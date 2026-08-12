IND vs SL: सर्फराज खान हेअरस्टाईल करायला गेला, पण सिराजच्या नव्या 'प्रयोगामुळे' झाला हैराण! Video Viral

India vs Sri Lanka Test Series : भारतीय संघाला १५ ऑगस्टपासून श्रीलंकेविरुद्ध दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळायची आहे. या मालिकेसाठी भारतीय संघ सध्या श्रीलंकेत असून मालिकेपूर्वी थोडी मजामस्ती करतानाही दिसत आहे. या मालिकेपूर्वी भारताचे काही खेळाडू नवी हेअरस्टाईल (Hairstyle) करायला गेले होते, यादरम्यानचा एक मजेशीर व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यात मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) सर्फराज खानसाठी (Sarfaraz Khan) चक्क न्हावी झालेला दिसला आहे. .IND vs SL Test: बुमराह, सुदर्शननंतर भारताला आणखी एक धक्का; मालिका सुरू होण्यापूर्वी एका खेळाडूबाबत नकोशी बातमी समोर... .झाले असे की सर्फराज खान, शुभमन गिल, रिषभ पंत, मोहम्मद सिराज असे काही भारतीय खेळाडू श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी श्रीलंकेचा प्रसिद्ध हेअरस्टायलिस्ट चतुरंगाच्या सलूनला गेले होते. यावेळी सिराजने केवळ हेअरकटिंग पाहण्यापेक्षा थेट ट्रिमर हातात घेण्याचा निर्णय घेतला. तो नंतर चक्क सर्फराज खानचे ट्रिमरने केस कापताना दिसला, यावेळी चतुरंगाही समोर उपस्थित होता..चतुरंगा त्याला ट्रिमरची सेटिंग समजावत होता. त्यामुळे सिराजचा हा नवा प्रयोग आपल्यावर होतोय, हे पाहून सर्फराज थोडा घाबरलेलाही दिसला. पण तरी सिराजने त्याचा हा प्रयोग सुरू ठेवला होता. पण नंतर चतुरंगाने सर्फराजची नीट हेअरकटिंग करत त्याची नवी हेअरस्टाईल केली. सर्फराजशिवाय गिल, पंत यांनीही हेअरस्टाईल केली. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे..सर्फराजची बदली खेळाडू म्हणून निवडसर्फराज श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी आधी भारतीय संघाचा भाग नव्हता. पण साई सुदर्शनने पायाच्या अंगठ्याच्या दुखापतीमुळे या मालिकेतून माघार घेतली. त्यामुळे त्याचा बदली खेळाडू म्हणून सर्फराजला भारतीय संघात संधी मिळाली. त्याचे दीड वर्षांनंतर भारतीय कसोटी संघात पुनरागमन झाले आहे..IND vs SL 1st Test: जसप्रीत बुमराहच्या अनुपस्थितीत 'हा' गोलंदाज श्रीलंकेला रडवणार; मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा नव्हे, तर... .सर्फराज भारतासाठी अखेरचे २०२४ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला आहे. त्याने ६ कसोटी सामने खेळले असून १ शतक आणि ३ अर्धशतकांसह ३७१ धावा केल्या आहेत. तो २०२४-२५ च्या बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफी कसोटी मालिकेसाठीही भारतीय संघाचा भाग होता. पण त्याला खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती. पण सर्फराजने या दीडवर्षात स्वत:च्या ट्रेनिंगवर लक्ष केंद्रित केले होते. त्याने या काळात तब्बल १७ किलो वजन कमी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.