Mumbai Indians ला शेवटच्या सामन्याआधी मोठा धक्का! शतकवीर खेळाडूसह युवा ऑलराऊंडर IPL 2026 मधून बाहेर

IPL 2026 Mumbai Indians news: मुंबई इंडियन्स संघासाठी इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा (IPL 2026) फारशी चांगली राहिलेली नाही. त्यांना यंदा विजय मिळवण्यासाठी बरंच झगडावं लागले. १२ सामन्यांत केवळ ४ विजय मिळवता आल्याने यापूर्वीच मुंबई इंडियन्स ((Mumbai Indians) आयपीएल २०२६ स्पर्धेतून बाहेर झाले आहेत. आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील त्यांचे आता केवळ २ सामने बाकी आहेत. त्यामुळे आता हे दोन सामने जिंकून प्रतिष्ठा राखण्याचे त्यांच्यासमोर आव्हान आहे. अशातच मुंबईला आणखी एक धक्का बसला आहे. त्यांचे दोन खेळाडू अचानक उर्वरित स्पर्धेतून बाहेर झाले आहेत. .PBKS vs MI Live : १३ वर्ष सोबत अन् आज कर्णधारपद! मुंबई इंडियन्स नव्या कर्णधारासह पंजाब किंग्सविरुद्ध मैदानात... मोठी घोषणा....मुंबई इंडियन्ससाठी आयपीएल २०२६ स्पर्धेत पहिले शतक करणारा क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) आणि युवा अष्टपैलू खेळाड राज अंगद बावा (Raj Angad Bawa) हे दोघेही दुखापतींमुळे आयपीएल २०२६ स्पर्धेतून बाहेर झाले आहेत. डी कॉकच्या मनगटाचे स्नायू दुखावले गेले आहेत, तर बावाला डाव्या अंगठ्याची दुखापत झाली आहे. त्याच्या डाव्या हाताच्या अंगठ्याचे लिगामेंट फाटली आहे. त्यामुळे हे दोघेही स्पर्धा पूर्ण करू शकणार नाहीत..डी कॉकला वानखेडे स्टेडियमवर सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध झालेल्या सामन्यापूर्वी ही मनगटाची दुखापत झाली होती, तर बावाला पंजाब किंग्सविरुद्ध धमरशाला येथे झालेल्या सामन्यात हाताच्या डाव्या अंगठ्याला दुखारत झाली. या दुखापतीतून सावरण्यासाठी आता ते आपापल्या घरी परतणार आहेत. यावेळी त्यांना मुंबई इंडियन्सच्या मेडिकल टीमकडून वेळोवेळी सल्ले आणि मार्गदर्शन केले जाईल, जेणेकरून ते लवकरात लवकर खेळण्यासाठी सज्ज होतील. दरम्यान, मुंबई इंडियन्सने अद्याप त्यांच्या बदली खेळाडूंची घोषणा केलेली नाही..क्विंटन डी कॉक आयपीएल २०२६ स्पर्धेत ३ सामने खेळला आहे, ज्यात त्याने एका शतकासह १३२ धावा केल्या आहेत. तसेत बावानेही ३ सामने खेळले आहेत, ज्यात त्याने १६ धावा केल्या, तर २ विकेट्स घेतल्या आहेत..हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन्स सोडतोय का? शार्दूल ठाकूरला सामान्यानंतर प्रश्न, काय म्हणाला वाचा.मुंबई इंडियन्सला आता पुढचा सामना २० मे रोजी कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध खेळायचा आहे, त्यानंतर २४ मे रोजी शेवटचा सामना राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध होणार आहे. कोलकाताविरुद्ध कोलकातामध्ये सामना होईल, तर राजस्थानविरुद्धचा सामना वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.