IPL 2026, LSG vs GT: प्रसिद्ध कृष्णाचा तिखट माऱ्याने लखनौची फलंदाजी गडबडली; गिलच्या गुजरातसमोर सोपं लक्ष्य

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील १९ वा सामना लखनौ सुपर जायंट्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स संघात होत आहे. या सामन्यात गुजरातच्या गोलंदाजांकडून चांगली गोलंदाजी झाली, त्यामुळे लखनौला फार मोठे लक्ष्य ठेवता आले नाही. पण तरी प्रत्येक फलंदाजाने छोटे खानी योगदानाने १६० धावांचा टप्पा पार झाला आणि गुजरातसमोर १६५ धावांचे आव्हान ठेवण्यात आले. .IPL 2026: CSK च्या पहिल्या विजयानंतरही ऋतुराज गायकवाडवर BCCI कडून कारवाई; पण चूक नेमकी काय झाली?.आता दुसरा विजय मिळवायचा असेल, तर गुजरातला हे आव्हान पार करावे लागेल. तसेच लखनौला विजय मिळवण्यासाठी शानदार गोलंदाजी करताना गुजरातला १६४ धावांच्या आत रोखावे लागेल. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की २०० पेक्षा कमी धावांच्या लक्ष्याचा बचाव अद्याप या हंगामात कोणत्या संघाला करता आलेला नाही. त्यामुळे लखनौला आता विजय मिळवायचा असेल, तर हा विक्रम मोडावा लागेल.या सामन्यात गुजराते नाणेफेक जिंकून लखनौला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. लखनौकडून एडेन मार्करम आणि मिचेल मार्श यांनी डावाची सुरुवात केली. मार्शने चौकार-षटकार मारत आक्रमक सुरुवात केली, पण दुसऱ्या षटकात त्याला कागिसो रबाडाने ११ धावांवर माघारी धाडले. .त्यानंतर रिषभ पंतने मार्करमला साथ देण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यालाही मोहम्मद सिराजने फार काळ टिकू दिलं नाही. ११ चेंडूत १८ धावांवर तो राहुल तेवतियाच्या हातून झेलबाद झाला. मार्करमला जीवदान मिळाले, पण त्याचा त्याला फार फायदा घेता आला नाही. त्याला ७ व्या षटकात प्रसिद्ध कृष्णाने वॉशिंग्टन सुंदरच्या हातून झेलबाद केले. सुंदरने त्याचा चांगला झेल घेतला. मार्करमने २१ चेंडूत ३० धावा केल्या. तो लखनौसाठी या सामन्यात सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. त्याच्यापाठोपाठ ९ व्या षटकात आयुष बडोनीलाही प्रसिद्ध कृष्णाने ९ धावांवर माघारी धाडले..पण नंतर निकोलस पूरन आणि अब्दुल सामद यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्याकडून धीम्यागतीने फलंदाजी झाली. अखेर त्यांची जोडी १५ व्या षटकात प्रसिद्ध कृष्णानेच तोडली. त्याने १९ धावांवर पूरनला माघारी धाडले. १७ व्या षटकात अशोक शर्माने अब्दुल सामदला १८ धावांवर माघारी धाडले. नंतर मुकुल चौधरीला १८ धावांवर प्रसिद्ध कृष्णाने, तर जॉर्ज लिंडला १६ धावांवर आशोक शर्माने बाद केले. .IPL 2026, LSG vs GT: शुभमन गिलने जिंकला टॉस; गुजरात - लखनौच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काय झाले बदल?.पण शेवटी मोहम्मद शमीने एक चौकार आणि १ षटकारासह नाबाद १२ धावा केल्या, तर आवेश खानने एका चेंडूत चौकार मारत संघाला २० षटकात ८ बाद १६४ धावांपर्यंत पोहचवले.गुजरातकडून गोलंदाजी करताना प्रसिद्ध कृष्णाने ४ षटकात २८ धावा खर्च करताना ४ विकेट्स घेतल्या. आशोक शर्माने २ विकेट्स घेतल्या. मोगम्मद सिराज आणि कागिसो रबाडा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.