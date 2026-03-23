IPL 2026 Video: धोनी वयाच्या ६० व्या वर्षापर्यंत खेळणार? थालाचं उत्तर ऐकून आख्ख्या स्टेडियममध्ये जल्लोष

1. इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये धोनीच्या निवृत्तीबाबत चर्चा सुरू आहे. 2. चेन्नई सुपर किंग्सच्या 'Roar 26' कार्यक्रमात धोनीला निवृत्तीबाबत विचारण्यात आले. 3. धोनीने हसत उत्तर दिले की 'हे खूप कठीण आहे, पण मी प्रयत्न करेल.' 4. धोनीच्या उत्तराने स्टेडियममध्ये जल्लोष झाला. 5. धोनी सध्या ४४ वर्षांचा असून आयपीएलमध्ये खेळणारा दुसरा सर्वात वयस्कर खेळाडू आहे..इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेला २८ मार्चपासून सुरुवात होणार आहे. हा हंगाम चेन्नई सुपर किंग्सचा (CSK) माजी कर्णधार एमएस धोनीचा (MS Dhoni) कारकिर्दीतील शेवटचा हंगाम असू शकतो, अशी चर्चा होत आहे. अनेक माजी क्रिकेटपटूंनीही याबाबत अंदाज व्यक्त केले आहेत. पण आता जेव्हा त्याला याबाबत विचारण्यात आले, तेव्हा त्याच्या उत्तराने संपूर्ण स्टेडियममध्ये जल्लोष झाला. .IPL 2026 Marathi News: इरफान पठाणने निवडली चेन्नई सुपर किंग्सची Playing XI: MS Dhoni संघाबाहेर, नव्या खेळाडूला दिली संधी.रविवारी (२२ मार्च) एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर चेन्नई सुपर किंग्सचा 'Roar 26' हा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमासाठी चेन्नई सुपर किंग्सचा आयपीएल २०२६ मधील संपूर्ण संघ आणि सपोर्ट स्टाफ उपस्थित होता. याशिवाय चेन्नई सुपर किंग्सचे अनेक दिग्गज खेळाडूही उपस्थित होते. यामध्ये सुरेश रैना, मॅथ्यू हेडन, अंबाती रायुडू, ड्वेन ब्रावो, हरभजन सिंग, असे अनेक जण उपस्थित होते..या कार्यक्रमात सिवाकार्तिकेयन निवेदन करत होता, त्यावेळी त्याने स्टेजवर बाकी खेळाडूंसह उभ्या असलेल्या धोनीला अनेकांच्या मनातला प्रश्न विचारला. त्याने म्हटले की "तू निवृत्त होणार आहेस का?' पण तू 'नक्कीच नाही' असंच उत्तर प्रत्येक वर्षी द्यावं अशीच सर्वांची अपेक्षा आहे. तू ६० वर्षांचा होईपर्यंत खेळू शकतो.".त्यावेळी धोनी हसला आणि म्हणाला, "हे खूप कठीण आहे." सिवाकार्तिकेयन म्हणाला, "तुझा फिटनेस पाहाता, मला वाटतं सोपं आहे." त्यावर धोनी म्हणाला, "हे कठीण आहे. आता ते खाली जात आहे, वरती नाही. पण मी प्रयत्न करेल." ज्यावेळी धोनी "मी प्रयत्न करेल," असं म्हणाला, त्याक्षणी स्टेडियमवर मोठा जल्लोष झाला..IPL 2026: अजिंक्य रहाणेच्या KKR संघात विदर्भाच्या पठ्ठ्याला मिळाली संधी; 'या' टीम इंडियाच्या गोलंदाजाच्या जागेवर खेळणार.धोनी सध्या ४४ वर्षांचा असून आयपीएल खेळणारा ब्रॅड हॉजनंतरचा दुसरा सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला आहे. त्याने २७८ सामने खेळताना २४ अर्धशतकांसह ५४३९ धावा केल्या आहेत. त्याच्या नेतृत्वात चेन्नई सुपर किंग्सने २०१०, २०११, २०१८, २०२१ आणि २०२३ असे पाच हंगामात आयपीएलचे विजेतेपद मिळवले आहे.