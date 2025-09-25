Cricket

Abhishek Sharma चा आक्रमकपणा पाकिस्तानी चाहत्यांना झोंबला; सोशल मिडिया प्रोफाईलच केलं सस्पेंड

Abhishek Sharma X Profile Suspension: अभिषेक शर्मा आशिया कप २०२५ मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत असून, त्याने ५ सामन्यात २४८ धावा केल्या आहेत. मात्र हे पाकिस्तानी चाहत्यांना रुचलेलं नाही. त्यांच्यामुळे त्याचे एक्स अकाऊंट सस्पेंड झाले आहे.
  • भारताचा स्टार फलंदाज अभिषेक शर्मा आशिया कप २०२५ मध्ये दमदार फॉर्ममध्ये आहे.

  • त्याच्या आक्रमक खेळामुळे पाकिस्तानी संघाला फटका बसला आहे.

  • यानंतर पाकिस्तानी नागरिकांनी त्याच्या एक्स अकाऊंटलाच बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

