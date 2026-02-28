IPL 2026: CSK च्या तयारीला सुरुवात! धोनीसह कर्णधार ऋतुराजची महाराष्ट्राच्या 'धुरंधरां'सोबत चेन्नईत एन्ट्री; पाहा Video

MS Dhoni and CSK Captain Ruturaj Gaikwad Arrive in Chennai: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेला (IPL 2026) मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे आता या स्पर्धेसाठी एक महिन्यापेक्षाही कमी कालावधी राहिला आहे. काही महिन्यांपूर्वीच आयपीएल २०२६ साठी लिलाव झाला होता, या लिलावात बऱ्याच संघांनी मोठे बदल केले. चेन्नई सुपर किंग्सनेही (CSK) युवा खेळाडूंना संघात घेण्यावर भर दिला. त्यामुळे यंदा चेन्नईच्या संघात अनेक नवे चेहेरे दिसणार आहेत. दरम्यान, आता स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वी बरेच संघ तयारीला लागले असून चेन्नईनेही सुरुवात केली आहे. शनिवारी (२८ फेब्रुवारी) चेन्नई संघातील अनेक खेळाडू चेन्नईत दाखल झाले आहेत. .IPL 2026: सॅमसनमुळे ऋतुराजचे सलामीचे स्थान गेले...! अश्विनने निवडलेल्या CSK च्या प्लेइंग १२ मध्ये दिसेल नवीन ओपनिंग जोडी.यावेळी चेन्नईत दाखल झालेल्या प्रत्येक खेळाडूला त्यांच्या नावाचे पोस्टर देत स्वागत करण्यात आले. त्यांचे फोटोही चेन्नई सुपर किंग्सच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर शेअर करण्यात आले आहेत.धोनी-ऋतुराज चेन्नईत पोहचलेचेन्नई सुपर किंग्स संघाचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड (Ruturaj Gaikwad) शनिवारी रात्री चेन्नईत पोहचला. त्याच्यासह महाराष्ट्र राज्य संघातील रामकृष्ण घोष आणि मुकेश चौधरी हे दोन्ही खेळाडूही चेन्नईत पोहचले. रामकृष्ण आणि मुकेश या दोघांनाही या हंगामासाठी CSK ने संघात कायम केले आहे. .ऋतुराज, रामकृष्ण आणि मुकेश हे तिघे चेन्नईमध्ये हॉटेलला पोहचल्यानंतरचा त्यांचा 'धुरंधर' चित्रपटातील गाण्यावर डान्स करतानाचा व्हिडिओही CSK ने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे..याशिवाय शनिवारी रात्रीच CSK चा सर्वात अनुभवी खेळाडू आणि यशस्वी कर्णधार एमएस धोनीही (MS Dhoni) चेन्नईमध्ये पोहचला. हॉटेलमध्ये पोहचल्यावर त्याचे पारंपारिक पद्धतीने औक्षण करून स्वागत करण्यात आले..दरम्यान, याव्यतिरिक्त १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार आयुष म्हात्रे, सर्फराज खान, उर्विल पटेल हे देखील शनिवारी चेन्नईत पोहचले. याशिवाय चेन्नईने १४ कोटींपेक्षा अधिकची बोली लावलेले कार्तिक शर्मा आणि प्रशांत वीर हे दोन युवा अनकॅप्ड खेळाडूही CSK संघात दाखल होण्यासाठी चेन्नईत पोहचले आहेत. तसेच CSK च्या सपोर्ट स्टाफमधील अनेक सदस्यही चेन्नईत आले आहेत. त्यामुळे आता संघाच्या तयारीलाही सुरुवात होईल. पुढील काही दिवसात संघातील सर्व खेळाडू चेन्नईमध्ये सराब शिबिरासाठी पोहचतील. सध्या काही खेळाडू टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत व्यस्त आहेत..Video: मुंबई इंडियन्सच्या फलंदाजांने इतका जोरात सिक्स मारला की CSK च्या फॅनच्या गालाला झालं फ्रॅक्चर.CSK ने आत्तापर्यंत ५ वेळा आयपीएलचे विजेतेपद जिंकले आहे. मात्र गेल्या वर्षी त्यांची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक राहिली. १८ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच CSK संघ पाँइंट्स टेबलमध्ये शेवटच्या क्रमांकावर राहिला होता. त्यांना १४ सामन्यांपैकी केवळ ४ सामने जिंकता आले होते.आयपीएल २०२६ साठी CSK चा संघ - ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, एमएस धोनी, उर्विल पटेल, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, जॅमी ओव्हर्टन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुर्जपनीत सिंग, नॅथन एलिस, श्रेयस गोपाळ, मुकेश चौधरी, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, मॅट हेन्री, अकिल हुसैन, मॅथ्यू शॉर्ट, झॅक फॉक्स, सर्फराज खान, अमन खान..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.