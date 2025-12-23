Cricket

तुमची जागा आमच्या पायाजवळ! Vaibhav Suryavanshi च्या कृतीने पाकड्यांचा जळफळाट; मोहसिन नक्वी, सर्फराज अहमदची रडारड, ICC कडे तक्रार

Mohsin Naqvi to complain to ICC against India U19: आशिया चषक अंतिम सामन्यानंतर भारत-पाकिस्तान क्रिकेटमधील तणाव नव्या वळणावर पोहोचला आहे. भारतीय युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीच्या एका कृतीमुळे पाकिस्तानमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त केला जात असून, PCB प्रमुख मोहसिन नक्वी यांनी थेट ICC कडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Vaibhav Suryavanshi during the U19 Asia Cup Final

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Sarfaraz Ahmed defends ‘jahilon ki tarah jahil nhi hona’ remark : भारत-पाकिस्तान सामना अन् मोहसिन नक्वी यांची चर्चा होणार नाही, असं झालं तर नवल.. आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलमध्ये सूर्यकुमार यादवच्या टीमने अपमानित केलेले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे ( PCB) अध्यक्ष मोहसिन नक्वी १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलमध्ये पुन्हा पोहोचले. सूर्याच्या टीमने केलेल्या अपमानाची सल ताजी असताना आयुष म्हात्रेच्या १९ वर्षांखालील भारतीय संघानेही त्यांच्याकडून पदक स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यात वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Suryavanshi) सामन्यात पाकिस्तानींना त्यांची जागा दाखवली होती... त्यामुळे आता नक्वी प्रचंड चिडले आहेत आणि त्यांनी ICC कडे तक्रार केली आहे.

