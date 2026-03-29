Cricket

MI vs KKR सामन्यावर पावसाचं सावट? काय आहेत हवामान अंदाज अन् कसा राहिलाय दोन्ही संघाचा रेकॉर्ड?

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders Head to Head: मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात आयपीएल २०२६ मधील सामना रविवारी होणार आहे. या सामन्यावेळी मुंबईतील हवामान कसे असेल, तसेच या दोन्ही संघात कोण वरचढ ठरलंय, जाणून घ्या.
MI vs KKR | IPL 2026

MI vs KKR | IPL 2026

Sakal

Pranali Kodre
MI vs KKR Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत दुसरा सामना मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स या दोन माजी चॅम्पियन्स संघात रंगणार आहे. हा सामना संध्याकाळी ७.३० वाजता मुंबईच्या घरच्या मैदानात वानखेडे स्टेडियमवर सुरू होईल. या सामन्यातून दोन्ही संघ आपल्या मोहिमेला सुरुवात करणार आहेत.

मुंबई इंडियन्स सलग तिसऱ्यांदा हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली खेळणार असून ६ व्या विजेतेपदाच्या हेतूने मैदानात उतरणार आहेत, तर कोलकाता नाईट रायडर्स चौथ्या विजेतेपदाच्या हेतूने अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वात मैदानात उतरणार आहेत. मुंबई इंडियन्स २०१३ पासून कधीही पहिला सामना जिंकलेले नाहीत, त्यामुळे यंदा तो इतिहास मोडण्याचा प्रयत्न करतानाही ते दिसतील.

<div class="paragraphs"><p>MI vs KKR | IPL 2026</p></div>
Cricket
