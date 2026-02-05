Cricket

WPL 2026: RCB vs DC फायनल! स्मृती मानधना की जेमिमाह रोड्रिग्स, कोण उचलणार विजेतेपदाची ट्रॉफी? जाणून घ्या Live Streaming डिटेल्स

WPL 2026 Live Streaming: वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ च्या अंतिम सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स आमने-सामने आहेत. हा सामना कुठे आणि कसा पाहाणार, जाणून घ्या.
WPL 2026, RCB vs DC: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर व दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यामध्ये आज (ता. ५) वूमन्स प्रीमियर लीग (WPL) या क्रिकेट स्पर्धेचा अंतिम सामना रंगणार आहे. बंगळूरच्या संघाने २०२४मध्ये या स्पर्धेच्या जेतेपदावर मोहर उमटवली होती. यंदा त्यांचा संघ या स्पर्धेत दुसऱ्यांदा विजेता होण्याचा प्रयत्न करताना दिसणार आहे.

WPL 2026: जेमिमाहची दिल्ली कॅपिटल्स सलग चौथ्यांदा फायनलमध्ये, गुजरातचा केला पराभव; जेतेपदासाठी RCB शी लढणार
