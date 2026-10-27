Cricket

IND vs NZ 3rd T20I Live: १४ चेंडू फिफ्टी, ३० चेंडूंत शतक! भारताची वर्ल्ड रेकॉर्डशी बरोबरी; अभिषेक शर्मा-वैभव सूर्यवंशी यांनी पेटवले रान...

Abhishek Sharma and Vaibhav Sooryavanshi explosive batting : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी आक्रमक फलंदाजी करत भारतीय संघाला ऐतिहासिक सुरुवात करून दिली.
Abhishek Sharma and Vaibhav Sooryavanshi explosive batting

Abhishek Sharma and Vaibhav Sooryavanshi explosive batting

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs New Zealand 3rd T20I Mararthi Cricket News: अभिषेक शर्मा व वैभव सूर्यवंशी यांनी न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांना पार कचरा करून टाकला.. १९८ धावांचा पाठलाग करताना या दोघांनी १४ चेंडूंत फलकावर पन्नास धावा चढवल्या आणि पाच षटकांत १०० धावांचा टप्पा गाठून सामना एकतर्फी केला. षटाकर अन् चौकार शिवाय दोघांची बॅट काही बोलतच नव्हती. त्यामुळे किवी गोलंदाजांना सेटलच होता येत नव्हतं आणि त्यामुळेच भारताने वर्ल्ड रेकॉर्डशी बरोबरी केली.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
india vs new zealand
cricket news today
T20 Cricket Records
Abhishek Sharma
Vaibhav Suryavanshi
Marathi News Esakal
www.esakal.com