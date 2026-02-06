'ई साला कप नामदे'चा नाद घुमला! IPL असो किंवा WPL, RCB ने डबल धमाका करत घडवलाय इतिहासात

RCB Creates History with Double Titles: गुरुवारी (५ फेब्रुवारी) रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने इतिहास घडवला आहे. बडोद्यात वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत झालेल्या अंतिम सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने दिल्ली कॅपिटल्सवर ६ विकेट्सने मात केली. त्यामुळे आजपर्यंत कोणत्याच संघाला न जमलेला विक्रम बंगळुरूच्या नावावर झाला आहे. स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वात बंगळुरूने दुसऱ्यांना WPL विजेतेपद जिंकले. यापूर्वी २०२४ मध्येही बंगळुरूने विजेतेपद जिंकले होते. .WPL 2026: स्मृती मानधनाने 'ऑरेंज कॅप' जिंकून कोणत्याच भारतीयाला न जमलेला केला पराक्रम! 'पर्पल कॅप' कोणाच्या नावावर?.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आयपीएल २०२५ स्पर्धाही रजत पाटिदारच्या नेतृत्वात जिंकली होती. त्यावेळी अंतिम सामन्यात बंगळुरूने श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वातील पंजाब किंग्सला पराभूत करत विजेतेपद जिंकले होते. या विजेतेपदासह बंगळुरूने १८ वर्षांची प्रतिक्षा संपवली होती. हे बंगळुरूचे आयपीएलचे पहिले विजेतेपद होते. त्यामुळे सध्या तरी ते आयपीएलचे विजेते आहेत..आता WPL 2026 चे विजेतेपद बंगळुरूने जिंकले आहे. त्यामुळे सध्या एकाचवेळी IPL आणि WPL या दोन्ही स्पर्धांचे सध्याचे विजेते बंगळुरू आहेत. असा पराक्रम करणारा बंगळुरू पहिलाच संघ ठरला आहे. याआधी मुंबई इंडियन्सनेही IPL आणि WPL स्पर्धा जिंकली आहे. पण ते एकाचवेळी विजेते नव्हते. मुंबई इंडियन्सने २०१३, २०१५, २०१७, २०१९ आणि २०२० या पाच वर्षे IPL जिंकले आहे, तसेच २०२३ आणि २०२५ या दोन वर्षी WPL जिंकले आहे..WPL 2026 Winner: स्मृती मानधानाच्या RCB ने इतिहास रचला, दुसऱ्यांदा जिंकले जेतेपद; दिल्ली सलग चौथ्यांदा फायनलमध्ये पराभूत.WPL मध्ये दिल्ली कॅपिटल्स चौथ्यांदा उपविजेतेदिल्ली कॅपिटल्सला WPL मध्ये मात्र सलग चौथ्यांदा उपविजेते ठरले आहेत. दिल्लीने आत्तापर्यंत सर्व चारही WPL हंगामात अंतिम सामन्यात धडक मारली आहे. मात्र चारही हंगामात त्यांना अंतिम सामन्यात पराभूत व्हावं लागलं आहे. त्यांना २०२३ आणि २०२५ हंगामात मुंबई इंडियन्सकडून, तर २०२४ आणि २०२६ हंगामात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने अंतिम सामन्यात पराभूत केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.