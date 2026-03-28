IPL 2026: जॉस हेडलवूड बंगळुरूत आलाय, पण RCB साठी पहिला सामना का खेळणार नाही? समोर आलं मोठं कारण

Josh Hazlewood to Miss IPL 2026 Opener: आयपीएल २०२६ स्पर्धेत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुला पहिला सामना सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध खेळायचा आहे. या सामन्यात जोश हेजलवूड खेळणार नाही.
RCB vs SRH Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेचा (IPL 2026) श्रीगणेशा आज (२८ मार्च) होत आहे. सलामीच्या सामन्यात गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघ घरच्या मैदानात सनरायझर्स हैदराबाद संघाला भिडणार आहे. हा सामना संध्याकाळी ७.३० वाजता सुरू होणार आहे.

मात्र या सामन्यापूर्वीच रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला (Royal Challengers Bengaluru) मोठा धक्का बसला आहे. पहिल्याच सामन्याला त्यांचा हुकमी एक्का जोश हेजलवूड (Josh Hazlewood) मुकणार आहे. यामागचं कारण मुख्य प्रशिक्षक अँडी फ्लॉवर (Andy Flower) यांनी सामन्याच्या पूर्वसंध्येला स्पष्ट केले आहे.

हेजलवूड नुकताच दोन दिवसापूर्वी बंगळुरूत दाखल झाला आहे. गतवर्षी मिळवलेल्या विजेतेपदामध्ये तो बंगळूर संघाकडून सर्वाधिक विकेट मिळवणारा गोलंदाज ठरला होता. पण सध्या त्याच्या फिटनेसवर संघ व्यवस्थापन बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, असं फ्लॉवर यांनी सांगितले.

IPL 2026: स्पर्धेआधीच विजेता ठरला! आयपीएल २०२६ ची ट्रॉफी कोण जिंकणार? धुरंधर खेळाडूनं थेट संघाचं नाव सांगितलं, म्हणाला...
Related Stories

No stories found.