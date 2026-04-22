LSG vs RR Live: वैभव सूर्यवंशीची दुसरी धाव अन् ग्लेन मॅक्सवेल, पृथ्वी शॉचा यांचा मोठा विक्रम मोडला! दिग्वेश राठीने भन्नाट झेल टिपला Video

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals Marathi Updates : सलग चार विजय मिळवून सुसाट पळणाऱ्या राजस्थान रॉयल्सला अचानक ब्रेक लागला आणि त्यांना सलग दोन पराभव पत्करावे लागले. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये RR बुधवारी लखनौ सुपर जायंट्सचा सामना करायला मैदानावर उतरले आहेत. LSG नेही पराभवाची हॅटट्रिक साजरी केली आहे आणि त्यामुळे आज कोणता संघ विजयपथावर येतो, याची उत्सुकता आहे. १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Suryavanshi) आजच्या सामन्यातही विक्रमाला गवसणी घातली. त्याने दुसरी धाव घेताच ऑस्ट्रेलियन ग्रेट ग्लेन मॅक्सवेल याचा विक्रम मोडला गेला. .वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल या स्टार फलंदाजांना रोखण्याचे आव्हान LSG च्या गोलंदाजांसमोर आले. त्याचवेळी लखनौच्या फलंदाजांना सूर कधी गवसतोय, याची चाहते वाट पाहत आहेत. आयपीएल २०२५ च्या सुरुवातीपासून एकाना मैदानावर खेळलेल्या नऊ सामन्यांपैकी LSGने फक्त दोनच सामने जिंकले आहेत. LSG ने आज टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. या सामन्यात सूर्यवंशीने दुसरी धाव घेताच हा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आणि प्रिन्स यादवच्या गोलंदाजीवर चौकार ठोकत चाहत्यांना जल्लोष करण्याची संधी दिली..मोहम्मद शमीने त्याच्या अनुभवाचा वापर करताना दोन्ही आक्रमक फलंदाज, यशस्वी जैस्वाल व वैभव यांना जखडून ठेवले होते. पण, प्रिंस यादवच्या दुसऱ्या षटकात या दोघांनी १३ धावा चोपल्या. मात्र, शमीलाही तिसऱ्या षटकात सलग तीन चौकार मारले गेले, परंतु भारताच्या या गोलंदाजाने दमदार पुनरागमन केले. त्याने पाचव्या चेंडूवर यशस्वीला माघारी पाठवले. अप्रतिम बाऊन्सवरवर यशस्वी चुकला अन् यष्टींमागे रिषभने अफलातून झेल घेतला. यशस्वीला १२ चेंडूंत २२ धावांवर माघारी जावे लागले. पुढच्याच चेंडू आऊट स्वींग करून ध्रुव जुरेलला भोपळ्यावर माघारी पाठवले..वैभववर आता सर्वांच्या नजरा होत्या, परंतु मोहसिन खानने टाकलेल्या चौथ्या षटकात मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तो बाद झाला. दिग्वेश राठीने अप्रतिम परतीचा झेल टिपला. वैभलला ११ चेंडूंत ८ धावांवर माघारी जावे लागले. वैभवला निर्धाव षटक फेकणारा मोहसिन हा आयपीएलमधील पहिला गोलंदाज ठरला. यण, वैभवने २ मोठे विक्रम नोंदवले..IPL मध्ये सर्वात कमी चेंडूंत म्हणजेच २२७ चेंडूंत ५०० धावांचा टप्पा ओलांडणारा तो पहिला फलंदाज ठरला. यापूर्वी हा विक्रम ऑस्ट्रेलियाच्या ग्लेन मॅक्सवेलच्या ( २६० ) नावावर होता आणि आज तो विक्रम मोडला गेला. fastest batter to score 500 IPL runsयाशिवाय आयपीएलमध्ये ५०० धावा करणारा तो सर्वात युवा फलंदाज ठरला. त्याने १५ वर्ष व २६ दिवसांचा असताना हा पराक्रम केला. पृथ्वी शॉ याने १९ वर्ष व १६४ दिवसांचा असताना हा टप्पा गाठला होता. YOUNGEST TO 500 RUNS. या विक्रमात संजू सॅमसन ( १९ वर्ष व १९५ दिवस), रिषभ पंत ( १९ वर्ष व २२० दिवस) आणि इशान किशन ( १९ वर्ष व २९५ दिवस) यांचा क्रमांक येतो.