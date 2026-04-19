RCB vs DC: मैदानात वैर, पण मनात खिलाडूवृत्ती! चालता येत नसणाऱ्या अक्षर पटेलसाठी कृणाल पांड्या बनला आधार; Photo Viral

शनिवारी (१८ एप्रिल) इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत दिल्ली कॅपिटल्सने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला ६ विकेट्सने पराभवाचा धक्का दिला. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर ६ सामन्यांनंतर पहिल्यांदाच बंगळुरूचा पराभव झाला. पण असे असले तरी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा अष्टपैलू खेळाडू कृणाल पांड्याने दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार अक्षर पटेलला ज्याप्रकारे आधार देत खिलाडूवृत्ती दाखवली त्याने सर्वांची मनं जिंकली आहेत. .या सामन्यात बंगळुरूने १७६ धावांचे लक्ष्य दिल्लीसमोर ठेवले होते. यावेळी दिल्लीलाही धावांचा पाठलाग करताना संघर्ष करावा लागला होता. ८७ धावांवर ४ विकेट्स गेले असताना अक्षर पटेल ६ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला. त्याने ट्रिस्टन स्टब्सला चांगली साथ दिली. त्यामुळे दिल्लीसमोरील विजयासाठीचे समीकरण थोडे सोपे झाले होते. पण याचवेळी २५ धावांवर खेळत असताना अक्षर पटेलच्या पायात क्रॅम्प्स आल्याने त्याला त्रास होत होता..त्याच्यावर दोनदा मैदानात उपचारही झाले. पण अखेर त्याने मैदानातून बाहेर जाण्याचा विचार केला. त्यावेळी त्याला चालताही येत नव्हते. त्याने दिल्लीचा राखीव खेळाडू आशुतोष शर्माचा आधार घेतला. पण त्यावेळी मैदानात क्षेत्ररक्षण करत असला कृणाल पांड्या परिस्थितीचे भान राखत धावत आला आणि त्याने अक्षर पटेलला आधार दिला आणि त्याला मैदानातून बाहेर नेले. या घटनेदरम्यानचे फोटो व्हायरल होत आहेत. याशिवाय कृणालने दाखवलेल्या खिलाडूवृत्तीचे कौतुक होत आहे..दरम्यान, अक्षर १६ व्या षटकात २६ धावांवर रिटायर्ड हर्ट झाला. पण त्यानंतर डेव्हिड मिलर आला आणि त्याने स्टब्ससोबत ४५ धावांची नाबाद भागीदारी करत दिल्लीला १७६ धावांचे लक्ष्य १ चेंडू राखून पूर्ण करून दिले. यावेळी शेवटच्या षटकात १६ धावांची गरज होती. त्यावेळी मिलरने दोन षटकार आणि एका चौकार मारत दिल्लीचा विजय निश्चित केला. स्टब्सने ४७ चेंडूत ४ चौकार आणि १ षटकारासह नाबाद ६० धावा केल्या. केएल राहुलने ३४ चेंडूत ५७ धावांची खेळी केली. तसेच मिलरने १० चेंडूत नाबाद २२ धावा केल्या. बंगळुरूकडून भुवनेश्वर कुमारने ३ विकेट्स घेतल्या..तत्पुर्वी, बंगळुरूकडून फिल सॉल्टने ३८ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह ६३ धावांची खेळी केली. तसेच टीम डेव्हिडने २६ धावांची खेळी केली. बाकी कोणी खास काही केले नाही. त्यामुळे बंगळुरूने २० षटकात ८ बाद १७५ धावा केल्या होत्या. दिल्लीकडून अक्षर पटेल, कुलदीप यादव आणि लुंगी एनगिडी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. मुकेश कुमारने १ विकेट घेतली.