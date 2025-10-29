Cricket

Women's World Cup 2025: २० चौकार,४ षटकार... सेमीफायनलमध्ये द. आफ्रिकेच्या कर्णधाराचं वादळी शतक; विश्वविक्रमही केला नावावर

Laura Wolvaardt Hundred for SAW vs ENGW: दक्षिण आफ्रिकेची कर्णधार लॉरा वोल्वार्ड्टने महिला वनडे वर्ल्ड कपच्या उपांत्य सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध १६९ धावांची विक्रमी खेळी केली. तिने ही खेळी करताना अनेक विक्रम केले.
Laura Wolvaardt | Women's World Cup 2025 Semi-Final | England vs South Africa

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ च्या उपांत्य सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या कर्णधार लॉरा वोल्वार्ड्टने वादळी शतक झळकावले.

  • तिच्या १६९ धावांच्या विक्रमी खेळीमुळे दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडसमोर ३२० धावांचे आव्हान ठेवले.

  • वोल्वार्ड्टने ही दीडशतकी खेळी करताना विश्वविक्रमासह काही मोठे विक्रम नावावर केले.

