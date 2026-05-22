IPL 2026 : KKR ला मोठा धक्का! सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज स्पर्धेतून बाहेर; प्ले ऑफच्या शर्यतीत आता तग कसा धरणार?

Angkrish Raghuvanshi concussion and finger fracture update: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या प्ले ऑफसाठीच्या एका जागेसाठी शर्यतीत असलेल्या कोलकाता नाइट रायडर्सला मोठा धक्का बसला आहे. १३ सामन्यांत १३ गुणांसह अजूनही KKR प्ले ऑफच्या शर्यतीत आहे. त्यांना इतर संघांच्या मदतीची गरज लागणार असली तरी अजिंक्य रहाणेच्या संघाला अंतिम चारमध्ये स्थान पटकावण्याची आशा आहे. अशात त्यांचा प्रमुख फलंदाज अंगकृश रघुवंशीने IPL 2026 मधून माघार घेतली आहे. त्याने KKR साठी या पर्वात सर्वाधिक ४२२ धावा केल्या होत्या. मागील सामन्यात त्याच्या हाताला दुखापत झाली होती..मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात झेल घेण्याच्या प्रयत्नात त्याला डोक्याला दुखापत झाली तसेच डाव्या हाताच्या बोटाला फ्रॅक्चर झाले. KKRने अधिकृत निवेदन जारी करत अंगकृषला कन्कशन आणि फ्रॅक्चर झाल्याची माहिती दिली. यामुळे त्याचा आयपीएल २०२६ मधील प्रवास संपला असून, संघाच्या फलंदाजीला मोठा धक्का बसणार आहे. यंदाच्या हंगामात अंगकृषने सातत्यपूर्ण कामगिरी करत KKRच्या मधल्या फळीला स्थैर्य दिले होते. .प्ले ऑफसाठीची लढत अधिकच तीव्र झालेली असताना त्याच्या अनुपस्थितीचा परिणाम संघाच्या संयोजनावर होण्याची शक्यता आहे. सोशल मीडियावर चाहत्यांनी त्याच्या लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. युवा फलंदाजाच्या या दुखापतीमुळे KKRच्या चाहत्यांमध्ये चिंता वाढली असून, आता संघ व्यवस्थापन कोणता पर्याय निवडते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Vijay Shankar Retires : 'मला प्रचंड द्वेष आणि नकारात्मकतेचाही सामना करावा लागला'; भारताच्या '3D' खेळाडूची तडखाफडकी निवृत्ती.KKR चा शेवटचा साखळी सामना २४ मे रोजी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध घरच्या मैदानावर होणार आहे. त्याआधी सकाळच्या सत्रात जर राजस्थान रॉयल्सने वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्सवर विजय मिळवला, तर ते प्ले ऑफसाठी पात्र ठरतील. अशात कोलकातासह पंजाब किंग्स व दिल्ली कॅपिटल्स यांच्याही प्ले ऑफच्या स्वप्नांचा चुराडा होईल. अंगकृशच्या अनुपस्थितीत मनिष पांडेला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळू शकते. त्याने मागील सामन्यात विजयासात सिंहाचा वाटा उचलला होता.