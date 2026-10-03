IND vs WI: रोहित शर्माचं शतक जेवेल अँड्र्यूच्या कॅचने फक्त ८ धावांनी हुकलं, पण ऋतुराजसोबत रचली विक्रमी भागीदारी

India vs West Indies 3rd ODI: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात न्यू चंदिगढमध्ये तिसरा वनडे सामना सुरू आहे. मालिकेतील पहिले दोन्ही सामना धावांचा पाठलाग करताना जिंकल्यानंतर या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर रोहित शर्माने (Rohit Sharma) दमदार खेळ केला, पण त्याचं शतक अगदी थोडक्यात हुकलं. .IND vs WI : गिल-विराट स्वस्तात बाद, पण रोहित शर्माने केला वर्ल्ड रेकॉर्ड; सचिन तेंडुलकरला टाकले मागे.या सामन्यात रोहित शर्मा आणि कर्णधार शुभमन गिल सलामीला फलंदाजीला उतरले होते. पण जेडन सिल्सने भारताला तिसऱ्या षटकात दुहेरी धक्के दिले. त्याने आधी दुसऱ्या सामन्यात द्विशतक केलेल्या आणि तुफान फॉर्ममध्ये असलेल्या कर्णधार गिलला १ धावेवर यष्टीरक्षक शाय होपच्या हातून झेलबाद केले. पाठोपाठ विराट कोहलीलाही शून्यावर त्रिफळाचीत करत माघारी धाडले. त्यामुळे रोहित शर्मावर मोठी जबाबदारी होती. त्याने ऋतुराज गायकवाडला (Ruturaj Gaikwad) साथीला घेतले..रोहित आणि ऋतुराज यांनी सुरुवातीला संयमी खेळ केला आणि मग हळुहळू धावांची गती वाढवली. रोहितने ५८ चेंडूत अर्धशतकही पूर्ण केले. त्यानंतर रोहितने आक्रमक खेळ करण्यास सुरुवात केली. तो मोठे शॉट्स खेळत होता. ऋतुराजही त्याच्या अर्धशतकाच्या दिशेने वाटचाल करत होता. या दोघांनी २१ व्या षटकात १०० धावांची भागीदारीही पूर्ण केली..IND vs WI, 3rd ODI: अंशुल कंबोजचं भारतासाठी पदार्पण, सिराजलाही संधी; पण दोघांना वगळलं; पाहा Playing XI.रोहितचा विक्रमऋतुराजसोबत रोहितने शतकी भागीदारी केल्याने तो सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहली यांच्या यादीत सामील झाला आहे. वनडेत १०० धावांच्या भागीदारीत समावेश असण्याची रोहितची ही ७५ वी वेळ होती. तसेच ऋतुराज त्याचा १५ वा साथीदार होता, ज्याच्यासोबत त्याने १०० धावांची भागीदारी केली.यापूर्वी वनडेत ७५ हून अधिकवेळा १०० किंवा त्यापेक्षा अधिक धावांची भागीदारी केवळ सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहलीने केली आहे. सचिनने ९९ वेळा वनडेत १०० धावांची भागीदारी केली आहे, तर विराट ८८ वेळा वनडेत १०० धावांची भागीदारीत सामील होता. (involved in a 100+ partnership in ODIs most times).रोहितचं शतक हुकलंरोहित आक्रमक खेळत होता, त्यामुळे तो सलग दुसऱ्यांदा शतक करेल, असं वाटत होतं. पण २५ व्या षटकात किमो पॉलने टाकलेल्या चेंडूवर रोहित शर्माने पुल शॉट खेळला, पण त्याचा शानदार झेल डीप मीड-विकेटवर असलेल्या जेवेल अँड्र्यूने घेतला. त्यामुळे रोहित ८५ चेंडूत १० चौकार आणि ३ षटकारांसह ९२ धावांवर बाद झाला. त्याचे शतक केवळ ८ धावांनी हुकले. रोहित बाद झाल्याने त्याची ऋतुराजसोबतची १३७ धावांची भागादारीही तुटली..रोहित बाद झाल्यानंतर ऋतुराज गायकवाडनेही अर्धशतक केले. पण अर्धशतकानंतर त्याला जेडन सिल्सने जॉन कॅम्पबेलच्या हातून ५७ धावांवर बाद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.