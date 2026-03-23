IPL 2026 तोंडावर असताना जसप्रीत बुमराह बंगळुरूतील CoE मध्ये दाखल ! मुंबई इंडियन्सला धक्का बसणार?

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेला सुरू होण्यासाठी आता केवळ ५ दिवसांचा कालावधी राहिला आहे. २८ मार्चपासून बंगळुरूमध्ये आयपीएलच्या १९ व्या हंगामाचा श्रीगणेशा होणार आहे. पहिला सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद संघात खेळला जाणार आहे. पण ही स्पर्धा सुरु होण्याआधीच मुंबई इंडियन्सच्या (Mumbai Indians) बाबतात एक महत्त्वाची अपडेट आली आहे. मुंबई इंडियन्सचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) बंगळुरूमधील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स (BCCI CoE) येथे दाखल झाला आहे..बुमराह शनिवारपर्यंत तरी मुंबई इंडियन्स संघासोबत होता. त्याने शनिवारी मुंबई इंडियन्सच्या 'MI MIX' या शोमध्येही सहभाग घेतला होता. मात्र, त्यानंतर तो आता BCCI CoE येथे दाखल झाला आहे. पण तो नेमक्या कोणत्या कारणाने बंगळुरूमध्ये गेला आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही. तो दुखापतीमुळे तिथे गेला आणि केवळ रुटीन चेकअपसाठी पोहचला आहे, हे अद्याप समजलेले नाही. मात्र टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार तो अद्याप मुंबई इंडियन्सच्या कॅम्पमध्ये सामील झाला असून तो BCCI CoE मध्ये आहे..दरम्यान, बुमराह नुकताच टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत खेळला आहे. त्याने भारतीय संघाला टी२० वर्ल्ड वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकून देण्यात मोलाचा वाटाही उचलला. तो अंतिम सामन्यात सामनावीरही ठरला होता. तथापि, मुंबई इंडियन्सचे मुख्य प्रशिक्षक माहेला जयवर्धने यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की टी२० वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघातील त्यांच्या ४ खेळाडूंना ज्यादाची सुट्टी घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे..मुंबई इंडियन्सला पहिला सामना कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध वानखेडे स्टेडियमवर २९ मार्च रोजी पहिला खेळायचा आहे. या सामन्यातून मुंबई आणि कोलकाता आयपीएल २०२६ मधील मोहिमेची सुरुवात करणार आहेत..बुमराहला मलिंगाचा विक्रम मोडण्याची संधीआयपीएल २०२६ मध्ये बुमराहला लसिथ मलिंगाला मागे टाकून मुंबई इंडियन्ससाठी मोठा विक्रम करण्याची संधी असणार आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये जर बुमराहने १० किंवा त्यापेक्षा अधिक विकेट्स घेतल्या, तर तो मुंबई इंडियन्ससाठी सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज ठरणार आहे. सध्या हा विक्रम मलिंगाच्या नावावर आहे. त्याने मुंबई इंडियन्ससाठी १३९ सामन्यांत १९५ विकेट्स घेतल्या आहेत, तसेच बुमराहने मुंबई इंडियन्ससाठी १४८ सामन्यांत १८६ विकेट्स घेतल्या आहेत.