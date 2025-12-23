तुमची जागा आमच्या पायाजवळ! Vaibhav Suryavanshi च्या कृतीने पाकड्यांचा जळफळाट; मोहसिन नक्वी, सर्फराज अहमदची रडारड, ICC कडे तक्रार

Sarfaraz Ahmed defends ‘jahilon ki tarah jahil nhi hona’ remark : भारत-पाकिस्तान सामना अन् मोहसिन नक्वी यांची चर्चा होणार नाही, असं झालं तर नवल.. आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलमध्ये सूर्यकुमार यादवच्या टीमने अपमानित केलेले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे ( PCB) अध्यक्ष मोहसिन नक्वी १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलमध्ये पुन्हा पोहोचले. सूर्याच्या टीमने केलेल्या अपमानाची सल ताजी असताना आयुष म्हात्रेच्या १९ वर्षांखालील भारतीय संघानेही त्यांच्याकडून पदक स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यात वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Suryavanshi) सामन्यात पाकिस्तानींना त्यांची जागा दाखवली होती... त्यामुळे आता नक्वी प्रचंड चिडले आहेत आणि त्यांनी ICC कडे तक्रार केली आहे..पाकिस्तानने १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलमध्ये भारतावर १९१ धावांनी विजय मिळवला. पाकिस्तानने ८ बाद ३४७ धावांचा डोंगर उभा केला आणि प्रत्युत्तरात भारताचा संपूर्ण संघ २६.२ षटकांत १५६ धावांत तंबूत परतला. या सामन्यात १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा व अभिग्यान कुंडू यांच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या. कर्णधार आयुष म्हात्रेनेही निराश केले. या सामन्यात आयुष व वैभव यांनी पाकिस्तानी गोलंदाजासोबत राडा घातला..पाकड्यांनी हद्द ओलांडली... वैभव सूर्यवंशीसह भारतीय खेळाडूंसोबत अपमानास्पद वागणूक; संताप आणणारा Video Viral .पाकिस्तानी संघाचा मेंटॉर असलेल्या सर्फराज अहमदने ( Sarfaraz Ahmed) भारतीय खेळाडूंवर गैतवर्तणुकीचे आरोप केले. सामन्यानंतर तो म्हणाला, मी भारतीय खेळाडूंसोबत खेळलो आहोत. मी अशा भारतीय संघाविरुद्ध खेळलो आहे की, जो फक्त क्रिकेट ऐके क्रिकेट हाच विचार करायचा. पण, कालचा हा सामना मी जेव्हा बाहेर बसून पाहत होतो, तेव्हा भारतीय खेळाडूंची वागणुक मला काही आवडले नाही. त्यांनी ज्या प्रकारे हातवारे केले, ते तुम्ही सर्वांनी पाहिले, ते चुकीचे होते. भारताचे वर्तन योग्य नव्हते आणि त्यांचे वर्तन क्रिकेटच्या भावनेविरुद्ध होते..सर्फराज अहमद पुढे म्हणाला,आम्ही आमचा विजय योग्य खिलाडूवृत्तीने साजरा केला. भारताने जे काही केले, ती त्यांची वैयक्तिक निवड होती, परंतु क्रिकेट नेहमीच आदर आणि खिलाडूवृत्तीने खेळले पाहिजे.".पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (PCB) प्रमुख मोहसिन नक्वी यांनी भारतीय खेळाडूंच्या वर्तवणुकीची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे (ICC) तक्रार करण्याची तयारी दर्शवली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी आयोजित केलेल्या पाकिस्तान संघाच्या स्वागत समारंभात पत्रकारांशी बोलताना नक्वी यांनी भारतीय खेळाडूंवर पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंना चिथावणी दिल्याचा आरोप केला आणि ते म्हणाले की, पीसीबी खेळ आणि राजकारण वेगळे ठेवण्यासाठी आयसीसीकडे 'औपचारिक' संपर्क साधेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.