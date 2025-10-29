Women's World Cup 2025: २० चौकार,४ षटकार... सेमीफायनलमध्ये द. आफ्रिकेच्या कर्णधाराचं वादळी शतक; विश्वविक्रमही केला नावावर

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ च्या उपांत्य सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या कर्णधार लॉरा वोल्वार्ड्टने वादळी शतक झळकावले. तिच्या १६९ धावांच्या विक्रमी खेळीमुळे दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडसमोर ३२० धावांचे आव्हान ठेवले. वोल्वार्ड्टने ही दीडशतकी खेळी करताना विश्वविक्रमासह काही मोठे विक्रम नावावर केले..महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतील पहिला उपांत्य सामना बुधवारी (२९ ऑक्टोबर) बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी येथे इंग्लंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संघात खेळवला जात आहे. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेची कर्णधार लॉरा वोल्वार्ड्टने वादळी शतक झळकावताना विश्वविक्रम नोंदलवला. तिच्या शतकाच्या जोरावर दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडसमोर विजयासाठी विक्रमी ३२० धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यामुळे आता हे लक्ष्य पार करायचे असेल, तर इंग्लंडला इतिहास घडवावा लागणार आहे. कारण आत्तापर्यंत महिला वनडे वर्ल्ड कपच्या बाद फेरीत कधीही २१९ धावांपेक्षा अधिक धावांचा यशस्वी पाठलाग करता आलेला नाही. .World Cup 2025: प्रतिका रावलला नेमकं काय झालं, तिच्या जागेवर कोण खेळणार? BCCI ने अखेर दिले महत्त्वाचे अपडेट्स.या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेने ५० षटकात ७ बाद ३१९ धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून वोल्वार्ड्ट आणि ताझमिन ब्रिट्स यांनी ११६ धावांची सलामीला भागीदारी केली होती. पण २३ व्या षटकात सोफी इक्लेस्टोनने ब्रिट्स (४५) आणि ऍलेक बोश (०) यांना बाद करत दक्षिण आफ्रिकेला दुहेरी धक्के दिले. त्यानंतर वोल्वार्ड्टने मारिझान कापला साथीला घेतले. त्यांनीही ७२ धावांची भागीदारी केली. .मात्र पुन्हा इक्लेस्टोननेच कामपला ४२ धावांवर बाद केले. त्यानंतर सिनालो जाफ्ता (१) आणि ऍनेरि डक्कसन (४) हे झटपट बाद झाले. पण तरी नंतर क्लो ट्रायॉनने वोल्वार्ड्टला साथ दिली. त्यांनी ४७ चेंडूतच ८९ धावांची भागीदारी केली. वोल्वार्ड्टने आक्रमक खेळ केला. यादरम्यान, वोल्वार्ड्टने दीडशतक पूर्ण केले. अखेर ४८ व्या षटकात वोल्वार्ड्टला लॉरेन बेलला एलिस कॅप्सीच्या हातून झेलबाद केले. वोल्वार्ड्टने १४३ चेंडूत २० चौकार आणि ४ षटकारांसह १६९ धावांची खेळी केली. त्यामुळे ही विक्रमी खेळी ठरली..वोल्वार्ड्टचे विक्रमवोल्वार्ड्ट महिला वनडे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बादफेरीत शतक करणारी पहिलीच कर्णधार ठरली आहे. यापूर्वी कर्णधाराने कधीही महिला वर्ल्ड कपच्या बादफेरीत शतक केले नव्हते. याशिवाय महिला वर्ल्ड कपमध्ये सर्वोच्च धावांची खेळी करणारी दक्षिण आफ्रिकेची खेळाडूही ती ठरली आहे. तिने मारिझान कापच्या विक्रमाला मागे टाकले. कापने २०१३ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध वर्ल्ड कपमध्ये नाबाद १०२ धावांची खेळी केली होती. .World Cup 2025: भारताचं टेन्शन वाढलं! सेमीफायनलसाठी ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार करणार पुनरागमन, झळकावली सलग दोन शतकं.इतकेच नाही, तर वोल्वार्ड्ट ही महिला वर्ल्ड कपमध्ये सर्वोच्च धावांची खेळी करणारी दुसऱ्या क्रमांकाची कर्णधार ठरली आहे. तिच्यापुढे अव्वल क्रमांकावर बेलिंडा क्लार्क आहे. तिने १९९७ वर्ल्ड कपमध्ये ऑस्ट्रेलियाचे नेतृत्व करताना डेन्मार्कविरुद्ध नाबाद २२९ धावांची खेळी केली होती.महिला वर्ल्ड कपमध्ये सर्वोच्च धावांची खेळी करणारे कर्णधार२२९* धावा - बेलिंडा क्लार्क१६९ धावा - लॉरा वोल्वार्ड्ट१५२* धावा - मेग लॅनिंग१४२ धावा - एलिसा हेली११७ धावा - नतालिया सायव्हर-ब्रंट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.