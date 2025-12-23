Cricket

पाकड्यांनी हद्द ओलांडली... वैभव सूर्यवंशीसह भारतीय खेळाडूंसोबत अपमानास्पद वागणूक; संताप आणणारा Video Viral

Pakistan fans abusing Indian U19 players video : भारत-पाकिस्तान १९ वर्षांखालील सामन्यानंतर पुन्हा एकदा क्रीडाविश्वाला लाज आणणारे प्रकार समोर आले आहेत. सामना जिंकल्याच्या आनंदात पाकिस्तानमधील काही चाहत्यांनी मर्यादा ओलांडत भारतीय खेळाडूंवर अपमानास्पद टीका केली.
Swadesh Ghanekar
India vs Pakistan U19 controversy viral video: आशिया चषक ( १९ वर्षांखालील) स्पर्धेच्या फायनलमध्ये पाकिस्तानने बाजी मारली... भारत-पाकिस्तान हे दोन्ही संघ जेव्हा समोरासमोर येतात, तेव्हा वातावरण तापतंच आणि याही सामन्यात तसे झाले.. पाकिस्तानी गोलंदाजांनी विनाकारण भारतीयांना डिवचले. आयुष म्हात्रे व वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Suryavanshi) यांनीही जशासतसे उत्तर देताना पाकिस्तानी खेळाडूंना त्यांची जागा दाखवली. पण, त्याचा परिणाम संघाच्या कामगिरीवर झाला अन् भारताला १९१ धावांनी हार पत्करावी लागली. यानंतर पाकिस्तानी फॅन्सचा माज वाढला आणि त्यांनी भारतीय खेळाडूंना अपमानास्पद वागणूक दिली.

