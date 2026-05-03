GT vs PBKS: पहिल्या बॉलवर कॅच सुटला अन् नंतरच्या दोन चेंडूत दोन विकेट्स पडल्या, सिराजच्या ओव्हरमध्ये नेमकं काय घडलं? पाहा Video

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत ४६ वा सामना गुजरात टायटन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स संघात अहमदाबादला होत आहे. या सामन्यातील पहिलेच षटक नाट्यपूर्ण ठरले आहे. या हंगामात फॉर्ममध्ये असलेल्या पंजाब संघाला सुरुवातीलाच मोहम्मद सिराजने (Mohammed Siraj) मोठे धक्के दिले. त्याने टाकलेले पहिलेच षटकात नाट्यमय ठरले. .IPL 2026: कोलकाताने अखेर रोखला हैदबादचा विजयरथ! रघुवंशीचं अर्धशतक, तर रहाणेची भक्कम साथ; KKR चं आव्हान जिवंत.या सामन्यात गुजरात टायटन्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे पंजाब किंग्स संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. पंजाबकडून प्रियांश आर्यसह (Priyansh Arya) प्रभसिमरन सिंग (Prabhsimran Singh) सलामीला फलंदाजीला उतरला होता. यावेळी गुजरातकडून पहिल्या षटकात गोलंदाजीसाठी मोहम्मद सिराज उतरला. त्याने टाकलेल्या पहिल्या चेंडूवर प्रियांशने पुल शॉट खेळला. पण चेंडू त्याच्या बॅटच्या वरच्या बाजूला लागून उडाला. यावेळी यष्टीरक्षक जॉस बटलर फाईन लेगला पळत आला. मात्र तो चेंडूपर्यंत पोहचू शकला नाही आणि चेंडू त्याच्या समोर पडला. त्यामुळे प्रियांश आर्यला पहिल्याच चेंडूवर जीवदान मिळाले. या चेंडूवर प्रियांश प्रभसिमरनसह २ धावा पळाला..पण, त्याचा फायदा झाला नाही. दुसऱ्याच चेंडूवर प्रियांश आर्यला सिराजने पुन्हा चूक करण्यात भाग पाडले. यावेळी निशांत सिंधूने अफलातून जमिनीलगत झेल घेतला. त्याने सूर मारत हा झेल घेतल्याने प्रियांशला २ धावांवरच माघारी जावं लागलं. त्याच्या पुढच्याच चेंडूवर सिराजने आणखी एक धक्का पंजाबला दिला. त्याने टाकलेल्या चेंडूवर कुपर कोनोली बचावात्मक शॉट खेळायला गेला. पण त्याच्या बॅटला हलका स्पर्श करत चेंडू मागे केला आणि तो बटलरने पकडला. त्यामुळे कोनोलीला पहिल्याच चेंडूवर शून्यावर बाद होऊन माघारी परतावे लागले. त्यामुळे पहिल्या तीन चेंडूतच या सामन्यात नाट्यमय घटना घडल्या..दरम्यान, या दोन विकेट्स लवकर गेल्याने त्यातून बाहेर पडताना पंजाबला संघर्ष करावा लागला. त्यांचा अर्धा संघ १० षटकांच्या आतच माघारी परतला. प्रियांश आणि कोनोली बाद झाल्यानंतर प्रभसिमरनने कर्णधार श्रेयस अय्यरला साथीला घेतले होते. पण ६ व्या षटकात प्रभसिमरनलाही मानव सुतारच्या हातून कागिसो रबाडाने झेलबाद केले. प्रभसिमरन १५ धावांवर बाद झाला, तर ७ व्या षटकात जेसन होल्डरने नेहल वढेराला शून्यावर माघारी धाडले. तरी नंतर सुर्यांश शेडगे श्रेयस अय्यरला साथ देत होता. परंतु, ९ व्या षटकात जेसन होल्डरने श्रेयसला १९ धावांवर त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे ४७ धावांवरच पंजाबने ५ विकेट्स गमावल्या होत्या..IPL 2026, GT vs PBKS: शुभमन गिलने जिंकला टॉस, गुजरातकडून २२ वर्षीय खेळाडूचं पदार्पण; पंजाब संघातही मोठा बदल; पाहा Playing XI.या सामन्यासाठी दोन्ही संघांनी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केले आहेत. गुजरातने निशांत सिंधूला पदार्पणाची संधी दिली आहे, तर पंजाबने विजयकुमार वैशाखच्या जागेवर झेव्हियर बार्टलेटला संधी दिली आहे.