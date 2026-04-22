LSG vs RR Live: रिषभ पंतचा 'Super Duper' झेल; राजस्थानचे सुरमा फेल... शमीची हॅटट्रिक हुकली पण, निम्मा संघ ७७ धावांवर गार Video

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals Marathi Updates : राजस्थान रॉयल्सचा संघ आज संकटात सापडलेला दिसतोय... वैभव सूर्यवंशी व यशस्वी जैस्वालसह ध्रुव जुरेल या भरवशाच्या फलंदाजांनी लखनौ सुपर जायंट्ससमोर शरणागती पत्करली. मोहम्मद शमीने ( Mohammad Shami ) सलग दोन चेंडूंवर RR ला धक्के दिले आणि त्यानंतर मोहसिन खानने मोठा हादरा दिला..LSG च्या क्षेत्ररक्षकांनी विशेषतः यष्टिरक्षक रिषभ पंत ( Rishabh Pant) याने एक भन्नाट अन् अचंबित करणारा झेल घेऊन RR ला पहिला झटका देण्यात हातभार लावला. त्यानंतर दिग्वेश राठीने १५ वर्षीय वैभवचा सुपर डुपर परतीचा झेल घेतला. ६ चेंडूंत वैभवला एकही धाव करू न देणारा मोहसिन खान हा आयपीएलमधील पहिलाच गोलंदाज ठरला..LSG vs RR Live: वैभव सूर्यवंशीची दुसरी धाव अन् ग्लेन मॅक्सवेल, पृथ्वी शॉचा यांचा मोठा विक्रम मोडला! दिग्वेश राठीने भन्नाट झेल टिपला Video.नाणेफेक जिंकून रिषभने RR ला प्रथम फलंदाजीला बोलावून संकटच ओढावले होते असे सगळ्यांना वाटले. RR चा कर्णधार रियान परागही या निर्णयाने आनंदीत होता. पण, मोहम्मद शमीसारखा अनुभवी गोलंदाज असताना असा जुगार खेळण्याचं धाडस कोणताही कर्णधार दाखवेल. रिषभचा हा विश्वास सार्थ ठरवला.. तिसऱ्या षटकात यशस्वीने सलग तीन चौकार मारून शमीला आव्हानच दिले. पण, शमीने पाचव्या चेंडूवर डाव टाकला....अप्रतिम बाऊन्सर टाकून त्याने यशस्वीला फटका मारण्यास भाग पाडले आणि चेंडू बॅटला घासून यष्टिरक्षकाच्या दिशेने उडाला... रिषभने हवेत उंच घेत घेतली आणि एका हाताने अविश्वसनीय झेल टिपला. यशस्वीला १२ चेंडूंत २२ धावा करून माघारी जावे लागले. त्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर ध्रुव जुरेलला ( ०) माघारी पाठवले. शमीने भन्नाट आऊट स्वींग चेंडू टाकला अन् चेंडू बॅटला घासून रिषभच्या हाती सहज विसावला.... त्यानंतर मोहसिन खानने आतापर्यंत कोणालाच नव्हते जमले ते केले. वैभव सूर्यवंशीला आयपीएलमध्ये निर्धाव षटक टाकण्याचा पराक्रम त्याने केला. त्याच षटकात सहाव्या चेंडूवर वैभवने जोरदार फटका मारला, परंतु दिग्वेश राठीने उलट्या दिशेने धाव घेत अप्रतिम झेल टिपला. कर्णधार रियान पराग व शिमरोन हेटमायर यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला खरा, परंतु प्रिंस यादवने ही जोडी तोडली. रियान २० धावांवर निकोलस पूरनच्या हाती झेल देऊन माघारी परतला. पाठोपाठ मोहसिनने डावातील दुसरी विकेट घेताना हेटमायरला ( २२) झेलबाद केले. राजस्थानचा निम्मा संघ ७७ धावांवर तंबूत परतला.