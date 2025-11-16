Asia Cup, IND A vs PAK A: भारताविरुद्ध पाकिस्तानने पलटवली बाजी, मिळवला दणदणीत विजय; मॅचनंतर हस्तांदोलन झालं की नाही?

आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२५ स्पर्धेत पाकिस्तान अ संघाने भारतीय अ संघाला ८ विकेट्सने पराभूत केले. माझ सदाकतने नाबाद ७९ धावांची खेळी करत पाकिस्तानला विजय मिळवून दिला. या विजयामुळे पाकिस्तानने उपांत्य फेरीत प्रवेश केला..आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२५ स्पर्धेत रविवारी पाकिस्तान अ संघाने भारतीय अ संघाला मोठा धक्का दिला. रविवारी दोहामध्ये झालेल्या सामन्यात पाकिस्तान अ संघाने भारतीय अ संघाला ८ विकेट्सने पराभूत केले. या विजयासह पाकिस्तान अ संघाने उपांत्य फेरीमध्ये स्थान मिळवले आहे. भारताचा हा दोन सामन्यातील पहिला पराभव होता. पाकिस्तानकडून माझ सदाकतने नाबाद अर्धशतकी खेळी केली..Asia Cup, IND A vs PAK A: वैभव सूर्यवंशी, नमन धीर पाकिस्तानविरुद्ध बरसले! भारताने विजयासाठी ठेवलं 'इतक्या' धावांचं लक्ष्य .भारतीय अ संघाने पाकिस्तान अ संघासमोर १३७ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग पाकिस्तान अ संघाने १३.२ षटकात २ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केला. सामन्यानंतर मात्र या दोन्ही संघांच्या खेळाडूंनी हस्तांदोलन केले नाही.पाकिस्तानकडून माझ सदाकत आणि मोहम्मद नईम यांनी डावाची सुरुवात केली. त्यांनी आक्रमक सुरुवात करताना अर्धशतकी भागीदारीही केली. पण अखेर ६ व्या षटकात यश ठाकूरने त्यांची जोडी तोडली. त्याने नईमला १४ धावांवर बाद केले. पण नंतर सदाकतला यासिर खानने साथ दिली. .यादरम्यान १० व्या षटकात अर्धशतक केलेल्या सदाकतचा झेल बाऊंड्री लाईनवर नेहल वढेरा आणि नमन धीर यांनी मिळून झेल घेतला होता. पण त्याला थर्ड अंपायरने नाबाद दिले. त्यावरून बराच गोंधळ झाला. भारतीय संघाने पंचांकडे याबाबत नाराजीही व्यक्त केली. त्यामुळे काही काळ सामना थांबला होता. पण अखेर पंचांचा निर्णय असल्याने सदाकतला जीवदान मिळाले. .मात्र दोन चेंडूंनंतर याच षटकात सुयश शर्माने यासिरला ११ धावांवर बाद केले. मात्र नंतर मोहम्मद फैकने सदाकतला साथ दिली. सदाकतने त्याचा गिअर बदलला आणि आणखी नंतर आक्रमक फलंदाजी केली आणि संघाला विजय मिळवून दिला. सदाकतने ४७ चेंडूत ७९ धावांची नाबाद खेळी केली. या खेळीत त्याने ७ चौकार आणि ४ षटकार मारले. फैक १४ चेंडूत १६ धावांवर नाबाद राहिला.भारताकडून सुयश शर्मा आणि यश ठाकूर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..IND A vs SA A, ODI: कसोटीत हरले, पण भारत अ संघाने दक्षिण आफ्रिकेवर वनडेत मिळवला दणदणीत विजय ; ऋतुराज गायकवाड पुन्हा चमकला.तत्पुर्वी भारताने प्रथम फलंदाजी करताना १९ षटकात सर्वबाद १३६ धावा केल्या होत्या. भारताकडून वैभव सूर्यवंशीने २८ चेंडूत ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४५ धावांची खेळी केली. तसेच नमन धीरने २० चेंडूत ६ चौकार आणि १ षटकारांसह ३५ धावांची खेळी केली. याशिवाय हर्ष दुबे (१९), रमणदीप सिंग (११) आणि प्रियांश आर्य (१०) यांनाच दोन आकडी धावसंख्या पार करता आली. बाकी कोणी खास काही करू शकले नाहीत.पाकिस्तानकडून गोलंदाजी करताना शाहिद अझिझने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. साद मसूद आणि माझ सदाकत यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. उबैद शाह, अहम दानियल आणि सुफियान मुकीम यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.