IPL 2026: सॅमसनमुळे ऋतुराजचे सलामीचे स्थान गेले...! अश्विनने निवडलेल्या CSK च्या प्लेइंग १२ मध्ये दिसेल नवीन ओपनिंग जोडी

आयपीएल २०२६ साठी चेन्नई सुपर किंग्सने युवा खेळाडूंवर भर दिला आहे. अश्विनने सुचवलेल्या प्लेइंग १२ मध्ये संजू सॅमसन सलामीला आहेत, तर ऋतुराज गायकवाड तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. चेन्नईने लिलावात कार्तिक शर्मा आणि प्रशांत वीर यांसारख्या युवा खेळाडूंवर मोठा खर्च केला आहे..इंडियन प्रीमयर लीग २०२६ स्पर्धेसाठी नुकताच १६ डिसेंबर रोजी लिलाव पार पडला. या लिलावात सर्वच फ्रँचाझींनी आपापले संघ मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. पाचवेळचे विजेते चेन्नई सुपर किंग्सही या लिलावात बरेच सक्रिय दिसले. चेन्नई सुपर किंग्सने या लिलावात युवा खेळाडूंवर मोठा खर्च केला. खरंतर चेन्नईची ओळख अनुभवी खेळाडूंवर विश्वास दाखवण्यासाठी होती, पण आयपीएल २०२५ च्या उत्तरार्धात त्यांनी त्यांची योजना बदलून नवे बदल स्वीकारण्यास सुरुवात केल्याचे दिसले. त्याचाच प्रत्येय यंदाच्या लिलावातही आला. त्यांनी कार्तिक शर्मा आणि प्रशांत वीर या दोन युवा अनकॅप्ड्स खेळाडूंसाठी २८.४० कोटी खर्च केले..कार्तिक शर्मा १९ वर्षांचा यष्टीरक्षक फलंदाज आहे आणि प्रशांत वीर २० वर्षांचा डावखुरा अष्टपैलू खेळाडू आहे. त्यामुळे आता चेन्नई सुपर किंग्स संघात अनेक युवा खेळाडू खेळताना दिसणार आहेत. चेन्नईने आधीच आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, नूर अहमद, उर्विल पटेल अशा काही युवा खेळाडूंना संघात कायम केले आहे. तसेच त्यांनी संजू सॅमसनला ट्रेडच्या मार्फत संघात घेतले आहे. चेन्नई संघात आता कर्णधार एमएस धोनी वगळता जवळपास सर्वच खेळाडू ३५ वर्षांच्या आतील असून जवळपास सर्वच क्षेत्रासाठी त्यांनी पर्याय तयार केले असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आता चेन्नई प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाला खेळवणार अशी चर्चा आहे. याबाबत आता आर अश्विनने त्याची प्रतिक्रिया दिली आहे..चेन्नईने रविवारी सोशल मीडियावर चाहत्यांना प्रश्न विचारला होता की आयपीएल २०२६ साठी १२ जणांचा संघ (इम्पॅक्ट प्लेअरला धरून) कसा असायला हवा? त्यावर अश्विनने लगेचच प्रतिक्रिया दिली असून त्याने चेन्नईच्या प्लेइंग १२ जणांमध्ये कोणते खेळाडू असायला हवेत हे लिहिले आहे. त्याने सलामीसाठी आयुष आणि सॅमसन यांना घेतले आहे. तसेच तिसऱ्या क्रमांकावर कर्णधार ऋतुराजला निवडले आहे. चौथ्या क्रमांकावर शिवम दुबेला ठेवले आहे. डेवाल्ड ब्रेव्हिसची त्याने पाचव्या क्रमांकासाठी निवड केली आहे. सहाव्या क्रमांकावर अष्टपैलू प्रशांत वीरला निवडले असून एमएस धोनीसाठी सातवा क्रमांक अश्विनने निवडला आहे..IPL 2026 All Teams: ग्रीन सर्वात महागडा खेळाडू, तर अनकॅप्ड खेळाडूंही मलामाल; लिलावानंतर पाहा सर्व संघांतील खेळाडूंची यादी.त्यानंतर अश्विनच्या मते आठव्या क्रमांकावर वेगवान गोलंदाज अकिल हुसेन किंवा मॅट हेन्री यांच्यापैकी एक जण खेळू शकतो. नवव्या क्रमांकावर वेगवान गोलंदाज खलील अहमद आहे, तर नॅथन अलिस आणि अहमद नूर दहाव्या आणि अकराव्या क्रमांकावर आहे. इम्पॅक्ट प्लेअरच्या पर्यायसाठी त्याने अंशुल कंबोज, कार्तिक शर्मा, श्रेयस गोपाळ, सर्फराज खान यांची निवड केली असून परिस्थिती आणि कॉम्बिनेशननुसार यांच्यापैकी एकाला इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळवता येईल असं त्याने म्हटले आहे..आयपीएल २०२६ साठी अश्विनचा CSK चा प्लेइंग-१२ संघ -प्लेइंग इलेव्हन - आयुष म्हात्रे, संजू सॅमसन, ऋतुराज गायकवाड, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, प्रशांत वीर, एमएस धोनी, अकिल हुसैन/मॅट हेन्री, खलील अहमद, नॅथन एलिस, नूर अहमद.इम्पॅक्ट प्लेअर - अंशुल कंबोज, कार्तिक शर्मा, श्रेयस गोपाळ, सर्फराज खान.चेन्नई सुपर किंग्सचा पूर्ण संघ - ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, एमएस धोनी, उर्विल पटेल, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, जॅमी ओव्हर्टन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुर्जपनीत सिंग, नॅथन एलिस, श्रेयस गोपाळ, मुकेश चौधरी, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, मॅट हेन्री, अकिल हुसैन, मॅथ्यू शॉर्ट, झॅक फॉक्स, सर्फराज खान, अमन खान..