Cricket

IPL 2026: सॅमसनमुळे ऋतुराजचे सलामीचे स्थान गेले...! अश्विनने निवडलेल्या CSK च्या प्लेइंग १२ मध्ये दिसेल नवीन ओपनिंग जोडी

R Ashwin’s Bold CSK XI for IPL 2026: आर अश्विनने आयपीएल २०२६ साठी चेन्नई सुपर किंग्सची प्लेइंग १२ निवडली असून त्याने संजू सॅमसनला सलामीसाठी निवडले आहे. तसेच इम्पॅक्ट प्लेअरसाठी त्याने ४ पर्याय निवडले आहेत.
Ruturaj Gaikwad - Sanju Samson

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आयपीएल २०२६ साठी चेन्नई सुपर किंग्सने युवा खेळाडूंवर भर दिला आहे.

  • अश्विनने सुचवलेल्या प्लेइंग १२ मध्ये संजू सॅमसन सलामीला आहेत, तर ऋतुराज गायकवाड तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

  • चेन्नईने लिलावात कार्तिक शर्मा आणि प्रशांत वीर यांसारख्या युवा खेळाडूंवर मोठा खर्च केला आहे.

