप जिंकला असला तरी भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांना जय शहा यांनी एक सल्लाही दिलाय. यशाच्या शिखरावरून खाली यायला काहीच महिने लागतात पण खालून यशाचं शिखर गाठण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. त्यामुळे कष्ट करत रहा आणि जिंकत रहा असंही जय शहा म्हणाले.