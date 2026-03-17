MS Dhoni त्याची आवडती ७ क्रमांकाची जर्सी सोडणार? फेसबूक पोस्टने खळबळ, रवींद्र जडेजाच्या जाण्याने नाराज असल्याची चर्चा

भारताचा आणि चेन्नई सुपर किंग्सचा माजी कर्णधार एमएस धोनी म्हटलं की ७ क्रमांक सर्वांनाच आठवतो. कारण धोनीला जेव्हापासून क्रिकेट खेळताना चाहत्यांनी पाहिलंय तेव्हा तो ७ क्रमांकाच्याच जर्सीत (7 Number Jersey) दिसला आहे. त्यामुळे ७ क्रमांकाची जर्सी ही त्याची ओळखच झाली आहे. अगदी आता तर क्रिकेटविश्वात ७ क्रमांक येणारी कोणतीही गोष्ट दिसली तरी त्याचा संबंध गमतीने थेट धोनीशी (MS Dhoni) जोडजा जातो. असं असतानाही आता तो हा क्रमांक सोडणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. .MS Dhoni-Yuvraj Singh: युवराजला भारतीय संघातून वगळण्यात धोनीची नेमकी भूमिका काय? माजी निवड समिती अध्यक्षांचा मोठा खुलासा .का सुरू झाली चर्चा?धोनी तसा सोशल मीडियावर फारसा सक्रिय नसतो. त्यामुळे तो जेव्हाही पोस्ट करतो, तेव्हा त्याची चर्चा सुरू होते. त्याने नुकतेच त्याच्या फेसबुक पेजवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टने खळबळ उडाली आहे. कारण या पोस्टमधील व्हिडिओमध्ये दिसतेय की धोनी नाव लिहिलेली ७ क्रमांकाची जर्सी हँगरवरून काढून ८ क्रमांकाची जर्सी आडकवली गेली. या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये त्याने लिहिले आहे की 'काही क्रमांक तुमच्यासोबत नेहमी राहतात, ७ क्रमांकही त्यापैकीच एक होता. पण आज मी ८ क्रमांकाची निवड केलीये. का, ते तुम्हाला लवकरच समजेल.'.आता धोनीच्या या पोस्टचा अर्थ नेमका काय असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. काहींनी याचा संबंध थेट रवींद्र जडेजाशी जोडला आहे. आयपीएल २०२६ लिलावापूर्वी रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन यांना चेन्नई सुपर किंग्सने संजू सॅमसनच्या बदल्यात राजस्थान रॉयल्सला ट्रेड केले. पण जडेजाचा जर्सी क्रमांक ८ होता, तो हाच क्रमांक चेन्नई सुपर किंग्ससाठीही खेळताना वापरत होता. त्यामुळे जडेजा गेल्याने त्याच्यासाठी धोनीने ८ क्रमांक निवडला असल्याचे अनेक युजर्सने धोनीच्या पोस्टखाली कमेंट करत म्हटले आहे.काही युझर्सने धोनीने ही पोस्ट कदाचित जाहिरात करण्यासाठी केली असावी असं म्हटलं आहे. कारण यापूर्वी अशा जाहिरातीच्या पोस्ट धोनीने केल्या आहेत..धोनीची शेवटची आयपीएल?दरम्यान, धोनीला चेन्नई सुपर किंग्सने ४ लाखांमध्ये संघात कायम केले आहे. मात्र सध्या ४४ वर्षांचा असलेल्या धोनीचा यंदाचा अखेरचा हंगाम असेल, अशी चर्चा आहे. कारण यष्टीरक्षणासाठी त्याचा वारसदार म्हणून संजू सॅमसनकडे पाहिलं जात आहे. चेन्नईने कर्णधार म्हणून ऋतुराज गायकवाडवर विश्वास कायम ठेवला आहे. मात्र आता संजूच्या संघात येण्याने कदाचित तो यष्टीरक्षणाची जबाबदारी काही सामन्यात सांभाळताना दिसू शकतो, तर धोनी काही सामने न खेळण्याचीही शक्यता आहे..Gambhir on Dhoni: 'माझी इच्छा आहे की एक दिवस त्याने माझ्या जागेवर यावं आणि मी त्याला...' धोनीबद्दल काय म्हणाला गंभीर?.धोनी २००८ पासून चेन्नई सुपर किंग्ससाठी खेळत असून त्याने कर्णधार म्हणून ५ वेळा संघाला विजेतेपदही जिंकून दिले आहे. त्याने आयपीएलमध्ये २७८ सामने खेळले असून २४ अर्धशतकांसह ५४३९ धावा केल्या आहेत.