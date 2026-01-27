Cricket

SL vs ENG, ODI: जो रूटचा रेकॉर्डब्रेक फॉर्म! शतक ठोकत विराट-सचिन पंक्तीत स्थान; हॅरी ब्रुकच्या वादळासमोरही श्रीलंकन गोलंदाज हतबल

Joe Root & Harry Brook Century Record: इंग्लंडच्या जो रुटने श्रीलंकेविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडेत सामन्यात शतक ठोकून मोठे विक्रम केले. हॅरी ब्रुकनेही आक्रमक खेळ करत ५७ चेंडूत शतक पूर्ण केले.
Joe Root & Harry Brook Century in Sri Lanka vs England: इंग्लंडचा संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून वनडे मालिका खेळत आहे. या मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना कोलंबोमधील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर मंगळवारी (२७ जानेवारी) खेळवला जात आहे.

या सामन्यात इंग्लंडसाठी आजी-माजी कर्णधार हॅरी ब्रुक (Harry Brook) आणि जो रुट (Joe Root) यांनी मैदान गाजवताना शतकी खेळी केल्या आहेत. रुटने मोठा विक्रमही केला आहे, तर ब्रुकने वादळी फलंदाजी केली.

