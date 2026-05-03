IPL 2026 सुरू असतानाच बदलले राजस्थान रॉयल्सचे मालक! मित्तल अन् पुनावाला यांनी केली डिल, पण किती कोटी मोजले?

Rajasthan Royals Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा एकिकडे सुरू आहे. या स्पर्धेत राजस्थान रॉयल्स चांगल्या लयीत खेळतही आहे. पण दुसरीकडे राजस्थान रॉयल्सचे मालकी हक्कच बदलले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून राजस्थान रॉयल्सच्या संघाची मालकी बदलण्याची चर्चा होती. अखेर यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. स्टील किंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लक्ष्मी मित्तल (Lakshmi Mittal) आणि सीरम इंस्टिट्युट ऑफ इंडियाचे मालक आदर पूनावाला (Adar Poonawalla) यांनी मिळून या फ्रँचायझीचा मोठा हिस्सा विकत घेतला आहे. या दोघांकडे मिळून ९३ टक्के मालकी हक्क आहे. त्यामुळे हे दोघे राजस्थान रॉयल्सचे नवे मालक म्हणूनही ओळखले जातील. त्यांच्यासोबतच सध्याचे राजस्थानचे सहमालक असणारे मनोज बदाले (Manoj Badale) देखील आहेत..मित्तल यांच्याकडे ७५ टक्के हिस्सेदारी आहे, तर पुनावाला यांच्याकडे १८ टक्के हिस्सेदारी आहे. उर्वरित ७ टक्के हिस्सेदारी मनोज बदाले आणि अन्य लोकांकडे आहे. मनोज बदाले या मालकी बदलामध्ये भूतकाळ आणि भविष्यकाळाला जोडणारा दुवा म्हणून महत्त्वाचे ठरतील. दरम्यान, हा करार १.६५ बिलियन डॉलरचा म्हणजेत साधारण १५ हजार कोटी रुपयांचा झाला आहे. दरम्यान, केवळ राजस्थान रॉयल्सच नाही, तर सिस्टर फ्रँचायझी पार्ल रॉयल्स आणि बार्बाडोस रॉयल्सचे मालकी हक्कही नव्या मालकांकडे असेल. पार्ल रॉयल्स दक्षिण आफ्रिकेतील SA20 स्पर्धेतील संघ आहे, तर बार्बाडोस रॉयल्स कॅरेबियन प्रीमियर लीगमधील संघ आहे..दरम्यान, मित्तल ग्रुप आणि पुनावाला यांच्याकडून करण्यात आलेल्या घोषणेने अनेकांना चकीत केले आहे, कारण साधारण महिन्याभरापूर्वी अमेरिकेतील कल सोमानी, रॉब वॉल्टन (वॉलमार्ट) आणि हॅम्प (फोर्ड) यांच्या समुहाला नवे मालक म्हणून घोषित करण्यात आले होते. पण ते या करारासाठी फंड गोळा करण्यात अपयशी ठरल्याचे समजत आहे. ज्यानंतर मित्तल आणि पुनावाला यानी मालकी हक्कासाठी प्रयत्न केले होते. दरम्यान, मित्तल आणि पुनावाला यांच्यातील हा करार सध्या बीसीसीआय, काँपिटिशन काऊन्सिल ऑफ इंडिया, आयपीएल गव्हर्निंग काऊन्सिल आणि इतर नियामक संस्थांच्या मंजुरीच्या अधीन आहे. हा करार २०२६ च्या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे..या करारानुसार राजस्थान रॉयल्सच्या बोर्डवर बदाले यांच्यासह लक्ष्मी मित्तल, आदित्य मित्तल, वनिशा मित्तल-भाटिया आणि आदर पुनावाला असतील. आदित्य मित्तल हे लक्ष्मी मित्तल यांचा मुलगा आहे, तर वनिशा या लक्ष्मी मित्तल यांची मुलगी आहेत. मित्तल कुटुंब मुळचे राजस्थानमधील चुरू जिल्ह्यातील सादुलपूरमधील आहे.दरम्यान, यावर्षी आयपीएलमधील मालकी हक्क बदलणारा राजस्थान दुसरा संघ आहे. यापूर्वी डियाजियो ग्रुपने रॉयल चॅलेजर्स बंगळुरूचे मालकी हक्क विकले होते. त्यांची मालकी आदित्य बिर्ला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स आणि ब्लॅकस्टोन यांनी मिळून १६ कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केली होती..लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की मित्तल हे भारतीय मुळचे असले तरी ते १९९५ मध्येच लंडनला स्थायिक झाले होते. त्यांचे नाव ब्रिटनमधील सर्वात श्रीमंत लोकांमध्येही घेतले जाते. पण काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी ब्रिटन सोडण्याचा निर्णय घेतल्याने सर्वांना चकीत केले होते. ते भारतातील श्रीमंत लोकांमध्ये सध्या चौथ्या क्रमांकावरही आहेत.