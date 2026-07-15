IPL 2027: नवा कॅप्टन ते हार्दिक पांड्याचे ट्रेड... Mumbai Indians ची मोठे निर्णय घेण्यासाठी इंग्लंडमध्ये मिटिंग

Mumbai Indians review meeting : इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेत सर्वात निराशाजनक कामगिरी झालेल्या संघांपैकी एक म्हणजे मुंबई इंडियन्स. पाचवेळच्या विजेत्या असलेल्या मुंबई इंडियन्सला या हंगामात १४ पैकी फक्त ४ सामनेच जिंकता आले. खरंतर गेल्या ६ वर्षापासून मुंबईला विजेतेपद जिंकता आलेले नाही, त्यातच २०२४ मध्ये झालेला नेतृत्व बदल सर्वात चर्चेत राहिला. रोहित शर्माला (Rohit Sharma) काढून गुजरात टायटन्समधून ट्रेडच्या मार्फत पुन्हा संघात घेतलेल्या हार्दिक पांड्याकडे (Hardik Pandya) कर्णधारपद देण्यात आले. पण २०२४ आणि २०२६ या दोन्ही वर्षी मुंबईची कामगिरी अत्यंत घसरली. त्यातही २०२६ मध्ये संघात अनेक दिग्गज असतानाही संघाला फारशी चांगली कामगिरी करता न आल्याने बरीच टीका संघाच्या निर्णयांवर झाली. यानंतर आता मुंबई इंडियन्स मोठे निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. .RCB ला सलग दोनदा IPL चॅम्पियन बनवणारे कोच आता इंग्लंडचे मुख्य प्रशिक्षक? दिनेश कार्तिकचं मोठं विधान चर्चेत.टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार मागील हंगामाचा सखोल आढावा घेण्यासाठी आणि पुढील वाटचालीसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी मुंबई इंडियन्सचे (MI) वरिष्ठ अधिकारी पुढील आठवड्यात इंग्लंडमध्ये बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत कर्णधारपदापासून प्रशिक्षकांपर्यंत सर्वच गोष्टींबद्दल चर्चा होणार आहे..खरंतर हंगामादरम्यान ड्रेसिंग रुममधील अस्थिरता आणि हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वामुळे सर्वांचे लक्ष वेधले. पण यादरम्यान मुख्य प्रशिक्षक माहेला जयवर्धनेचे (Mahela Jayawardene) संघातील पुनरागमनचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला. २०२४ च्या निराशाजनक कामगिरीनंतर मुंबईने ४९ वर्षीय जयवर्धनेला पुन्हा संघाचा मुख्य प्रशिक्षक केले होते. त्याच्या मार्गदर्शनात २०२५ मध्ये चौथा आणि २०२६ मध्ये ९ वा क्रमांक संघाने मिळवला. मात्र आता मुंबईचा संघ पुन्हा पूर्वीप्रमाणे यश मिळवण्याच्या योजना आखत असताना जयवर्धने संघातील स्थान टिकवू शकतो की नाही, हे पाहावे लागणार आहे..याशिवाय हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडमध्ये अनेक फ्रँचायझी उत्सुक आहेत. पण याबाबत स्पष्ट कल्पना मुंबईच्या बैठकीनंतरच येईल. त्याच्या ट्रेडमध्ये फ्रँचायझीची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. या करारातून फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न मुंबईचा असू शकतो. दरम्यान केवळ हार्दिक पांड्याबाबत चर्चा मर्यादीत नाही, तर सूर्यकुमार यादवच्या भूमिकेबाबतही चर्चा होऊ शकते. सूर्याला भारतीय संघातील जागाही गमवावी लागली आहे, त्याला आयपीएल २०२६ मध्येही फारशी चांगली कामगिरी करता आली नव्हती..Team India: 'श्रेयस अय्यर -गंभीरला काढून टाकण्यापेक्षा जरा विचार करा आणि IPL... ', संजय मांजरेकरांची BCCI वर सडकून टीका.याशिवाय जर हार्दिक पांड्याचे ट्रेड झाले किंवा त्याला कर्णधारपदावरून काढायचे झाल्यास नवा कर्णधार कोण असेल, याचाही विचार मुंबईला करायचा आहे. यासाठी सध्या जसप्रीत बुमराह आणि तिलक वर्मा यांची नावं चर्चेत आहेत. बुमराह संघातील अनुभवी खेळाडूंपैकी एक आहे, पण दुखापतींचा धोकाही त्याच्याबाबतीत आहे. पण त्याने २०२६ मध्ये हार्दिक आणि सूर्याच्या अनुपस्थितीत मुंबईचे एका सामन्यात नेतृत्व केले होते. याशिवाय तिलक युवा असून सध्या भारतीय टी२० संघाचा उपकर्णधारही आहे.एकूणच मुंबई इंडियन्सच्या कामगिरीचा संपूर्ण आढावा घेतला जाणार असल्याने २०२७ आधी फ्रँचायझी कठीण निर्णयही घेण्याची शक्यता आहे, तसेच पुढीलवर्षीपर्यंत संघात बरेच बदलही दिसू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.