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IND vs SL: सर्फराज खान हेअरस्टाईल करायला गेला, पण सिराजच्या नव्या 'प्रयोगामुळे' झाला हैराण! Video Viral

Mohammed Siraj Turns Barber for Sarfaraz Khan: श्रीलंकेतील कसोटी मालिकेपूर्वी भारतीय खेळाडू हेअरस्टाईल करायला गेले होते. यावेळी सर्फराज खानवर मोहम्मद सिराज प्रयोग करताना दिसला. पण त्याच्या या प्रयोगामुळे सर्फराज मात्र घाबरला होता.
Mohammed Siraj Turns Barber for Sarfaraz Khan

Mohammed Siraj Turns Barber for Sarfaraz Khan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs Sri Lanka Test Series : भारतीय संघाला १५ ऑगस्टपासून श्रीलंकेविरुद्ध दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळायची आहे. या मालिकेसाठी भारतीय संघ सध्या श्रीलंकेत असून मालिकेपूर्वी थोडी मजामस्ती करतानाही दिसत आहे.

या मालिकेपूर्वी भारताचे काही खेळाडू नवी हेअरस्टाईल (Hairstyle) करायला गेले होते, यादरम्यानचा एक मजेशीर व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यात मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) सर्फराज खानसाठी (Sarfaraz Khan) चक्क न्हावी झालेला दिसला आहे.

Mohammed Siraj Turns Barber for Sarfaraz Khan
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