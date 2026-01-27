SL vs ENG, ODI: जो रूटचा रेकॉर्डब्रेक फॉर्म! शतक ठोकत विराट-सचिन पंक्तीत स्थान; हॅरी ब्रुकच्या वादळासमोरही श्रीलंकन गोलंदाज हतबल

Joe Root & Harry Brook Century in Sri Lanka vs England: इंग्लंडचा संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून वनडे मालिका खेळत आहे. या मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना कोलंबोमधील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर मंगळवारी (२७ जानेवारी) खेळवला जात आहे. या सामन्यात इंग्लंडसाठी आजी-माजी कर्णधार हॅरी ब्रुक (Harry Brook) आणि जो रुट (Joe Root) यांनी मैदान गाजवताना शतकी खेळी केल्या आहेत. रुटने मोठा विक्रमही केला आहे, तर ब्रुकने वादळी फलंदाजी केली. .Virat Kohli: रुट-स्मिथचं शतक पाहाताच विराटच्या कसोटी निवृत्तीवर संतापले संजय मांजरेकर; म्हणाले, 'वनडे सोपं, पण त्याने ...'.इंग्लंडने (England) या सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. इंग्लंडकडून रेहान अहमद आणि बेन डकेट यांनी डावाची सुरुवातही केली. पण डकेट ७ धावांवर बाद झाला, तर रेहान २४ धावांवर परतला. मात्र त्यानंतर जो रुटला जेकॉब बेथलची साथ मिळाली. या दोघांनी डाव सावरताना अर्धशतके केली. पाहाता पाहाता दोघांनी शतकी भागीदारीही केली. त्यांनी १२६ धावांची भागीदारी करताना संघाला दीडशे धावांचा टप्पा पाक करून दिला होता. मात्र ३२ व्या षटकात बेथेलला जेफ्री वांडरसेने बाद केले. बेथेलने ७२ चेंडूत ६५ धावांची खेळी केली. तो बाद झाल्यानंतर पाचव्या क्रमांकावर हॅरी ब्रुक उतरला. बॅरी ब्रुकने मात्र श्रीलंकन गोलंदाजांविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला. त्याच्या फटकेबाजीसमोर श्रीलंकेचे गोलंदाज अक्षरश: हतबल झाले होते. यादरम्यान जो रुटनेही १०० चेंडूत शतक पूर्ण केले..जो रुटचे विक्रमी शतकजो रुटचे हे वनडेतील २० वे शतक, तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील ६१ वे शतक आहे. यासोबतच जो रुटने वनडेत ७५०० धावांचा टप्पाही पार केला. त्यामुळे जो रुट हा ७५०० धावा पार करणारा आणि वनडेत २० शतके करणारा इंग्लंडचा पहिला खेळाडू ठरला आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करणाऱ्या खेळाडूंमध्येही तो ६ व्या क्रमांकावर आहे. त्याच्यापुढे सचिन तेंडुलकर (१००), विराट कोहली (८५), रिकी पाँटिंग (७१), कुमार संगकारा (६३) आणि जॅक कॅलिस (६२) आहेत. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ६० हून अधिक शतके करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये सध्या विराट आणि रुट हे दोघेच सक्रिय खेळाडू आहेत..याशिवाय जो रुटचे हे श्रीलंकेतील श्रीलंकेविरुद्धचे ५ वे आंतरराष्ट्रीय शतक होते. त्यामुळे तो आता श्रीलंकेत श्रीलंका संघाविरुद्ध सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय शतके करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहली यांच्यापाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. सचिनने श्रीलंकेत श्रीलंकेविरुद्ध ९ शतके आणि विराट कोहलीने ६ शतके केली आहेत..JOE ROOT CENTURY : जो रूट खरा 'धुरंधर'! ४१ वे शतक झळकावून रिकी पाँटिंगशी बरोबरी, सचिन तेंडुलकरच्या विक्रमाच्या जवळ पोहोचला... .हॅरी ब्रुकचेही वादळ घोंगावलेदरम्यान, शतकानंतर जो रुटने हॅरी ब्रुकला केवळ साथ देण्याची भूमिका साकारली, कारण ब्रुक अत्यंत आक्रमक खेळ करत होता. त्याने फक्त ५७ चेंडूतच शतक पूर्ण केले. तो आणि रुट ५० षटतांपर्यंत नाबाद राहिले. त्यांनी ११३ चेंडूत १९१ धावांची नाबाद भागीदारी केली. रुटने १०८ चेंडूत ९ चौकार आणि १ षटकारासह १११ धावांची नाबाद खेळी केली. तसेच हॅरी ब्रुकने ६६ चेंडूत १३६ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याने ११ चौकार आणि ९ षटकार मारले. ब्रुकचे हे तिसरे वनडे शतक असून ही त्याची वनडे कारकिर्दीतील सर्वोत्तम खेळी आहे. रुट आणि ब्रुक यांच्या शतकांमुळे इंग्लंडने ५० षटकात ३ बाद ३५७ धावा केल्या.श्रीलंकेकडून धनंजय डी सिल्वा, वनिंदू हसरंगा आणि जेफ्री वांडरसे यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.