Asia Cup, IND A vs PAK A: भारताविरुद्ध पाकिस्तानने पलटवली बाजी, मिळवला दणदणीत विजय; मॅचनंतर हस्तांदोलन झालं की नाही?

India A embarrassing defeat against Pakistan A: आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२५ स्पर्धेत भारतीय अ संघाला पाकिस्तान अ संघाविरुद्ध लाजिरवाणा पराभव स्वीकारावा लागला आहे. या स्पर्धेतील भारताचा हा पहिलाच पराभव आहे.
Asia Cup Rising Stars 2025 | India A vs Pakistan A

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२५ स्पर्धेत पाकिस्तान अ संघाने भारतीय अ संघाला ८ विकेट्सने पराभूत केले.

  • माझ सदाकतने नाबाद ७९ धावांची खेळी करत पाकिस्तानला विजय मिळवून दिला.

  • या विजयामुळे पाकिस्तानने उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.

