RCB vs KKR, Video: १९ वर्षांनंतरही तीच चपळाई! मनिष पांडेने हवेत झेपावून एका हाताने घेतला कॅच, विराटही झाला शॉक अन् मग...

IPL 2026, RCB vs KKR Marthi News: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने बुधवारी (१३ मे) आयपीएल २०२६ स्पर्धेत कोलकाता नाईट रायडर्सला ६ विकेट्सने पराभूत केले. रायपूरला झालेल्या या सामन्यात बंगळुरूसाठी विराट कोहलीने (Virat Kohli) नाबाद शतकी खेळी (Century) करत विजयात महत्त्वाचा वाटा उचलला. त्यामुळे विराट या सामन्यानंतर चर्चेच होता. पण यासोबतच आणखी एक खेळाडू चर्चेत राहिला, तो म्हणजे मनिष पांडे (Manish Pandey). त्याने या सामन्यात एक अफलातून झेल घेतला होता, ज्यावर विराटने दिलेली प्रतिक्रियाही व्हायरल होत आहे. .Virat Kohli Century : '... तरी मला फक्त बॅटिंगच आवडते', सामनावीर पुरस्कार जिंकत रोहितची बरोबरी केल्यानंतर काय म्हणाला विराट?.आयपीएलचा गेली १९ वर्षे भाग राहिलेले फक्त ४ खेळाडू आहेत, यातीलही विराट कोहली, मनिष पांडे आणि रोहित शर्मा हे आयपीएलच्या चालू १९ व्या हंगामात खेळले आहेत. एमएस धोनी अद्याप या हंगामात मैदानात उतरलेला नाही. दरम्यान १९ वर्षे झाले, तरी अजूनही विराट, रोहित आणि मनिष पांडे आपल्या खेळाने सर्वांचे लक्ष वेधत आहेत..बुधवारी झालेल्या सामन्यात कोलकाताने प्रथम फलंदाजी करताना अंगक्रिश रघुवंशीच्या ७१ धावांच्या आणि रिंकू सिंगच्या नाबाद ४९ धावांच्या खेळीच्या जोरावर २० षटकात ४ बाद १९२ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर १९३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना बंगळुरूने सलामीवीर जेकब बेथलची विकेट १५ धावांवरच गमावली. पण नंतर विराट कोहलीने देवदत्त पडिक्कलला साथीला घेतले आणि डाव पुढे नेला. विराटने त्याच्या खेळीदरम्यान पुढे जाताने त्याची धावांची गतीही वाढवत नेली. या दोघांमध्ये ९२ धावांची भागीदारी झाली. पडिक्कल ३९ धावांवर बाद झाला. पाठोपाठ कर्णधार रजत पाटिदारही ११ धावा करून माघारी फिरला. त्यामुळे टीम डेव्हिड मैदानात आला होता..Virat Kohli Century: IPL मध्ये विराटच शतकांचा 'किंग'! KKR विरुद्ध केलेल्या १०५ धावांनी घडवला इतिहास, पाहा काय केलाय विक्रम.एका बाजूने विराट असल्याने डेव्हिड फटकेबाजी करेल, असे अनेकांना वाटले. पण १८ व्या षटकात मनिषने त्याला अफलातून झेल घेत बाद केले. या षटकात कार्तिक त्यागीने टाकलेल्या ५ व्या चेंडूवर डेव्हिडने मागे जात कट शॉट खेळला. त्यावर जवळपास सर्वांनाच वाटते की चौकार जाईल. परंतु, मनिषने त्याच्या डाव्या बाजूला हवेत झेप घेतली आणि एका हातने अविश्वसनीय झेल (One Handed Catch) घेतला. त्याने हा झेल जमीनीलगत घेताना चेंडू जमीनीला टेकणार नाही, याचीही काळजी घेतली. त्याचा हा झेल पाहून सर्वच चकीत झाले होते. कार्तिक त्यागीने डोक्याला हात लावला, तर डेव्हिडलाही त्याची विकेट गेल्याचे आश्चर्य वाटत होते. इतकेच नाही, तर विराटही हा झेल पाहून अत्यंत चकीत झाला होता. त्याच्या चेहऱ्यावरील भाव तसंच दाखवत होते. त्याने या झेलानंतर मनिष पांडेच्या प्रयत्नांचे कौतुक करण्यासाठी त्याला जाऊन मिठीही मारली आणि त्यानंतर प्रतिस्पर्धी खेळाडू असल्याने हसत एकमेकांचे हातही त्यांनी झटकले. विराटने मनिषचे कौतुक करताना दाखवलेल्या खिलाडूवृत्तीचीही सध्या चर्चा आहे. दरम्यान, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..दरम्यान, डेव्हिड बाद झाल्यानंतर जितेश मैदानात आला. पण तोपर्यंत बंगळुरू विजयाच्या जवळ पोहचले होते. डेव्हिड बाद झाला तेव्हा बंगळुरूला १३ चेंडूत १३ धावांची गरज होती. यानंतर विराटने त्याचे शतकही पूर्ण केले आणि अखेरीस २० व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर जितेश शर्माने चौकार मारत बंगळुरूच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. विराट १०५ धावांवर नाबाद राहिला.