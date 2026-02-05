WPL 2026 Final: जेमिमाहची विक्रमी फिफ्टी, हरमनप्रीतच्या पंक्तीत स्थान; दिल्लीकडून RCB च्या गोलंदाजांची धुलाई, २०० धावाही पार

DC Set Record 204 Run Target for RCB: वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेचा (WPL) अंतिम सामना बडोद्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (RCB vs DC) संघात होत आहे. गुरुवारी होत असलेल्या या सामन्यात बंगळुरू दुसऱ्या विजयासाठी, तर दिल्ली तीन उपविजेतेपदांनंतर पहिल्या विजेतेपदाच्या हेतूने मैदानात उतरले आहेत. या सामन्यात दिल्लीच्या फलंदाजांनी आक्रमक खेळताना बंगळुरूसमोर धावांचं २०४ धावांचं मोठं लक्ष्य ठेवलं आहे. WPL स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यातील हे सर्वात मोठे लक्ष्य आहे. याशिवाय जर हे लक्ष्य बंगळुरूने पार केलं, तर हा या स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा यशस्वी धावांचा पाठलाग असेल. या सामन्यात दिल्लीची कर्णधार जेमिमाह रोड्रिग्सने अर्धशतक ठोकले, तर चिनेल हेन्री आणि लॉरा वूल्फार्ट यांनीही वादळी खेळ केला. .WPL 2026: RCB vs DC फायनल! स्मृती मानधना की जेमिमाह रोड्रिग्स, कोण उचलणार विजेतेपदाची ट्रॉफी? जाणून घ्या Live Streaming डिटेल्स.या सामन्यात बंगळुरूने नाणेफेक जिंकून दिल्लीला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. मात्र पहिल्या डावात दिल्लीच्या फलंदाजांनी वर्चस्व राखल्याचे दिसले. दिल्लीकडून शफाली वर्मा आणि लिझेल ली यांनी आक्रमक सुरुवात केली होती. त्या जवळपास ९ च्या धावगतीने धावा करत होत्या. मात्र ६ व्या षटकात शफालीला अरुंधती रेड्डीने १३ चेंडूच २० धावांवर बाद केले. तिचा अफलातून झेल रिचा घोषने घेतला. त्यानंतर ८ व्या षटकात तुफान फॉर्ममध्ये असलेली लिझेल ली ३० चेंडूत ३७ धावांवर बाद झाली. तिने ३ चौकार आणि ३ षटकार मारले. नादिन डी क्लर्क हिने तिला ग्रेस हॅरिसच्या हातून झेलबाद केले..दरम्यान, ती बाद झाल्यानंतर लॉरा वूल्फार्टला साथ देण्यासाठी कर्णधाक जेमिमाह रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) उतरली. या दोघींनी दिल्लीचा डाव पुढे नेला. यादरम्यान जेमिमाहने आक्रमक खेळ केला. तिने अर्धशतकही ठोकले. तिच्यात आणि वूल्फार्टमध्ये ७६ धावांची भागीदारी झाल्याने मोठ्या धावसंख्येसाठी भक्कम पाया रचला गेला. मात्र १६ व्या षटकात जेमिमाहला सायल सातघरेने नादिन डी क्लर्कच्या हातून झेलबाद केले. जेमिमाहने ३७ चेंडूत ८ चौकारांसह ५७ धावांची खेळी केली. .तिच्या विकेटनंतर फलंदाजीला उतरलेल्या चिनेल हेन्रीने अत्यंत वादळी खेळ केला. तिने शेवटच्या षटकांमध्ये चौकार षटकारांची बरसात केली, तिला वूल्फार्टची भक्कम साथ मिळाली. या दोघींनी शेवटच्या तीन षटकात ४९ धावा ठोकल्या. त्यातही १९ व्या षटकात हेन्रीने ४ चौकार आणि एका षटकारासह तब्बल २४ धावा वसूल केल्या. डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर लॉरा धावबाद झाली. तिने २५ चेंडूत ३ चौकार आणि २ षटकारांसह ४४ धावांची खेळी केली. चिनेल हेन्री १५ चेंडूत ४ चौकार आणि २ षटकारांसह ३५ धावांवर नाबाद राहिली. दिल्लीने २० षटकात ४ बाद २०३ धावा केल्या..WPL 2026: जेमिमाहची दिल्ली कॅपिटल्स सलग चौथ्यांदा फायनलमध्ये, गुजरातचा केला पराभव; जेतेपदासाठी RCB शी लढणार.जेमिमाहचा आणि दिल्लीचा विक्रम२०३ धावा ही WPL स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यातील सर्वात मोठी धावसंख्या आहे. यापूर्वीच्या तिन्ही हंगामात अंतिम सामन्यात कधीही २०० धावांचा टप्पा पार झाला नव्हता. याशिवाय WPL स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात अर्धशतक करणारी जेमिमाह तिसरीच फलंदाज ठरली आहे. यापूर्वी २०२३ च्या अंतिम सामन्यात नतालिया सायव्हर ब्रंट हिने मुंबई इंडियन्ससाठी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध नाबाद ६० धावांची खेळी केली होती. तसेच २०२५ च्या अंतिम सामन्यात हरमनप्रीत कौरने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध ४४ चेंडूत ६६ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.