MI vs KKR सामन्यावर पावसाचं सावट? काय आहेत हवामान अंदाज अन् कसा राहिलाय दोन्ही संघाचा रेकॉर्ड?

MI vs KKR Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत दुसरा सामना मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स या दोन माजी चॅम्पियन्स संघात रंगणार आहे. हा सामना संध्याकाळी ७.३० वाजता मुंबईच्या घरच्या मैदानात वानखेडे स्टेडियमवर सुरू होईल. या सामन्यातून दोन्ही संघ आपल्या मोहिमेला सुरुवात करणार आहेत. मुंबई इंडियन्स सलग तिसऱ्यांदा हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली खेळणार असून ६ व्या विजेतेपदाच्या हेतूने मैदानात उतरणार आहेत, तर कोलकाता नाईट रायडर्स चौथ्या विजेतेपदाच्या हेतूने अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वात मैदानात उतरणार आहेत. मुंबई इंडियन्स २०१३ पासून कधीही पहिला सामना जिंकलेले नाहीत, त्यामुळे यंदा तो इतिहास मोडण्याचा प्रयत्न करतानाही ते दिसतील. मुंबई इंडियन्ससाठी त्यांचे सर्व प्रमुख खेळाडू जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट असे सर्व उपलब्ध आहेत. दुसरी कोलकाता नाईट रायडर्सला मात्र सध्या खेळाडूंच्या दुखापतींचा जबरदस्त फटका बसला असल्याने त्यांच्या गोलंदाजी फळीत कोणाला संधी मिळणार हे पाहावं लागणार आहे. तरी या सामन्यात वैभव अरोरा, कॅमेरॉन ग्रीन, वरुण चक्रवर्ती आणि सुनील नरेन यांच्यावरच कोलकाताच्या गोलंदाजीची अधिक मदार असेल.वानखेडेची खेळपट्टी साधारण फलंदाजांना पोषक असते. पण या खेळपट्टीवर वेग आणि उसळीही असल्याने वेगवान गोलंदाजांनाही फायदा मिळतो. त्यांना स्टेडियम किनारपट्टी जवळ असल्याने सामन्याच्या सुरुवातीला स्विंगसाठी मदत मिळेल. पण नंतर फिरकी गोलंदाजही जादू दाखवू शकतात. दरम्यान, दवाचा परिणामही या सामन्यात जाणवू शकतो.काय आहेत मुंबईतील हवामान अंदाजमुंबईतील आकाश रविवारी बहुतांशी निरभ्रच असेल. तसेच हवामान नेहमीप्रमाणे उष्ण आणि दमट राहील. तसेच सामन्यादरम्यान संध्याकाळी तापमान २७ ते ३० डिग्रीच्या आसपास राहिल. दरम्यान, सामन्यावेळी पावसाची शक्यता अगदीच नगण्य आहे. हलके वारे वाहतील. त्यामुळे मुंबई आणि कोलकाता संघातील सामना पूर्ण होण्याची दाट शक्यता आहे.आमने-सामने आकडेवारीमुंबई इंडियन्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात आत्तापर्यंत ३५ सामने खेळवण्यात आले आहेत. यातील २४ सामने मुंबई इंडियन्सने जिंकले आहेत, तर ११ सामने कोलकाता नाईट रायडर्सने जिंकले आहेत. ही आकडेवारी पाहाता आत्तापर्यंत तरी मुंबई इंडियन्सच कोलकाताला वरचढ ठरली असल्याचे दिसले आहे.संभावित प्लेइंग इलेव्हनमुंबई इंडियन्स - रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन (यष्टीरक्षण), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), विल जॅक्स, मिचेल सँटेनर, नमन धीर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह.कोलकाता नाईट रायडर्स - फिन ऍलेन (यष्टीरक्षण), अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), अंगक्रिश रघुवंशी, कॅमेरॉन ग्रीन, रिंकू सिंग, रमणदीप सिंग, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुझराबनी.