धोनी CSK च्या शेवटच्या साखळी सामन्यापूर्वीच रांचीत परतला! आता IPL मध्ये खरंच खेळताना दिसणार नाही?

MS Dhoni Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) ६६ वा सामना गुजरात टायटन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स (GT vs CSK) संघात अहमदाबादला होणार आहे. हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा आहे. चेन्नईला प्लेऑफच्या आशा कायम ठेवण्यासाठी या सामन्यात अत्यंत मोठ्या विजयाची गरज आहे, तर गुजरातला पहिल्या दोन स्थानांमध्ये जागा मिळवण्यासाठी या सामन्यात विजय महत्त्वाचा आहे. हा सामना दोन्ही संघाचा साखळी फेरीतील अखेरचा म्हणजेच १४ वा सामना आहे. .KKR vs MI: मनिष पांडेचे दोन चौकार अन् हार्दिक पांड्याला आला राग, मात्र IPL कडून झाली शिक्षा! नेमकं घडलं काय?.गुजरातने प्लेऑफमध्ये आधीच जागा पक्की केली आहे, त्यामुळे ते प्लऑफमध्ये खेळतील. मात्र चेन्नईची जागा अद्याप पक्की नाही, त्यामुळे त्यांना यानंतर खेळायला मिळणार की नाही, हे देखील निश्चित नाही. असे असतानाच आता चेन्नईचा दिग्गज एमएस धोनी (MS Dhoni) त्याच्या घरी रांचीला परतला असल्याची माहिती समोर आली आहे.खंरतर धोनीने दुखापतींमुळे या हंगामात सामनेच खेळलेले नाहीत. आता त्याला हाताच्या अंगठ्याला दुखापत असल्याने तो गुजरातविरुद्धच्या सामन्यासाठी उपलब्ध नसल्याचे चेन्नईचे फलंदाजी प्रशिक्षक माईक हसीने सांगितले आहे. .हसीने गुजरातविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की 'मी हे नक्की सांगू शकतो की धोनी अहमदाबादमध्ये संघासोबत आलेला नाही, पण जर आम्ही प्लेऑफसाठी पात्र ठरलो, तर नक्कीच तो संघात परत येईल. त्याच्या अंगठ्याला थोडी सुज आली आहे. तो दुखापतीतून चांगल्याप्रकारे सावरत आहे, पण तो या सामन्यासाठी तयार नव्हता. जर आम्हाला प्लेऑफची संधी मिळाली, तर आशा आहे, तो ठीक होऊन परतेल.'आयपीएल २०२६ सुरू होण्यापूर्वीच धोनी पोटरीच्या दुखापतीतून सावरत होता, त्यामुळे तो पहिल्या दोन आठवड्यांसाठी खेळणार नसल्याचे चेन्नईने सांगितले होते. पण त्यानंतरही धोनी खेळला नाही. तो सराव करताना दिसला, तसेच संघातील युवा खेळाडूंना मार्गदर्शन करतानाही दिसला होता. मात्र तो पहिल्या १२ सामन्यांसाठी स्टेडियममध्येही उपस्थित नव्हता. .अशीही चर्चा होती की पोटरीच्या दुखापतीतून सावरल्यानंतर त्याला संघाचे कॉम्बिनेशन बदलायचे नव्हते, त्यामुळे त्याने न खेळण्याचा निर्णय घेतला होता. पण नंतर त्याचा अंगठ्याला नंतर दुखपत झाली. त्यामुळे तो चेन्नईच्या घरच्या मैदानातील शेवटच्या सामन्यातही सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध खेळला नव्हता. मात्र तो या सामन्यासाठी स्टेडियममध्ये आला होता. त्याने संघासोबत फोटो घेतल्यानंतर सामना संपल्यावर संघातील खेळाडूंसह चेपॉक स्टेडियमला फेरीही मारली होती. तसेच त्याने ग्राऊंड स्टाफ आणि कॅमेरामन यांच्यासोबत फोटोही काढले होते..IPL 2026: दुखापतींचं ग्रहण अन् जर-तरचं समीकरण! चेन्नई प्लेऑफमध्ये पोहोचणार का? पाहा संपूर्ण गणित, आज चेन्नई गुजरात आमने सामने.खरंतर आयपीएल २०२६ च्या सुरुवातीपासूनच धोनीच्या निवृत्तीबद्दल चर्चा सुरू आहेत. अनेकांनी हा हंगाम त्याचा अखेरचा हंगाम असल्याची शक्यता व्यक्त केली होती. तसेच चेन्नईनेही आता पुढची पिढी घडवण्याकडे लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसले. त्याशिवाय असेही रिपोर्ट्स होते की धोनीने या हंगामात फारसे संघाच्या कामकाजापासून स्वत:ला लांब ठेवले होते आणि गोष्टी मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग आणि कर्णधार ऋतुराज गायकवाडवर सोडून दिल्या होत्या. त्यामुळे आता धोनीने भविष्याबाबत नेमका काय निर्णय घेतला आहे, हे मात्र अद्याप गुलदस्त्यात आहे.