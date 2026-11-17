MS Dhoni retirement and number 7 connection: आयपीएलची १९ वर्ष, १३ प्ले ऑफ, ११ फायनल, ५ ट्रॉफी, ५४३९ धावा, २४ अर्धशतकं, २६४ षटकार... महेंद्रसिंग धोनीने अखेर इंडियन प्रीमिअर लीगमधून खेळाडू म्हणून थांबण्याचा निर्णय घेतला. मागील पाच-सहा वर्षांपासून धोनीच्या निवृत्तीच्या चर्चा होत्याच आणि आज तो दिवस उजाडला. धोनीने चेन्नई सुपर किंग्सला शनिवारी त्याचा निर्णय कळवला. आता धोनी CSK च्या मेंटॉरच्या भूमिकेत दिसणार आहे. पण, धोनीने आयपीएलमधून निवृत्ती घेण्यासाठीही '7' नंबरचा योगायोग साधला....७ नंबर म्हणजे माही... भारतीय संघात आणि चेन्नई सुपर किंग्सकडून धोनीने ७ क्रमांकाची जर्सी घालूनच प्रतिनिधित्व केले. धोनीने २०२० मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली, तेव्हाही ७ ही वेळ निवडली होती आणि धोनीने आताही ७ क्रमांकाची निवड केल्याची चर्चा सुरू झाली. धोनीला चेन्नईच्या चेपॉक मैदानावर शेवटचा सामना खेळून घरच्या प्रेक्षकांसमोर निवृत्ती घ्यायची होती, परंतु त्याचे हे स्वप्न अपूर्ण राहिले. मग धोनीने त्याचा शेवटचा आयपीएल सामना कुठे खेळला आणि त्याचा ७ क्रमांकाशी काय संबंध ?सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीनंतर धोनी आयपीएलमधूनही लगेच निवृत्त होईल अशी चर्चा होती. पण, मागील पाच वर्ष तो या चर्चांना हुलकावणी देत राहिला. प्रत्येक वेळा त्याचे चाहते, धोनीची ही शेवटची आयपीएल म्हणून देशभरातील प्रत्येक स्टेडियममध्ये गर्दी करताना दिसले. आपल्या लाडक्या माहीला शेवटचा खेळताना पाहण्याचा क्षण सर्वांना डोळ्यात साठवायचा होता. त्यामुळे चेन्नईतच नव्हे, तर हैदराबाद, बंगळुरू, मुंबई, अहमदाबाद, मोहाली, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनौ, पंजाब, दिल्ली... सगळीकडे स्टेडियमव पिवळ्या जर्सीने फुल झालेले दिसले..धोनीने त्याचा आयपीएलमधील पहिला सामना १९ एप्रिल २००८ मध्ये खेळला होता. आयपीएल २०२६ मध्ये तो खेळणे अपेक्षित होता, परंतु गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे त्याला खेळता आले नाही. त्यामुळे आयपीएल २०२५ ही त्याची शेवटची स्पर्धा ठरली. धोनीने शेवटचा आयपीएल सामना २५ मे २०२५ मध्ये खेळला आणि तो अहमदाबाद येथे गुजरात टायटन्सविरुद्ध होता. आता या तारखेवरून चाहत्यांनी ७ क्रमांकाचा संबंध जोडण्यास सुरूवात केली आहे. 25 ( 2+5=7) असे गणित आता चाहते बांधत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.