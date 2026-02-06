Cricket

'ई साला कप नामदे'चा नाद घुमला! IPL असो किंवा WPL, RCB ने डबल धमाका करत घडवलाय इतिहासात

RCB Script History: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले. त्यामुळे बंगळुरू संघाने ऐतिहासिक विक्रम केला आहे.
RCB Creates History with Double Titles: गुरुवारी (५ फेब्रुवारी) रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने इतिहास घडवला आहे. बडोद्यात वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत झालेल्या अंतिम सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने दिल्ली कॅपिटल्सवर ६ विकेट्सने मात केली.

त्यामुळे आजपर्यंत कोणत्याच संघाला न जमलेला विक्रम बंगळुरूच्या नावावर झाला आहे. स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वात बंगळुरूने दुसऱ्यांना WPL विजेतेपद जिंकले. यापूर्वी २०२४ मध्येही बंगळुरूने विजेतेपद जिंकले होते.

