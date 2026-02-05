Cricket

WPL 2026 Final: जेमिमाहची विक्रमी फिफ्टी, हरमनप्रीतच्या पंक्तीत स्थान; दिल्लीकडून RCB च्या गोलंदाजांची धुलाई, २०० धावाही पार

DC Set Mammoth Target for RCB: वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ च्या अंतिम सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध विक्रमी लक्ष्य ठेवलं. जेमिमाह रोड्रिग्सने अर्धशतक ठोकत हरमनप्रीत कौरच्या पंक्तीत स्थान मिळवलं आहे.
Jemimah Rodrigues, Laura Wolvaardt | DC Vs RCB WPL 2026 Final

Jemimah Rodrigues, Laura Wolvaardt | DC Vs RCB WPL 2026 Final

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

DC Set Record 204 Run Target for RCB: वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेचा (WPL) अंतिम सामना बडोद्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (RCB vs DC) संघात होत आहे. गुरुवारी होत असलेल्या या सामन्यात बंगळुरू दुसऱ्या विजयासाठी, तर दिल्ली तीन उपविजेतेपदांनंतर पहिल्या विजेतेपदाच्या हेतूने मैदानात उतरले आहेत.

या सामन्यात दिल्लीच्या फलंदाजांनी आक्रमक खेळताना बंगळुरूसमोर धावांचं २०४ धावांचं मोठं लक्ष्य ठेवलं आहे. WPL स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यातील हे सर्वात मोठे लक्ष्य आहे. याशिवाय जर हे लक्ष्य बंगळुरूने पार केलं, तर हा या स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा यशस्वी धावांचा पाठलाग असेल. या सामन्यात दिल्लीची कर्णधार जेमिमाह रोड्रिग्सने अर्धशतक ठोकले, तर चिनेल हेन्री आणि लॉरा वूल्फार्ट यांनीही वादळी खेळ केला.

<div class="paragraphs"><p>Jemimah Rodrigues, Laura Wolvaardt | DC Vs RCB WPL 2026 Final</p></div>
WPL 2026: RCB vs DC फायनल! स्मृती मानधना की जेमिमाह रोड्रिग्स, कोण उचलणार विजेतेपदाची ट्रॉफी? जाणून घ्या Live Streaming डिटेल्स
Loading content, please wait...
Cricket
Delhi Capitals
Cricket News
RCB
Cricket News in Marathi
DC
DC vs RCB
Jemimah Rodrigues
cricket news today
Royal Challengers Bangalore
Women's Premier League

Related Stories

No stories found.