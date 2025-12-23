पाकड्यांनी हद्द ओलांडली... वैभव सूर्यवंशीसह भारतीय खेळाडूंसोबत अपमानास्पद वागणूक; संताप आणणारा Video Viral

India vs Pakistan U19 controversy viral video: आशिया चषक ( १९ वर्षांखालील) स्पर्धेच्या फायनलमध्ये पाकिस्तानने बाजी मारली... भारत-पाकिस्तान हे दोन्ही संघ जेव्हा समोरासमोर येतात, तेव्हा वातावरण तापतंच आणि याही सामन्यात तसे झाले.. पाकिस्तानी गोलंदाजांनी विनाकारण भारतीयांना डिवचले. आयुष म्हात्रे व वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Suryavanshi) यांनीही जशासतसे उत्तर देताना पाकिस्तानी खेळाडूंना त्यांची जागा दाखवली. पण, त्याचा परिणाम संघाच्या कामगिरीवर झाला अन् भारताला १९१ धावांनी हार पत्करावी लागली. यानंतर पाकिस्तानी फॅन्सचा माज वाढला आणि त्यांनी भारतीय खेळाडूंना अपमानास्पद वागणूक दिली. .समीर मिन्साहसचह्या १७२ धावांच्या ( ११३ चेंडू) खेळीच्या जोरावर पाकिस्तानने ८ बाद ३४७ धावांचा डोंगर उभा केला. मिन्साहसला उस्मान खान ( ३५) व अहमद हुसैन ( ५६) यांनी चांगली साथ दिली. भारताच्या दीपेश देवेंद्रनने ३, हेनिल पटेल व खिलान पटेल यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना वैभव सूर्यवंशीने आक्रमक सुरुवात केली, परंतु पाकिस्तानी गोलंदाजांनी स्लेजिंग करून त्याचे लक्ष भरकटवले. आयुष व वैभव दोघंही स्वस्तात माघारी परतल्यानंतर भारतीयांचा डोराला उभा राहण्याआधीच कोसळला..पाकिस्तान संघाकडून हार... आता आयुष म्हात्रे, वैभव सूर्यवंशीवर होणार कारवाई? U19 Asia Cup Final च्या पराभवाची BCCI कडून चौकशी.दहाव्या क्रमांकावर आलेल्या दीपेशने सर्वाधिक ३६ धावा केल्या. भारताचा संपूर्ण संघ २६.२ षटकांत १५६ धावांत तंबूत परतला. पाकिस्तानच्या अली रझाने ४ विकेट्स घेतल्या. तर मोहम्मद सय्याम, अब्दुल सुभान व हुझैफा अहसान यांनी प्रत्येकी २ बळी टिपले. जेतेपद पटकावल्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंनी सध्या गाजत असलेल्या धुरंधर चित्रपटाच्या गाण्यावर डान्स केला. त्यानंतर त्यांनी जेतेपदाची ट्रॉफी उंचावून मुद्दाम भारतीयांना डिवचले..त्यांच्या या कृतीत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वीही सहभागी झाले. भारतीय खेळाडूंनी नक्वी यांच्याकडून पदक स्वीकारण्यास नकार दिला. हे सर्व झाल्यानंतर टीम बसकडे जाणाऱ्या भारतीय खेळाडूंना पाकिस्तानी फॅन्सने डिवचले. त्यांच्याकडून Booing झाले आणि त्यांची ही कृती पाहून क्रिकेटप्रेमी संतापले आहेत. .भारतीय संघाच्या कामगिरीचे पुनरावलोकन...भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने १९ वर्षांखालील संघाच्या कामगिरीचे पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फायनलमधील कामगिरीचा अहवाल त्यांनी कर्णधार आयुष म्हात्रे व प्रशिक्षक हृषिकेश कानिटकर यांच्याकडून मागवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.