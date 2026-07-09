Kapil Dev on Yograj Singh: 'मला आयुष्यात कडू असणाऱ्या लोकांना...' कपिल देव अखेर योगराज यांच्या टीकेवर स्पष्ट बोलले

Kapil Dev Sends Clear Message to Yograj Singh: युवराज सिंगचे वडील योगराज सिंग नेहमीच त्यांच्या वादग्रस्त व्यक्तव्यांसाठी चर्चेत असतात. त्यांनी याआधी बऱ्याचदा भारताचे विश्वविजेते कर्णधार कपिल देव आणि एमएस धोनी यांच्याबाबत भाष्य केले आहे. त्यांच्या वादग्रस्त विधानांबद्दल युवराजने काही दिवसांपूर्वीच माफीही मागितली होती. आता याबाबत कपिल देव यांनीच प्रतिक्रिया दिली आहे. खरंतर कपिल देव आणि योगराज सिंग हे एकेकाळचे मित्र होते. त्या दोघांनीही देश प्रेम आझाद यांच्याकडून प्रशिक्षण घेतले होते. हे दोघेही अष्टपैलू खेळाडू होते. नंतर दोघांनीही भारताचे प्रतिनिधित्वही केले. पण कपिल देव भारताचे दिग्गज अष्टपैलू आणि विश्वविजेते कर्णधार बनले. त्यांच्या नेतृत्वात भारताने १९८३ मध्ये पहिला वनडे वर्ल्ड कपही जिंकला होता. मात्र योगराज सिंग यांचे आंतरराष्ट्रीय कारकिर्द ६ वनडे आणि एका कसोटी सामन्यापूरती मर्यादीत राहिली. त्यानंतर त्यांनी अभिनय क्षेत्रात करियर केलं..Yograj Singh: 'युवराजसह ७ जणांच करियर उद्ध्वस्त, धोनीलाही कॅप्टन्सीवरून हटवणार होते', योगराज यांचा पुन्हा एकदा निशाणा.तथापि, अनेकदा योगराज यांनी कपिल देव यांच्यावर आरोप केले आहेत की जेव्हा कपिल देव भारत, नॉर्थ झोन किंवा हरियानाचे कर्णधार बनले होते, तेव्हा त्यांनी कोणत्याही कारणाशिवाय त्यांना संघातून बाहेर केले. तसेच त्यांनी असंही म्हटलं होतं की पिस्तुल घेऊन कपिल देव यांच्या घरी गेलो होतो, पण कपिल देव त्यांच्या आईसह बाहेर आले. त्यावेळी कपिल देव यांना खूप अपशब्द वापरल्याचेही योगराज यांनी सांगितले होते.दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी युवराज सिंगने कपिल देव यांची त्याच्या वडिलांच्या वक्तव्याबद्दल माफी मागितली होती. याबाबत कपिल देव यांनी स्पोर्ट्स तकला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले की युवराजला माफी मागण्याची गरज नाही..कपिल देव म्हणाले, 'युवराजने माफी मागण्याची गरज नाही. काही गोष्टी होतात. तो खूप चांगला क्रिकेटपटू आहे. त्याने देशासाठी खूप चांगले योगदान दिले आहे. मला वाटतं त्याने खेळाला लोकप्रिय बनवलं. त्याने ज्याप्रकारे क्रिकेट खेळले, त्यासाठी लोकं त्याच्यावर प्रेम करतात. 'तसेच कपिल देव योगराज सिंगबद्दल म्हणाले, 'मला माहित नाही त्याला काय म्हणायचे आहे. मी अजूनही मित्रच आहे. माझ्याबाजूने काहीही वाईट नाही. पण मला आयुष्यात कडवट लोकांना भेटायला आवडत नाही. मला आनंदी लोकांना भेटायला आवडते. अशा अनेक गोष्टी होतात, पण तुम्हाला आयुष्यात पुढे जावे लागते. पण जर तुम्ही कडवट व्यक्ती असाल, तर लोकांना फार आवडत नाही. त्याच्या मुलाने खूप चांगली कामगिरी केली, त्याने आनंदी व्यक्ती असावं आणि आनंदी रहावं.'.कपिल देव पुढे म्हणाले, 'सर्वांनाच सर्वकाही मिळत नाही, कधीकधी तुम्हाला मिळतं, कधीकधी तुमच्या कुटुंबाला मिळतं. पण शेवटी तुम्ही आनंदी रहायला हवं, कडू नाही. कडवटपणा असणाऱ्या लोकांना या जगात फारशी किंमत नसते. तुमची प्रतिक्रिया काय असते, यावरून तुम्ही कोण आहात हे ठरते. तुम्ही जर एखाद्याला कानाखाली मारणार असाल किंवा कोणाला अपशब्द वापरणार असाल, तर त्यातून चांगलं काय होणार आहे? तुम्हाला पुढे जावेच लागते. ज्याने आयुष्यात इतकं काही पाहिलं आहे, इतके चढ-उतार अनुभवले आहेत... किती लोकांना भारतासाठी खेळण्याची आणि चित्रपटांमध्येही काम करण्याची संधी मिळाली असेल? बाकी लोकांपेक्षा तुम्हाला आधीच खूप गोष्टी मिळाल्या आहेत. जर तुम्ही दु:खी आता, तर आहात.'.IND vs ENG: भारताला ऐतिहासिक लॉर्ड्स कसोटीपूर्वी धक्का! प्रमुख फलंदाज संघातून बाहेर, बदली खेळाडूची BCCI कडून घोषणा.कपिल देव म्हणाले, जर योगराज त्यांच्याकडे आले आणि मिठी मारली, तरी त्यांना कोणतीच समस्या नाही. कपिल देव म्हणाले, 'लहानपणीचे मित्र आहोत. आम्ही आमच्या मार्गाने गेलो, पण आम्ही एकत्र खूप चांगला वेळ व्यतीत केला. आम्ही लहानाचे मोठे एकत्र झालो. तुमचं लग्न झालं आणि जर नंतर घटस्फोट झाला, तरी तुम्ही चांगल्या गोष्टी विसरायला नाही पाहिजे. तुम्ही कधीकधी इतके कडू बनता की चांगल्या गोष्टी विसरून जाता. मला चांगल्या गोष्टीच आठवतात.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.