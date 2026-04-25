IPL 2026: 16 चौकार, 9 षटकार... KL Rahulचे दीडशतक! १९ वर्षात कोणत्याच भारतीयाला न जमकलेला पराक्रम, Orange Cap ही मिळवली

आयपीएल २०२६ स्पर्धेत ३५ व्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्ससमोर पंजाब किंग्सचे आव्हान आहे. अरुण जेटली स्टेडियमवर शनिवारी (२६ एप्रिल) होत असलेल्या सामन्यात दिल्लीसाठी केएल राहुल आणि नितीश राणा यांनी स्फोटक फलंदाजीने मैदान गाजवलं असून या हंगामातील सर्वोच्च धावसंख्याही गाठून दिली. केएल राहुलने दीडशतक करताना अनेक विक्रम नावावर केले आहेत. या सामन्यात दिल्लीने २० षटकात २ बाद २६४ धावा केल्या. केएल राहुलने ६७ चेंडूत १६ चौकार आणि ९ षटकारांसह १५२ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याने ४७ चेंडूत त्याचे शतक पूर्ण केले होते. तसेच नितीश राणाने ४४ चेंडूत ११ चौकार आणि ४ षटकारांसह ९१ धावांची खेळी केली. या दोघांमध्ये २२० धावांची दुसऱ्या विकेटसाठी भागीदारीही झाली. .केएल राहुलचे विक्रमी दीडशतककेएल राहुलने दीडशतक केल्याने मोठे विक्रम नावावर केले. तो टी२० क्रिकेटमध्ये दीडशतक करणारा भारताचा तिलक वर्मानंतरचा दुसराच खेळाडू ठरला. तसेच आयपीएलमध्ये दीडशतक करणारा केएल राहुल पहिलाच भारतीय खेळाडू ठरला आहे. इतकेच नाही, तर तो तिलकला मागे टाकत टी२०मध्ये सर्वात मोठी खेळी करणारा भारतीय ठरला आहे.टी२०मध्ये सर्वोच्च धावांची खेळी करणारे खेळाडू१५२ नाबाद धावा - केएल राहुल (वि. पंजाब किंग्स, दिल्ली, २०२६)१५१ धावा - तिलक वर्मा (वि. मेघालय, राजकोट, २०२४)१४८ धावा - अभिषेक शर्मा (वि. बंगाल, सिकंदराबाद, २०२५)१४७ धावा - श्रेयस अय्यर (वि. सिक्कीम, इंदोर, २०१९)१४६ नाबाद धावा - पुनीत बिश्त (वि. मिझोरम, चेन्नई, २०२१)आयपीएलमध्ये सर्वोच्च धावांची खेळी१७५ नाबाद धावा - ख्रिस गेल (रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू वि. पुणे वॉरियर्स, २०१३)१५८ नाबाद धावा - ब्रेंडन मॅक्युलम (कोलकाता नाईट रायडर्स वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, २००८)१५२ नाबाद धावा - केएल राहुल (दिल्ली कॅपिटल्स वि. पंजाब किंग्स, २०२६)१४१ धावा - अभिषेक शर्मा (सनरायझर्स हैदराबाद वि. पंजाब किंग्स, २०२५)१४० नाबाद धावा - क्विंटन डी कॉक (कोलकाता नाईट रायडर्स वि. लखनौ सुपर जायंट्स, २०२२) .याशिवाय केएल राहुलचे हे आयपीएलमधील सहावे शतक आहे, तर टी२० क्रिकेटमधील ८ वे शतक आहे. आयपीएलमध्ये सर्वाधिक शतके करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत त्याने तिसऱ्या क्रमांकावरील ख्रिस गेलची बरोबरीही केली आहे. तसेच त्याने सर्वाधिक टी२० शतके करणाऱ्या भारतीयांच्या यादीत रोहित शर्माची बरोबरी केली आहे. रोहितनेही ८ शतके केली आहेत. त्याच्यापुढे विराट कोहली आणि अभिषेक शर्मा प्रत्येकी ९ शतकांसह आहेत.सर्वाधिक आयपीएल शतके८ शतके - विराट कोहली७ शतके - जॉस बटलर६ शतके - केएल राहुल६ शतके - ख्रिस गेल५ शतके - संजू सॅमसनसर्वाधिक टी२० शतके (Most T20 Centuries)२२ शतके - ख्रिस गेल१२ शतके - बाबर आझम१० शतके - डेव्हिड वॉर्नर९ शतके - अभिषेक शर्मा, विराट कोहली, साहिबजादा फरहान, रिली रुसौ, क्विंटन डी कॉक८ शतके - रोहित शर्मा, ग्लेन मॅक्सवेल, जॉस बटलर, फाफ डु प्लेसिस, ऍरॉन फिंच, एम क्लिंगर, केएल राहुल .केएल राहुल आणि नितीश राणा यांची विक्रमी भागीदारीकेएल राहुल आणि नितीश राणा यांनी केलेली २२० धावांची भागीदारीही विक्रमी ठरली. त्यांची पहिलीच जोडी ठरली, ज्यांनी दिल्ली कॅपिटल्ससाठी द्विशतकी भागीदारी केली. याशिवाय आयपीएलमध्ये कोणत्याही विकेटसाठी सर्वोच्च भागीदारी करणारी त्यांची दुसरी जोडी आहे. पहिल्या क्रमांकावर एबी डिविलियर्स आणि विराट कोहली आहेत. त्यांनी २०१६ मध्ये गुजरात लायन्सविरुद्ध २२९ धावांची भागीदारी केली होती.आयपीएलमधील सर्वोच्च भागीदारी२२९ धावा - एबी डिविलियर्स - विराट कोहली (वि. गुजरात लायन्स, बंगळुरू, २०१६)२२० धावा - केएल राहुल - नितीश राणा (वि. पंजाब किंग्स, दिल्ली, २०२६)नाबाद २१५ धावा - एबी डिविलियर्स - विराट कोहली (वि. मुंबई इंडियन्स, मुंबई, २०१५)नाबाद २१० धावा - केएल राहुल - क्विंटन डी कॉक (वि. कोलकाता नाईट रायडर्स, मुंबई, २०२२)२१० धावा - साई सुदर्शन - शुभमन गिल (वि. चेन्नई सुपर किंग्स, अहमदाबाद २०२४).केएल राहुलची ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत आघाडीकेएल राहुलने नाबाद १५२ धावांची खेळी करताना आयपीएल २०२६ मध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे आता ऑरेंज कॅपसाठी तो सुद्धा एक प्रबळ दावेदार झाला आहे. सध्या त्याने विराट कोहलीला या यादीत अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. त्यामुळे शनिवारी ऑरेंज कॅप त्याच्याकडे आहे. त्याने ७ सामन्यांत ३५७ धावा केल्या आहेत. आयपीएल २०२६ मध्ये ३५० धावांचा टप्पा पार करणारा तो पहिला खेळाडू आहे.आयपीएल २०२६ स्पर्धेत सर्वाधिक धावा (२५ एप्रिल २०२६, DC vs PBKS सामन्यापर्यंत)३५७ धावा - केएल राहुल (७ सामने)३२८ धावा - विराट कोहली (७ सामने)३२३ धावा - अभिषेक शर्मा (७ सामने)३२० धावा - हेनरिक क्लासेन (७ सामने)२९७ धावा - शुभमन गिल (६ सामने).