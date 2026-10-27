IND vs NZ 3rd T20I Live: १४ चेंडू फिफ्टी, ३० चेंडूंत शतक! भारताची वर्ल्ड रेकॉर्डशी बरोबरी; अभिषेक शर्मा-वैभव सूर्यवंशी यांनी पेटवले रान...

India vs New Zealand 3rd T20I Mararthi Cricket News: अभिषेक शर्मा व वैभव सूर्यवंशी यांनी न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांना पार कचरा करून टाकला.. १९८ धावांचा पाठलाग करताना या दोघांनी १४ चेंडूंत फलकावर पन्नास धावा चढवल्या आणि पाच षटकांत १०० धावांचा टप्पा गाठून सामना एकतर्फी केला. षटाकर अन् चौकार शिवाय दोघांची बॅट काही बोलतच नव्हती. त्यामुळे किवी गोलंदाजांना सेटलच होता येत नव्हतं आणि त्यामुळेच भारताने वर्ल्ड रेकॉर्डशी बरोबरी केली. .डॅरिल मिचेलने ५२ चेंडूंत ५ चौकार व ५ षटकारांसह ८९ धावांची नाबाद खेळी करून संघाला ३ बाद १९८ धावांपर्यंत पोहोचवले. त्याला फिन अॅलन व बेव्हन जेकब्स यांची साथ मिळाली. २५ चेंडूंत ४० धावा ( ५ षटकार) करणाऱ्या फिनसह दुसऱ्या विकेटसाठी मिचेलने ४३ चेंडूंत ४६ धावा जोडल्या, तर २३ चेंडूंत ३९ धावांची नाबाद खेळी करणाऱ्या जेकब्ससह त्याने ७५ धावांची खेळी केली. अर्शदीप सिंग, अक्षर पटेल व नितीश कुमार रेड्डी यांनी भारताला विकेट मिळवून दिल्या.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 3rd T20I Live: अर्शदीपने डोक्याला हात लावला, अक्षर पटेलने चेहरा लपवला; खेळाडू सांत्वन करायला धावले... असे नेमके काय घडले? Video Viral.भारतानेही आज मोठा डाव टाकला आणि संजू सॅमसनच्या जागी वैभव सूर्यवंशीला सलामीला पाठवले. अभिषेक शर्मा आणि वैभव या दोघांनी पहिल्या षटकापासून रान पेटवले आणि षटकारांचा पाऊस पाडला. जेकब डफीने टाकलेल्या पहिल्या षटकात दोघांनी २६ धावा कुटल्या. आणि आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तील हे संयुक्तपणे सर्वात महागडे सलामीचे षटक ठरले. मे २०२३ मध्ये माल्टाच्या वरुण थामोथरमने जिब्राल्टरविरुद्ध एवढ्या धावा दिल्या होत्या. या दोघांनी १४ चेंडूंत संघाच्या पन्नास धावा फलकावर चढवल्या..Fastest team 50s in T20Is (by overs)२.२ - पापुआ न्यू गिनी विरुद्ध वानुआतू, पोर्ट मोरेस्बी, २०१९२.२ - रोमानिया विरुद्ध सर्बिया, सोफिया, २०२१२.२ - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड, वेलिंग्टन, २०२६२.३ - फिलीपिन्स विरुद्ध इंडोनेशिया, बाली, २०२३२.४ - न्यूझीलंड विरुद्ध स्कॉटलंड, द ओव्हल, २००९२.४ - न्यूझीलंड विरुद्ध इंग्लंड, ऑकलंड, २०१९२.४ - दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध वेस्ट इंडीज, सेंच्युरियन, २०२३.अभिषेकने १५ चेंडूंत त्याचे वैयक्तिक अर्धशतक पूर्ण केले आणि हे त्याचे दुसरे वेगवान अर्धशतक ठरले.Fastest 50s in T20Is in matches between two FM teams१२ - युवराज सिंग विरुद्ध इंग्लंड, डर्बन, २००७१४ - कॉलिन मुनरो विरुद्ध श्रीलंका, ऑकलंड, २०१६१४ - अभिषेक शर्मा विरुद्ध न्यूझीलंड, गुवाहाटी, २०२६१५ - क्विंटन डी कॉक विरुद्ध वेस्ट इंडिज, सेंच्युरियन, २०२३१५ - शिवम दुबे विरुद्ध न्यूझीलंड, विशाखापट्टणम, २०२६१५ - अभिषेक शर्मा विरुद्ध न्यूझीलंड, वेलिंग्टन, २०२६ .Fastest team 100s in T20Is ५ षटके - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड, वेलिंग्टन, २०२६५.२ षटके - रोमानिया विरुद्ध सर्बिया, सोफिया, २०२१५.३ षटके - दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध वेस्ट इंडिज, सेंच्युरियन, २०२३५.३ षटके - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध स्कॉटलंड, एडिनबर्ग, २०२४५.५ षटके - झिम्बाब्वे विरुद्ध गॅम्बिया, नैरोबी, २०२४५.५ षटके - इंग्लंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, ओल्ड ट्रॅफर्ड, २०२५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.