Abhishek Sharma चा आक्रमकपणा पाकिस्तानी चाहत्यांना झोंबला; सोशल मिडिया प्रोफाईलच केलं सस्पेंड

भारताचा स्टार फलंदाज अभिषेक शर्मा आशिया कप २०२५ मध्ये दमदार फॉर्ममध्ये आहे. त्याच्या आक्रमक खेळामुळे पाकिस्तानी संघाला फटका बसला आहे. यानंतर पाकिस्तानी नागरिकांनी त्याच्या एक्स अकाऊंटलाच बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे..भारताचा स्टार फलंदाज अभिषेक शर्मा सध्या दमदार फॉर्ममध्ये खेळत आहे. आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारताला जवळपास सर्वच सामन्यात त्याने आक्रमक सुरुवात करून दिली आहे. दोनवेळा त्याने सामनावीर पुरस्कारही जिंकली आहे. तसेच या स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या दोन्ही सामन्यात अभिषेकच्या वादळाचा फटका पाकिस्तानी संघाला बसला आहे. मात्र यानंतर पाकिस्तानकडून कुरापती करण्यात येत असून त्याला त्रास देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे..IND vs PAK: रडके! सूर्या झाला, अँडी पायक्रॉफ्ट झाले, आता थर्ड अम्पायर; पाकिस्तानने केली ICC कडे तक्रार.एकिकडे अभिषेक दमदार कामगिरी करत असतानाच दुसरीकडे त्याचं एक्स (आधीचे ट्वीटर) अकाऊंटवर बंदी टाकण्यात आली आहे. यामागे पाकिस्तानी नागरिकांनी त्याचं प्रोफाईल रिपोर्ट केल्याने ही कारवाई झाल्याचे म्हटलं जात आहे. अभिषेकचा आक्रमक पवित्रा पाकिस्तानी लोकांना फारसा रुचलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी अशाप्रकारे त्याच्यावर राग काढण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र असं असलं तरी अद्याप अभिषेकने मात्र यावर भाष्य केलेलं नाही..अभिषेकने हे अकाऊंट भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात आशिया कपमधील सुपर फोरच्या सामन्यात सस्पेंड झाल्याचं समजत आहे. या सामन्यात अभिषेकने आक्रमक खेळतना ३९ चेंडूत ७४ धावा ठोकल्या होत्या. त्याने शुभमन गिलसोबत १०५ धावांची सलामीला भागीदारी केली. त्यामुळे भारताला विजय अगदी सोपा झाला होता. या घटनेनंतरच त्याच्या एक्स प्रोफाईलवर कारवाई झाली आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की याच सामन्यात त्याचे पाकिस्तानी गोलंदाज हॅरिस रौफ आणि शाहिन आफ्रिदी यांच्यासोबत शाब्दिक वादही झाले होते. तसेच त्याने सामन्यानंतर स्पष्ट केले होते की विनाकारण पाकिस्तानी गोलंदाजांनी त्याच्यावर आक्रमण केल्याने त्याने नंतर त्याच्या बॅटने उत्तर दिलं. यानंतर मात्र पाकिस्तानी चाहत्यांना अभिषेकचा खेळ चांगलाच झोंबल्याचे दिसत आहे..अभिषेक आशिया कप २०२५ मध्ये दमदार खेळ करत असून त्याने ५ सामन्यात २४८ धावा ठोकल्या आहेत. यात त्याच्या दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे. तसेच तो सुपर फोरमधील भारताच्या दोन्ही सामन्यात सामनावीरही ठरला आहे..Asia Cup 2025: भारताविरुद्ध कोण खेळणार फायनल! बांगलादेश - पाकिस्तान संघासाठी 'करो वा मरो'; जाणून घ्या संपूर्ण समीकरण.अभिषेक अव्वल क्रमांकावरअभिषेक सध्या आयसीसी टी२० क्रमवारी फलंदाजांच्या यादीत अव्वल क्रमांकावर आहे. इतकेच नाही, तर पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यानंतर त्याचे रेटिंग्स ९०७ देखील झाले आहे. त्यामुळे तो आयसीसी टी२० क्रमवारीत ९०० रेटिंग्स मिळणारा भारताचा तिसराच, तर जगातील सहावा खेळाडू आहे. त्याच्यापूर्वी डेव्हिड मलान, ऍरॉन फिंच, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव आणि बाबर आझम यांनीच असा कारनामा केला आहे.