IPL 2026: कोलकाताने अखेर रोखला हैदबादचा विजयरथ! रघुवंशीचं अर्धशतक, तर रहाणेची भक्कम साथ; KKR चं आव्हान जिवंत

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत ४५ व्या सामन्यात रविवारी (३ मे) कोलकाता नाईट रायडर्सने सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध दणदणीत विजय मिळवला. राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात कोलकाताने हैदराबादला ७ विकेट्सने पराभूत केले. हा कोलकाताचा तिसराच विजय होता. पण या विजयामुळे त्यांनी त्यांचे आव्हान जिवंत ठेवले आहे. कोलकाताचे आता ९ सामन्यांत ७ गुण झाले आहेत. मात्र हैदराबादचा हा १० सामन्यांतील चौथा पराभव ठरला. पण यानंतरही ते तिसऱ्या क्रमांकावर कायम आहेत. .या सामन्यात हैदराबादने कोलकातासमोर १६६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग कोलकाताने १८.२ षटकात ३ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. कोलकाताकडून अंगकृश रघुवंशी आणि अजिंक्य रहाणे यांनी शानदार फलंदाजी केली. फिन ऍलेननेही सुरुवात चांगली करून दिली होती.कोलकाताकडून लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीला कर्णधार अजिंक्य रहाणेसह इम्पॅक्ट प्लेअर असलेला फिन ऍलेन उतरला. ऍलेनने आक्रमक सुरुवात केली. चौथ्या षटकात तर ऍलेनने पॅट कमिन्सच्या विरुद्ध २७ धावा चोपल्या. मात्र या षटकात शेवटच्या चेंडूवर कमिन्सने ऍलेनला बाद केले. ऍलेनने १३ चेंडूत ३ चौकार आणि २ षटकारांसह २९ धावा केल्या. .पण तो बाद झाल्यानंतर रघुवंशीने रहाणेती भक्कम साथ दिली. या दोघांनी खराब चेंडूंचा फायदा घेत मोठे शॉट्सही खेळले, तसेच एकेरी-दुहेरी धावांवर भर देत धावफलक हलता ठेवला. त्यामुळे कोलकाताचा विजय सोपा झाला. या दोघांच्या अर्धशतकी भागीदारी दरम्यान रघवुंशीने अर्धशतकही पूर्ण केले. रहाणेही अर्धशतक करेल, असं वाटत होतं, पण त्याला १५ व्या षटकात साकिब हुसैनने स्मरण रवीचंद्रनच्या हातून झेलबाद केले. रहाणेने ३६ चेंडूत ४ चौकार आणि १ षटकारासह ४३ धावांची खेळी केली. .तो बाद झाल्यानंतर काही वेळानंतर १७ व्या षटकात अंगकृष रघुवंशीलाही शिवांग कुमारने बाद केले. रघुवंशीने ४७ चेंडूत ५ चौकार आणि २ षटकारांसह ५९ धावांची खेळी केली. पण नंतर उर्वरित धावा रिंकु सिंग आणि कॅमेरॉन ग्रीनने पूर्ण केल्या. रिंकु सिंग २२ धावांवर नाबाद राहिला, तर कॅमेरॉन ग्रीन ३ धावांवर नाबाद राहिला..तत्पुर्वी, सनरायझर्स हैदराबादने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यांचा संघ १९ षटकातच १६५ धावांवर सर्वबाद झाला. हैदराबादकडून ट्रॅव्हिस हेडने सर्वाधिक ६१ धावांची खेळी केली. त्याने २८ चेंडूत ही खेळी करताना ९ चौकार आणि ३ षटकारांसह केली. ईशान किशनने २९ चेंडूत ४ चौकार आणि २ षटकारांसह ४२ धावा केल्या. मात्र बाकी कोणीही खास काही करू शकलं नाही. या दोघांशिवाय केवळ अभिषेक शर्मा (१५), हेनरिक क्लासेन (११) आणि पॅट कमिन्स (१०) यांनाच १० धावांचा टप्पा पार करता आला.कोलकाताकडून वरुण चक्रवर्तीने ३ विकेट्स घेतल्या. कार्तिक त्यागी आणि सुनील नरेन यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. वैभव अरोरा, कॅमेरॉन ग्रीन आणि अनुकूल रॉय यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.