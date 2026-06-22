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IPL 2027 Trade! हार्दिक जाणार, सुर्याही जाणार.. मग Mumbai Indians चे नेतृत्व कोण करणार? जसप्रीत नाही, रोहितचा लाडका होणार कॅप्टन

Mumbai Indians New Captain IPL 2027 Reports: मुंबई इंडियन्स आयपीएल २०२७ साठी मोठे बदल करण्याची शक्यता आहे. मुंबई पुढच्या वर्षी नवा कर्णधारही नियुक्त करू शकतात, अशी चर्चा आहे. त्यासाठी एका युवा खेळाडूचं नाव आघाडीवर आहे.
Mumbai Indians Captain Update

Mumbai Indians Captain Update

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा (IPL 2026) काही दिवसांपूर्वीच संपली. या स्पर्धेत निराशाजनक कामगिरी करणाऱ्या संघांमध्ये ५ वेळच्या मुंबई इंडियन्सचाही (Mumbai Indians) समावेश आहे. मुंबई संघाने अनेक अनुभवी खेळाडू असतानाही त्यांना यंदा ९ व्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले.

हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वात मुंबईने केवळ १४ पैकी ४ सामने यंदाच्या जिंकले. या हंगामादरम्यान मुंबईच्या संघात सर्वकाही आलबेल नसल्याचीही चर्चा होती. याशिवाय हार्दिक पांड्याबाबतही (Hardik Pandya) संघात नाराजी असल्याचे रिपोर्ट्स होते. आता नवे रिपोर्ट्स समोर येत आहेत.

Mumbai Indians Captain Update
IPL 2027 TRADE: हार्दिक पांड्याचं नाव, पण रोहित शर्माचा करेक्ट कार्यक्रम! Mumbai Indians ट्रेड विंडोत मोठा डाव टाकायला तयार; वाचा Inside Story
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