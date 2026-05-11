Cricket

IPL 2026: मुंबई इंडियन्स प्लेऑफच्या शर्यतीमधून बाहेर, पण आता बिघडवणार तीन संघांचं गणित?

Why MI is Still a Nightmare for RR, KKR, and PBKS: मुंबई इंडियन्सला रविवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे त्यांचे आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील आव्हान अधिकृतरित्या संपले. मात्र आता ते तीन संघांसाठी 'पार्टी स्पॉयलर'च्या भूमिकेत असतील.
IPL 2026 | Mumbai Indians

IPL 2026 | Mumbai Indians

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

IPL 2026 Mumbai Indians news: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) रविवारी (१० मे) मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का बसला. रायपूरला झालेल्या रोमांचक सामन्यात शेवटच्या चेंडूवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने (RCB) मुंबई इंडियन्सला २ विकेट्सने पराभूत केले. हा मुंबई इंडियन्सचा आठवा पराभव होता.

मुंबईने आत्तापर्यंत ११ सामन्यांत खेळताना ३ विजय मिळवले असून ८ पराभव स्वीकारले आहेत. मुंबईचे सध्या ६ गुण आहेत. त्यांचे आता साखळी फेरीतील तीनच सामने उरले आहेत.

त्यामुळे मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) पुढचे तिन्ही सामने जिंकले, तरी जास्तीत जास्त १२ गुणांपर्यंतच पोहचू शकतात. मात्र यापूर्वीच ४ संघांनी १३ पेक्षा जास्त गुण मिळवले आहेत. त्यामुळे मुंबई इंडियन्स अधिकृतरित्या प्लेऑफच्या (Playoffs) शर्यतीतून बाहेर (Eliminated) झाले आहेत.

IPL 2026 | Mumbai Indians
IPL 2026 Playoff : मुंबई इंडियन्स स्पर्धेबाहेर! शेवटच्या षटकात थरार अन् RCBचा रोमहर्षक विजय; POINT TABLE मध्ये अव्वल स्थानी झेप
Loading content, please wait...
Cricket
Rajasthan Royals
IPL
Cricket News
Mumbai Indians
Punjab Kings
Cricket News in Marathi
Kolkata Knight Riders
indian premier league
cricket news today
Royal Challengers Bangalore
IPL 2026