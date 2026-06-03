काव्या मारनच्या SRH ला बसणार मोठा धक्का! IPL 2027 साठी कर्णधार पॅट कमिन्स सोडणार साथ? स्वत:च म्हणाला...

इंडिनय प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा (IPL 2026) नुकतीच संपली. या स्पर्धेची सुरुवात सनरायझर्स हैदराबादने (SRH) अडखळत केली असली, तरी नंतर चांगली लय पकडली. त्यामुळे सनरायझर्स हैदराबादने पाँइंट्स टेबलमध्ये तिसरा क्रमांक मिळवत प्लेऑफही गाठली होती. पण त्यांना एलिमिनेटर सामन्यात राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध पराभव स्वीकारावा लागल्याने त्यांचे आव्हान संपले. आता यातच काव्या मारन (Kavya Maran) संघ मालकीन असलेल्या सनरायझर्स हैदराबादला आणखी एक मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. सनरायझर्स हैदराबादचा कर्णधार पॅट कमिन्स (Pat Cummins) पुढच्या वर्षी आयपीएल २०२७ मध्ये न खेळण्याची शक्यता आहे, त्याने स्वत: तसे संकेत दिले आहेत. .IND vs AFG Test: IPL संपलं, आता टीम इंडिया लागली कसोटीच्या सरावाला; जाणून घ्या कधी अन् कुठे पाहाणार सामना?.२०२७ मध्ये ऑस्ट्रेलियाचे आंतरराष्ट्रीय वेळापत्रक व्यस्त आहे. अशात कमिन्स कसोटी आणि वनडे कर्णधार आहे. त्यामुळे वर्कलोड मॅनेजमेंटचा विचार करता तो आयपीएल २०२७ मधून माघार घेऊ शकतो. तो म्हणाला आहे की कशाचा तरी त्याग करावा लागणार आहे. पुढच्या वर्षी ऑस्ट्रेलियाचा संघ भारत दौऱ्यावर कसोटी मालिका खेळण्यासाठी येणार आहे. या मालिकेत ५ सामने होणार आहेत. तसेच ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपचा भाग आहे. तसेच त्यानंतर इंग्लंडविरुद्ध ऑस्ट्रेलियाला १५० वा कसोटी सामना मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंडवर होईल. तसेच ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपच्या अंतिम सामन्यातही पोहचले, तर तो अंतिम सामनाही जून २०२७ मध्ये होणार आहे. याशिवाय पुढच्यावर्षी वनडे वर्ल्ड कप २०२७ स्पर्धाही आहे. अशात कमिन्सचे प्राधान्य स्वत:ला फिट ठेवण्यावर आहे..नुकतेच कमिन्स पाठीच्या दुखापतीतून सावरला आहे. त्याला गेल्यावर्षी ऍशेसमध्येही एकच सामना खेळता आला होता. त्याने आयपीएल २०२६ स्पर्धेतीलही पहिले ७ सामने तंदुरुस्तीच्या कारणाने खेळले नव्हते. त्याच्या अनुपस्थितीत ईशान किशनने हैदराबादचे नेतृत्व केले होते. कमिन्स २०२६ टी२० वर्ल्ड कपमध्येही खेळला नव्हता..कमिन्स 'द एज' वृत्तपत्राशी बोलताना म्हणाला, 'पुढच्यावर्षी कोणत्यातरी टप्प्यावर काहीतरी सोडावंच लागणार आहे आणि ते कसोटी सामने किंवा वनडे वर्ल्ड कप नसेल.' त्याने असंही सांगितलं की तो सनरायझर्स हैदराबाद फ्रँचायझीश त्याच्या वर्कलोडबाबत चर्चा करेल. तो म्हणाला, 'मी नंतर स्पर्धेवेळी निर्णय घेईल. मी काय करता येऊ शकतं, यावर फ्रँचायझीशी चर्चा करेल. गोष्टी बदलू शकतात. मला काही दुखापती झाल्या होत्या, त्यामुळे मला कोणतीही गोष्ट निश्चित करायची नाही. पण माझं प्राधान्य नेहमीच कसोटी सामने आणि वनडे वर्ल्ड कपला असेल. मी हे खात्रीने सांगेल जर मी संपूर्ण भारत दौरा खेळला, तर मला कठीण ऍशेस मालिकेपूर्वी विश्रांतीची गरज भासेल.'.वैभव सूर्यवंशीला विराट कोहलीने IPL जिंकल्यानंतर नक्की काय सांगितलं? RCB च्या Video ने उघडलं रहस्य.दरम्यान, आयपीएल २०२६ स्पर्धेत सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध साखळी सामन्यात राजस्थान रॉयल्सच्या १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने शतक केले होते आणि एलिमिनेटर सामन्यातही त्याने २९ चेंडूत ९७ धावा केल्या होत्या. त्याचेही कमिन्सने भरभरून कौतुक कले. तो प्रतिभावान खेळाडू असून त्याच्यासमोर चूका करण्याची खूप कमी संधी असल्याचे कमिन्सने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.