Cricket

IPL 2026: कोलकाताने अखेर रोखला हैदबादचा विजयरथ! रघुवंशीचं अर्धशतक, तर रहाणेची भक्कम साथ; KKR चं आव्हान जिवंत

आयपीएल २०२६ स्पर्धेत कोलकाता नाईट रायडर्सने सनरायझर्स हैदराबादवर दणदणीत विजय मिळवला. या विजयामुळे कोलकाताने स्पर्धेचे आव्हान कायम ठेवले आहे. या विजयात फिरकी गोलंदाजांसह अजिंक्य रहाणे आणि अंगकृष रघुवंशीने मोलाचा वाटा उचलला.
Angkrish Raghuvanshi - Ajinkya Rahane | IPL 2026 | SRH vs KKR

Angkrish Raghuvanshi - Ajinkya Rahane | IPL 2026 | SRH vs KKR

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत ४५ व्या सामन्यात रविवारी (३ मे) कोलकाता नाईट रायडर्सने सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध दणदणीत विजय मिळवला. राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात कोलकाताने हैदराबादला ७ विकेट्सने पराभूत केले. हा कोलकाताचा तिसराच विजय होता. पण या विजयामुळे त्यांनी त्यांचे आव्हान जिवंत ठेवले आहे. कोलकाताचे आता ९ सामन्यांत ७ गुण झाले आहेत. मात्र हैदराबादचा हा १० सामन्यांतील चौथा पराभव ठरला. पण यानंतरही ते तिसऱ्या क्रमांकावर कायम आहेत.

Loading content, please wait...