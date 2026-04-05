IPL 2026: आधी शमीने धक्के दिले अन् मग नितीश रेड्डी-क्लासेनने LSG च्या गोलंदाजांना फोडलं; SRH चा १५० धावांचा टप्पा पार

SRH vs LSG Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत रविवारी (५ एप्रिल) १० वा सामना हैदाराबादमध्ये सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध लखनौ सुपर जायंट्स संघात होत आहे. या सामन्यात लखनौ सुपर जायंट्सने गोलंदाज चमकले असले, तरी सनरायझर्स हैदराबादसाठी नितीश कुमार रेड्डी आणि हन्रिक क्लासेन (Nitish Kumar Reddy and Heinrich Klaasen) यांनी दमदार फलंदाजी केली आणि समाधानकारक धावसंख्या उभारून दिली. आता लखनौला पहिल्या विजयासाठी १५७ धावांचे लक्ष्य आहे. .SRH vs LSG: रिषभ पंतने जिंकला टॉस, लखनौसमोर इशान किशनच्या हैदराबादचं आव्हान; दोन्ही संघांच्या Playing XI मध्ये बदल .या सामन्यात लखनौने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या सनरायझर्स हैदराबादकडून अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेड यांनी डावाची सुरुवात केली. पण पहिल्याच षटकात मोहम्मद शमीने शेवटच्या चेंडूवर अभिषेक शर्माला शून्यावर बाद केले. त्याचा झेल एम सिद्धार्थने अफलातून घेतला. त्यानंतर तिसऱ्या षटकात ७ धावांवर शमीने ट्रॅव्हिस हेडलाही एडेन मार्करमच्या हातून झेलबाद केले. चौथ्या षटकात प्रिन्स यादवने १ धावेवर इशान किशनला त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे ११ धावांवरच ३ विकेट्स हैदराबादने गमावले होते..त्यानंतर लियाम लिव्हिंगस्टोन आणि हेन्रिक क्लासेन डाव सांभाळत होते. परंतु, ८ व्या षटकात लिव्हिंगस्टोनला १४ धावांवर दिग्वेश राठीने १४ धावांवर बाद केले. त्याचा झेल रिषभ पंतने घेतला. पण संकटात सापडलेल्या सनरायझर्स हैदराबादला हेन्रिक क्लासेन आणि नितीश कुमार रेड्डी यांनी बाहेर काढले. या दोघांनी डाव सांभाळताना खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर फटकेबाजी केली. या दोघांनीही अर्धशतकही साकारली..मात्र त्यांची ११६ धावांची भागीदारी १८ व्या षटकात एम सिद्धार्थने तोडली. त्याने नितीशला प्रिन्स यादवच्या हातून झेलबाद केले. नितीशने ३३ चेंडूत ३ चौकार आणि ५ षटकारांसह ५६ धावा केल्या. त्याच्या पुढचं षटकात मात्र आवेश खानने दोन मोठे धक्के दिले. त्याने सलग दोन चेंडूंवर क्लासेन आणि हर्ष दुबे यांना बाद केले. क्लासेन ४१ चेंडूत ५ चौकार आणि २ षटकारांसह ६२ धावांवर बाद झाला. दुबे शून्यावर बाद झाला. .IPL 2026 GT vs RR : १२ चेंडूंत ४ विकेट्स! रवी बिश्नोई, तुषार देशपांडेने गुजरातचा विजयाचा घास पळवला; राजस्थान Point Table मध्ये टॉपर.शेवटच्या षटकात प्रिन्स यादवने शिवांग कुमारला ५ धावांवर माघारी धाडले, तर हर्षल पटेल शेवटच्या चेंडूवर ४ धावांवर धावबाद झाला. त्यामुळे हैदराबादला २० षटकात ९ बाद १५६ धावा करता आल्या.लखनौकडून मोहम्मद शमी, प्रिन्स यादव आणि आवेश खान यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. दिग्वेश राठी आणि मनिमरन सिद्धार्थ यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.