Video Viral: अरर... मुंबई इंडियन्सचा फॅन स्टेडियममध्ये गर्लफ्रेंडला प्रपोज करायला गेला, पण अंगठीच हरवली अन् फजिती झाली

MI vs KKR Marathi News: क्रिकेट सामन्यामध्ये अनेकदा प्रपोजल पाहायला आजपर्यंत पाहायला मिळाले आहेत. अनेक जोडपी क्रिकेट सामन्यात आपल्या पार्टनरला लग्नाची मागणी घालून तो क्षण खास बनवण्याचा प्रयत्न करतात. आयपीएल २०२६ स्पर्धेतही (IPL 2026) मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स (Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders) संघात झालेल्या सामन्यातही अशी घटना पाहायला मिळाली. पण यावेळी चक्क अंगठीच काही वेळासाठी हरवल्याने गोंधळ उडाला होता. याचा व्हिडिओही व्हायरल (Video Viral) होत आहे. .IPL 2026 POINTS TABLE: मुंबई इंडियन्सने RCB पेक्षा जास्त धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग केला, तरीही गुणतालिकेत मागे कसे? जाणून घ्या गणित.रविवारी (२९ मार्च) मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स संघात सामना झाला. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने ६ विकेट्सने विजय मिळवला. मुंबईने १३ वर्षांनंतर हंगामातील पहिला सामना जिंकला. दरम्यान, या सामन्यावेळी मुंबई इंडियन्सचा एक चाहता त्याच्या गर्लफ्रेंडला लग्नाची मागणी (Propose) घालण्याच्या हेतूने स्टेडियममध्ये आला होता. तो सरप्राईज देणार होता, पण त्याची योजना काही क्षणासाठी फसली..झाले असे की सामना सुरू असताना मुंबई इंडियन्सचा चाहता खुर्चीवर उभा राहिला, त्याने कोलकाता नाईट रायडर्सची जर्सी घातलेल्या त्याच्या गर्लफ्रेंडलाही खुर्चीवर उभे केले. त्यानंतर त्याने अंगठी असलेला बॉक्स बाहेर काढला आणि तो गुडघ्यावर बसून तिला मागणी घालणारच होता, तेवढ्यात त्याचा तोल गेला आणि त्यात त्याच्याकडून अंगठी खाली पडली. काही क्षण ती अंगठीच सापडत नव्हती. तिथे आजूबाजूला असणाऱ्या प्रेक्षकांनीही ती अंगठी शोधण्याचा प्रयत्न केला. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आणि अंगठी सापडली. अंगठी सापडल्यानंतर मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्याने लगेचच गर्लफ्रेंडला मागणी घातली आणि नंतर त्यांनी एकमेकांना मिठी मारली. या क्षणांचा व्हिडिओ कोलकाता नाईट रायडर्सने शेअर केला आहे..मुंबईचा विजयया सामन्यात कोलकाताने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ४ विकेट्स गमावत २२० धावा केल्या. कोलकाताकडून कर्णधार अजिंक्य रहाणेने ४० चेंडूत ३ चौकार आणि ५ षटकारांसह ६७ धावांची खेळी केली. तसेच अंगक्रिश रघुवंशीने २९ चेंडूत ५१ धावा केल्या. शार्दुल ठाकूरने ३ विकेट्स घेतल्या..IPL 2026: ७ वर्षे अन् २७७ सामने... CSK च्या बाबतीत पहिल्यांदाच घडली अशी घटना.त्यानंतर २२१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग मुंबईने १९.१ षटकात ४ बाद २२४ धावा केल्या आणि सामना जिंकला. मुंबईकडून रायन रिकल्टनने ४३ चेंडूत ४ चौकार आणि ८ षटकारांसह ८१ धावांची खेळी केली. तसेच रोहित शर्माने ३८ चेंडूत ६ चौकार आणि ६ षटकारांसह ७८ धावा केल्या. कोलकाताकडून वैभव अरोरा, कार्तिक त्यागी आणि सुनील नरेन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.