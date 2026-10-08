NANA PATEKAR: भारत-पाकिस्तान सामन्यावर नाना पाटेकरांचा ‘तो’ VIDEO पुन्हा व्हायरल; वर्षभरापूर्वी नेमकं काय म्हणाले होते?

Nana Patekar India Pakistan: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर यांचं आज (८ ऑक्टोबर) सकाळी ५ वाजता निधन झालं. गोव्यातील त्यांच्या घरी त्यांची तब्येत बिघडली होती. रात्री २ वाजता त्यांनी एका मित्राला फोन केला होता. त्यावेळी तब्येत ठीक नसल्याचं त्यांनी मित्राला सांगितलं होतं. मित्राने सकाळी मेसेज पाहिल्यानंतर तातडीने गोव्यातील त्यांच्या घरी धाव घेतली. नाना पाटेकर बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. ते ७५ वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनाने सिनेसृष्टीत हळहळ व्यक्त केली जात आहे..मात्र, अशातच नाना पाटेकर यांचा जुना भारत-पाकिस्तान सामन्याबाबतचा व्हिडिओ सध्या पुन्हा चर्चेत आला आहे. सुमारे वर्षभरापूर्वी पुण्यातील एका कार्यक्रमात त्यांनी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं होतं..NANA PATEKAR: ‘तो’ OUT झाला की नाना पाटेकर जेवणच सोडायचे! कोण होता नानांचा फेव्हरेट क्रिकेटर? बालपणी होते ऑफ स्पिनर; क्रिकेटवर होतं जबरदस्त प्रेम.भारत-पाकिस्तान सामन्यावर काय म्हणाले होते?१४ सप्टेंबर रोजी पुण्यातील एका कार्यक्रमात नाना पाटेकर यांना भारत-पाकिस्तान आशिया कप सामन्याबाबत विचारण्यात आलं होतं. त्यावेळी त्यांनी वैयक्तिक मत सांगताना भारताने पाकिस्तानविरुद्ध खेळू नये, असं म्हटलं होतं. ‘जेव्हा आपल्या लोकांचं रक्त त्यांच्या हातून वाहिलं आहे, तर आपण त्यांच्यासोबत का खेळायचं?’ असा सवाल नाना पाटेकर यांनी केला होता. त्यांचा हा व्हिडिओ त्यावेळीही चर्चेत आला होता..हा सामना पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील पहिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामना होता. त्यामुळे त्यावेळी या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची मागणीही काही लोकांकडून करण्यात आली होती.दरम्यान, अभिनेता सुनील शेट्टी यांनी यावेळी क्रिकेटपटूंची बाजू घेतली होती. खेळाडू काही नियमांमुळे बांधलेले असतात आणि त्यामुळे त्यांना सामना खेळल्याबद्दल दोष देता येणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं होतं..IPL 2027 Cricket News: दिल्ली कॅपिटल्सने नव्या मुख्य प्रशिक्षकाची घोषणा केली! 'दादा' कर्णधाराच्या Video ने प्रतिस्पर्ध्यांची झोप उडवली.नानांना क्रिकेटचीही आवडनाना पाटेकर यांना क्रिकेटचीही खूप आवड होती. त्यांनी अनेकदा क्रिकेटबद्दल आपलं मत व्यक्त केलं होतं. विशेष म्हणजे विराट कोहली हा त्यांचा आवडता क्रिकेटपटू असल्याचंही त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं. विराट लवकर बाद झाला तर जेवावंसं वाटत नाही, असं नाना मजेशीरपणे म्हणाले होते. त्यामुळे नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर त्यांचा भारत-पाकिस्तान सामन्याबाबतचा जुना व्हिडिओ आणि क्रिकेटवरील त्यांचं प्रेम पुन्हा चर्चेत आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.