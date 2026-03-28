IPL 2026: जॉस हेडलवूड बंगळुरूत आलाय, पण RCB साठी पहिला सामना का खेळणार नाही? समोर आलं मोठं कारण

RCB vs SRH Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेचा (IPL 2026) श्रीगणेशा आज (२८ मार्च) होत आहे. सलामीच्या सामन्यात गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघ घरच्या मैदानात सनरायझर्स हैदराबाद संघाला भिडणार आहे. हा सामना संध्याकाळी ७.३० वाजता सुरू होणार आहे. मात्र या सामन्यापूर्वीच रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला (Royal Challengers Bengaluru) मोठा धक्का बसला आहे. पहिल्याच सामन्याला त्यांचा हुकमी एक्का जोश हेजलवूड (Josh Hazlewood) मुकणार आहे. यामागचं कारण मुख्य प्रशिक्षक अँडी फ्लॉवर (Andy Flower) यांनी सामन्याच्या पूर्वसंध्येला स्पष्ट केले आहे. हेजलवूड नुकताच दोन दिवसापूर्वी बंगळुरूत दाखल झाला आहे. गतवर्षी मिळवलेल्या विजेतेपदामध्ये तो बंगळूर संघाकडून सर्वाधिक विकेट मिळवणारा गोलंदाज ठरला होता. पण सध्या त्याच्या फिटनेसवर संघ व्यवस्थापन बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, असं फ्लॉवर यांनी सांगितले. .IPL 2026: स्पर्धेआधीच विजेता ठरला! आयपीएल २०२६ ची ट्रॉफी कोण जिंकणार? धुरंधर खेळाडूनं थेट संघाचं नाव सांगितलं, म्हणाला....ते म्हणाले, 'हेझलवूड काल आलाय, तो फिट दिसत आहे. मी त्याला म्हणालो देखील की तो मला आठवतंय त्यापेक्षा खूपच तरुण दिसतोय, त्यामुळे त्याला चांगला आराम मिळालेला आहे. पण त्याला पूर्ण फिटनेस मिळवण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागली. तो परत आल्याने आनंद झाला आहे. ड्रेसिंग रुममध्येही आनंद आहे. पण तो उद्याच्या सामन्यासाठी पूर्ण तंदुरुस्त नाही. कारण तो नुकताच आला आहे आणि त्याच्या फिटनेसवर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. आयपीएलमध्ये त्याच्या आगमनासाठी आम्हीही आतुर आहोत.'.दरम्यान, फ्लॉवर यांनी यश दयालही या सामन्यासाठी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे मंगेश यादव, अभिनंदन सिंग आणि रसिक दार हे वेगवान गोलंदाज बंगळुरूसाठी पर्याय असतील..इम्पॅक्ट खेळाडूमुळे लवचिकताआयपीएलमधील इम्पॅक्ट खेळाडू या नियमाबाबत खेळाडू आणि तज्ज्ञ यांच्यामध्ये मतमतांतर आहे; मात्र गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर संघाचे मुख्य प्रशिक्षक अँडी फ्लॉवर यांनी इम्पॅक्ट खेळाडूची संकल्पना चांगली असल्याचे मत व्यक्त केले आणि त्यामुळे संघाच्या रणनीतीमध्ये अधिक लवचिकता येते, असे समर्थन केले.भारताचा कसोटी आणि एकदिवसीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल तसेच माजी कर्णधार रोहित शर्मा यांसारख्या प्रमुख खेळाडूंनी या नियमावर टीका करताना या नियमामुळे अष्टपैलू खेळाडूचे महत्त्व कमी होत असल्याचे मत व्यक्त केले आहे..IPL 2026: RCB घरच्या मैदानात SRH ला भिडणार, पण पहिल्याच सामन्याला हुकमी एक्के मुकणार; जाणून घ्या संभावित Playing XI.आजपासून सुरू होणाऱ्या स्पर्धेच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत फ्लॉवर म्हणाले, हा संकल्पना उपयोगी आहे. याचा भाग होताना विचारांना चालना मिळते. इम्पॅक्ट खेळाडूविषयी निर्णय घ्यावे लागतात आणि प्रेक्षकांनाही काय बरोबर, काय चूक, यावर चर्चा करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे रणनीतीच्या दृष्टीने हा खेळात एक महत्त्वाचा भाग आहे; मात्र कोणाला संधी द्यायची हा प्रशिक्षकांसाठीचा निर्णय काहीसा गुंतागुंतीचाही ठरत आहे. अंतिम संघ निवडणे हे एक कौशल्य असते. संघाचे संतुलन साधणे, फलंदाजीची व्याप्ती वाढवणे,क्षेत्ररक्षणातील मर्यादा असलेल्या खेळाडूंचा समतोल साधणे इत्यादीमुळे निवड प्रक्रिया आव्हानात्मक ठरत असते, असे फ्लॉवर म्हणाले; मात्र इम्पॅक्ट खेळाडूच्या नियमामुळे ११ खेळाडूंची संघ निवड सोपी होते. फलंदाजीवर भर देताना गोलंदाजी क्षेत्रात कमतरता जाणवू शकते; पण इम्पॅक्ट खेळाडूमुळे याची भरपाई होऊ शकते. त्यामुळे या नियमाचे फायदे आणि तोटे दोन्ही आहेत, असे त्यांनी सांगितले.