KKR vs GT, IPL Points Table: शुभमन गिलचं शतक हुकलं अन् कोलकाताने रोखला गुजरातचा विजयरथ! KKR चं प्लेऑफचं आव्हान जिवंत

IPL 2025, KKR vs GT Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत ६० व्या सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सने घरच्या मैदानात गुजरात टायटन्सला २९ धावांनी पराभवाचा मोठा धक्का दिला. कोलकातासाठी हा विजय आणखी खास ठरला, कारण ईडन गार्डन्सवरील हा त्यांचा १०० वा सामना होता. गुजरातसाठी शुभमन गिल - जॉस बटलरने (Shubman Gill - Jos Buttler) शतकी भागीदारी केली, पण त्यांना संघाला विजयापर्यंत पोहचवता आले नाही. या सामन्यात कोलकाताने २४८ धावांचे लक्ष्य गुजरातसमोर ठेवले होते. या आव्हानाचा पाठलाग करताना गुजरातला २० षटकात ४ बाद २१८ धावाच करता आल्या. कोलकाताचा हा १२ सामन्यांतील ५ विजय आहे. तसेच गुजरातचा मात्र १३ सामन्यांतील ५ वा पराभव होता. गुजरातने या सामन्यापूर्वी गेल्या ५ सामन्यांत सलग विजय मिळवले होते. पण अखेर त्यांचा हा विजयरथ कोलकाताने रोखला..१० संघ अन् १३ शतकं... IPL च्या १९ वर्षांच्या इतिहासात याआधी जे कधीच घडलं नव्हतं ते यंदा घडलंय!.गुजरातकडून शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांनी डावाची सुरुवात केली. सुरुवातीलाच सुदर्शनने पहिल्या षटकात दोन चौकारांसह सुरुवात केली. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या षटकात मिळुन या दोघांनी २७ धावा वसूल केल्या. पण तिसऱ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर सुदर्शनच्या डाव्या हाताच्या कोपऱ्याला लागला. त्यामुळे रियायर्ड हर्ट होऊन सुदर्शनला (Sai Sudharsan) बाहेर जावं लागलं होतं. त्यानंतर फलंदाजीला आलेला निशांत सिंधू पण त्याला पाचव्या षटकात सुनील नरेनने १ धावेवरच बाद केले. पण नंतर फलंदाजीला आलेल्या जॉस बटलरने कर्णधार शुभमनची भक्कम साथ दिली. या दोघांनी आक्रमक खेळताना तब्बल १२८ धावांची भागीदारी केली. दोघांनी अर्धशतकं केली. .गिल शतक करेल, असंही चित्र होतं. परंतु, १७ व्या षटकात सुनील नरेनच्या गोलंदाजीवर अनुकूल रॉयने बाऊंड्री लाईनजवळ त्याला अफलातून झेल घेतला. त्यामुळे गिल ४९ चेंडूत ५ चौकार आणि ७ षटकारांसह ८५ धावा करून बाद झाला. त्यामुळे सुदर्शन पुन्हा मैदानात आला. तो आणि बटलर आक्रमक खेळत होते. पण सौरभ दुबेने बटलरला १९ व्या षटकात बाद केले आणि गुजरातची आशा संपवली. बटलरने ३५ चेंडूत ४ चौकार आणि ६ षटकारांसह ५७ धावांची खेळी केली. तरी पराभवाचा फरक कमी करताना शेवटच्या षटकात सुदर्शन प्रयत्न करत होता. यावेळी त्याने १८ वे आयपीएल अर्धशतकही केले. तसेच ३००० आयपीएल धावाही पूर्ण केल्या. तो २८ चेंडूत ५३ धावांवर नाबाद राहिला, राहुल तेवतिया शेवटच्या चेंडूवर २ धावांवर बाद झाला.कोलकाताकडून सुनील नरेनने २ विकेट्स घेतल्या. सौरभ दुबे आणि कॅमेरॉन ग्रीन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, कोलकाताने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात २ बाद २४७ धावा केल्या. कोलकाताकडून फिन ऍलेनने ३५ चेंडूत ९३ धावांची खेळी केली. अंगक्रिश रघुवंशीने ४४ चेंडूत नाबाद ८२ धावा केल्या, तर कॅमेरॉन ग्रीनने २८ चेंडूत नाबाद ५२ धावा केल्या. गुजरातकडून मोहम्मद सिराज आणि आर साई किशोर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..कोलकाताने जिवंत ठेवले आव्हानजर या सामन्यात गुजरातने विजय मिळवला असता, तर त्यांनी प्लेऑफमध्ये स्थान निश्चित केले असते. मात्र कोलकाताने या सामन्यात विजय मिळवत प्लेऑफसाठीचे आव्हान जिवंत ठेवले आहे. आता गुजरातचा साखळी फेरीतील एकच सामना बाकी आहे, तर कोलकाताचे दोन सामने बाकी आहेत. कोलकाताचे ११ गुण असून ते ७ व्या क्रमांकावर आहेत. गुजरातचे १६ गुण असून ते दुसऱ्या क्रमांकावर कायम आहेत. मात्र आता प्लेऑफच्या शर्यतीत राहण्यासाठी दोन्ही संघांना उर्वरित साखळी सामन्यांमध्ये विजय मिळवावाच लागणार आहे. गुजरातच्यावर पहिल्या क्रमांकावर १६ गुणांसह रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आहे. सध्या ८ संघ अजूनही प्लेऑफच्या शर्यतीत आहेत.