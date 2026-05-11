IPL 2026: मुंबई इंडियन्स प्लेऑफच्या शर्यतीमधून बाहेर, पण आता बिघडवणार तीन संघांचं गणित?

IPL 2026 Mumbai Indians news: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) रविवारी (१० मे) मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का बसला. रायपूरला झालेल्या रोमांचक सामन्यात शेवटच्या चेंडूवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने (RCB) मुंबई इंडियन्सला २ विकेट्सने पराभूत केले. हा मुंबई इंडियन्सचा आठवा पराभव होता. मुंबईने आत्तापर्यंत ११ सामन्यांत खेळताना ३ विजय मिळवले असून ८ पराभव स्वीकारले आहेत. मुंबईचे सध्या ६ गुण आहेत. त्यांचे आता साखळी फेरीतील तीनच सामने उरले आहेत. त्यामुळे मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) पुढचे तिन्ही सामने जिंकले, तरी जास्तीत जास्त १२ गुणांपर्यंतच पोहचू शकतात. मात्र यापूर्वीच ४ संघांनी १३ पेक्षा जास्त गुण मिळवले आहेत. त्यामुळे मुंबई इंडियन्स अधिकृतरित्या प्लेऑफच्या (Playoffs) शर्यतीतून बाहेर (Eliminated) झाले आहेत..IPL 2026 Playoff : मुंबई इंडियन्स स्पर्धेबाहेर! शेवटच्या षटकात थरार अन् RCBचा रोमहर्षक विजय; POINT TABLE मध्ये अव्वल स्थानी झेप.मात्र आता मुंबई इंडियन्स स्वत: स्पर्धेतून बाहेर झाले असले तरी उर्वरित तीन सामन्यांतून बाकीच्या संघांसाठी समीकरण बिघडवू शकतात. कारण आता त्यांचे ज्या तीन संघांविरुद्ध सामने बाकी आहेत, ते तिन्ही संघ सध्या प्लेऑफच्या शर्यतीत कायम आहेत. मुंबई इंडियन्सला पुढचा सामना १४ मे रोजी पंजाब किंग्सविरुद्ध धरमशालामध्ये खेळायचा आहे. त्यानंतर कोलकातामध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध २० मे रोजी, तर वानखेडे स्टेडियमवर राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध २४ मे रोजी सामना खेळायचा आहे..दरम्यान, सध्या पंजाब किंग्स १० सामन्यांनंतर १३ गुणांसह चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्यांचा सोमवारी (११ मे) दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध सामना होणार आहे, त्यानंतर मुंबईविरुद्ध सामना होईल. दरम्यान, आजचा सामना जर पंजाबने जिंकला, तर दिल्ली कॅपिटल्सचेही आव्हान संपेल, तर पंजाब किंग्स प्लेऑफसाठी प्रबळ दावेदारी ठोकतील. पण तरी पंजाबसाठी मुंबईविरुद्धचा सामनाही महत्त्वाचा असणार आहे. कारण त्यांनी जरी दिल्लीविरुद्ध विजय मिळवला किंवा पराभव स्वीकारला, तरी प्लेऑफच्या शर्यतीत राहण्यासाठी त्यांच्यासाठीही प्रत्येक सामना महत्त्वाचा आहे. अशात एक सामनाही पराभूत झाले, तरी त्यांना शेवटपर्यंत प्लेऑफसाठी लढाई करावी लागेल..तसेच कोलकाता नाईट रायडर्सही सध्या १० सामन्यांतील ९ गुणांसह सातव्या क्रमांकावर आहेत. त्यांना १७ गुणांपर्यंत पोहचण्याची संधी आहे. पण एक पराभवही त्यांचे आव्हान संपुष्टात आणू शकतो. त्यामुळे कोलकाता संघासाठीही प्रत्येक सामना महत्त्वाचा आहे. अशात मुंबई इंडियन्सने जर त्यांना पराभूत केले, तर त्यांच्यासमोरील आव्हान कठीण होईल..IPL 2026: सलग पराभवानंतर पंजाब किंग्ज अडचणीत; दिल्लीविरुद्ध ‘करो या मरो’ लढत,पहा कशी असेल Playing 11.मुंबईचा शेवटचा सामना राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध होणार आहे. हा सामना जिंकून मुंबई हंगामाचा शेवट गोड करण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र हा सामना राजस्थान रॉयल्ससाठी महत्त्वाचा आहे. ते सध्या ११ सामन्यांत १२ गुण मिळवून ६ व्या क्रमांकावर आहेत. अशात त्यांच्यासाठी पुढचे प्रत्येक सामने महत्त्वाचे आहेत. एकही पराभव त्यांना प्लेऑफमधून बाहेर करू शकतो. त्यामुळे मुंबई इंडियन्सविरुद्धही त्यांना जीवाची बाजी लावावी लागणार आहे.आता मुंबई इंडियन्स उर्वरित तीन सामन्यांतून प्रतिष्ठा राखून बाकी संघांचे समीकरण बिघडवणार का की बाकी संघ शर्यतीत कायम राहण्याच्या प्रयत्नात मुंबईवर वरचढ ठरणार हे पाहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.