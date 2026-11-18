Syed Mushtaq Ali Trophy 2026, Mumbai vs Goa: सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेत तिसऱ्या फेरीतील सामने बुधवारी होत आहेत. या फेरीत कोलकातामध्ये मुंबई विरुद्ध गोवा सामना पार पडला, ज्यात गोव्याला १८ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वातील मुंबईच्या संघाचा हा सलग तिसरा विजय आहे. त्यामुळे मुंबईने डी गटातील आपले अव्वल स्थान आणखी भक्कम केले आहे. या सामन्यात मुंबईने सर्वबाद होऊनही २०८ धावांचे मोठे लक्ष्य गोव्यासमोर ठेवण्यात यश मिळवले होते. पण गोव्याला १९ षटकात सर्वबाद १८९ धावाच करता आल्या. गोव्याकडून ललित यादवने वादळी अर्धशतक केले. त्याला दीपराज गोवनकरचीही साथ मिळाली होती. पण त्यांना संघाला विजयापर्यंत पोहचवता आले नाही. .Syed Mushtaq Ali Trophy: संजू सॅमसनची तुफानी फटकेबाजी अन् मग निधीशच्या ५ विकेट्स; महाराष्ट्राचा केरळकडून दारुण पराभव!.गोव्याला सुरुवातीलाच मॅक्सवेल स्वामीनाथन आणि तुषार देशपांडे यांनी मोठे धक्के दिले होते. स्वामीनाथनने कर्णधार अभिनव तेजराणाला १४ धावांवर बाद केले, तर तुषारने अझान थोटाला १ धावेवर, तर सुयश प्रभुदेसाईला ६ धावांवर माघारी धाडले. मात्र यानंतर ललित यादव आणि दीपराज गोवनकरची जोडी जमली. या दोघांनी आक्रमक शॉट्स खेळताना ४४ चेंडूत ८२ धावांची भागीदारी करत गोव्याच्या विजयाच्या आशा उंचावल्या होत्या. मात्र दीपराजला अथर्व अंकोलेकरने ११ व्या षटकात बात करत गोव्याला मोठ धक्का दिला. .यानंतर शिवेंद्र भुजबळ (३) आणि दर्शन मिसळ (६) यांनी स्वस्तात विकेट्स गमावल्या. विकास सिंगही १० धावांवर माघारी परतला. पण तरी ललित यादव आक्रमक खेळत होता. पण त्यालाच १९ व्या षटकात साईराज पाटीलने बाद करत गोव्याच्या आशांना धक्का दिला. याच षटकात साईराजने शुभमन तारी आणि वासुकी कौशिक यांनाही बाद केले आणि गोव्याचा डाव संपवला.मुंबईकडून साईराज पाटीलने ३ विकेट्स घेतल्या, तर शिवम दुबे आणि तुषार देशपांडे यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. मॅक्सवेल स्वामीनाथन आणि अथर्व अंकोलेकर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, मुंबईचा सलामीवीर अंगक्रिश रघुवंशी या सामन्यातही शून्यावर बाद झाला. हार्दिक तामोरेही १५ धावांवर बाद झाला. त्यामुळे मुशीर खान आणि सूर्यकुमार यादव यांच्यावर मोठी जबाबदारी होती. या दोघांनी पहिल्या दोन्ही सामन्यात चांगली कामगिरी केली होती. सूर्यकुमार तर पहिल्या दोन्ही सामन्यात सामनावीर ठरला होता. गोव्याविरुद्धही दोघांनी आक्रमक सुरुवात केली. पण सूर्यकुमार १२ चेंडूत २५ धावांवर माघारी परतला. त्याने ५ चौकार आणि १ षटकार मारला. मॅक्सवेल स्वामीनाथननेही १४ चेंडूत २८ धावांची खेळी केली, तर मुशीर खानही चांगला खेळला. त्याने २७ चेंडूत ४४ धावा केल्या, ज्यात ७ चौकारांचा आणि १ षटकाराचा समावेश होता. .KKR stake Sell: कोलकाता नाइट रायडर्सला मिळणार नवा सह मालक, ३७३६कोटींचा सौदा; IPL 2027 Auction पूर्वी मोठी घडामोड.शिवम दुबेने १४ चेंडूत २३ धावांची छोटेखानी पण महत्त्वाची खेळी केली. सर्फराज खान मात्र १६ धावांवर बाद झाला. अथर्व अंकोलेकर आणि शार्दुल ठाकूरही स्वस्तात बाद झाले. परंतु, साईराजने फलंदाजीतही कमाल केली होती. त्याने २१ चेंडूत ४ चौकार आणि २ षटकारांसह ४० धावांची खेळी केली. त्यामुळे मुंबईने २० षटकात सर्वबाद २०७ धावा केल्या.गोव्याकडून फेलिक्स अलेमाओ, वासुकी कौशिक, शुभम तारी आणि दीपराज गोवनकर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. विकास सिंग आणि ललित यादव यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.