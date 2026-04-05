SRH vs LSG: रिषभ पंतने जिंकला टॉस, लखनौसमोर इशान किशनच्या हैदराबादचं आव्हान; दोन्ही संघांच्या Playing XI मध्ये बदल

SRH vs LSG Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील (IPL 2026) १० वा सामना रविवारी (५ एप्रिल) सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध लखनौ सुपर जायंट्स संघात खेळवला जात आहे. हा सामना राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. या सामन्यात लखनौ सुपर जायंट्सने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रविवारी डबल हेडर आहे, म्हणजेच दोन सामने खेळवले जाणार असून हा पहिला सामना आहे, त्यामुळे दुपारी ३.३० वाजता सुरु होणार आहे. .IPL 2026: LSG vs SRH आज आमणे सामने; हेड अभिषेक जोडी पुन्हा तुफान? लखनौचे गोलंदाज कसोटीवर! कशी असेल संभावित Playing XI.या सामन्यासाठी दोन्ही संघांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल झाला आहे. हैदराबादने घरच्या मैदानातील सामन्यासाठी लियाम लिव्हिंगस्टेन आणि हर्षल पटेल यांना संधी दिली आहे. तसेच लखनौने मनिमरन सिद्धार्थला एन्रिक नॉर्कियाच्या जागेवर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी दिली आहे..प्लेइंग इलेव्हनलखनौ सुपर जायंट्स: मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक/कर्णधार), एडन मार्कराम, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मनिमरन सिद्धार्थ, आवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंग राठी, प्रिन्स यादवइम्पॅक्ट प्लेअरसाठी पर्याय - आयुष बडोनी, मॅथ्यू ब्रित्झके, शाहबाद अहमद, एन्रिक नॉर्कियासनरायझर्स हैदराबाद : ट्रॅव्हिस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक/कर्णधार), हेनरिक क्लासेन, लियाम लिव्हिंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, जयदेव उनाडकटइम्पॅक्ट प्लेअरसाठी पर्याय - इशान मलिंगा, सलील अरोरा, डेव्हिड पेन, शिवम मावी, झिशन अन्सारी.लखनौ सुपर जायंट्सचा हा हंगामातील दुसराच सामना आहे. पहिल्या सामन्यात त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे त्याला विजयाचं खातं उघडण्याची प्रतिक्षा आहे. सनरायझर्स हैदराबादचा हा तिसरा सामना आहे. त्यांनी पहिल्या सामन्यात पराभव स्वीकारल्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात विजय मिळवला आहे. त्यामुळे ही विजयाची लय कायम ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल..आमने-सामनेसनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध लखनौ सुपर जायंट्स संघात आत्तापर्यंत ६ सामने खेळवण्यात आले आहेत. यातील २ सामने हैदराबादने जिंकले आहेत, तप ४ सामने लखनौने जिंकले आहेत.