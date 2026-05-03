IPL 2026 सुरू असतानाच बदलले राजस्थान रॉयल्सचे मालक! मित्तल अन् पुनावाला यांनी केली डिल, पण किती कोटी मोजले?

Rajasthan Royals New Owner: आयपीएल २०२६ स्पर्धा सुरु असतानाच अचानक राजस्थान रॉयल्सचे मालकी हक्क बदलणार असल्याचे समोर आले आहे. मित्तल फॅमिली आणि आदर पुनावाला नवे मालक असतील.
Rajasthan Royals Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा एकिकडे सुरू आहे. या स्पर्धेत राजस्थान रॉयल्स चांगल्या लयीत खेळतही आहे. पण दुसरीकडे राजस्थान रॉयल्सचे मालकी हक्कच बदलले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून राजस्थान रॉयल्सच्या संघाची मालकी बदलण्याची चर्चा होती. अखेर यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

स्टील किंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लक्ष्मी मित्तल (Lakshmi Mittal) आणि सीरम इंस्टिट्युट ऑफ इंडियाचे मालक आदर पूनावाला (Adar Poonawalla) यांनी मिळून या फ्रँचायझीचा मोठा हिस्सा विकत घेतला आहे. या दोघांकडे मिळून ९३ टक्के मालकी हक्क आहे. त्यामुळे हे दोघे राजस्थान रॉयल्सचे नवे मालक म्हणूनही ओळखले जातील. त्यांच्यासोबतच सध्याचे राजस्थानचे सहमालक असणारे मनोज बदाले (Manoj Badale) देखील आहेत.

