SRH vs RR: प्लॅन A, B किंवा C... वैभव सूर्यवंशीला रोखण्यासाठी पॅट कमिन्स सज्ज; एलिमिनेटर आधी काय म्हणाला, वाचा

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेच्या प्लेऑफला सुरुवात झाली असून आता एलिमिनेटरचा (Eliminator) सामना बुधवारी मुल्लनपूरमध्ये होणार आहे. सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स (SRH vs RR) संघात हा एलिमिनेटरचा सामना होईल. या सामन्यात विजय मिळवणारा संघ दुसऱ्या क्वालिफायर सामन्यात गुजरात टायटन्सविरुद्ध खेळेल. गुजरातला पहिल्या क्वालिफायरमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने पराभूत करत अंतिम सामना आधीच गाठला आहे. .IPL 2026: २८१ स्ट्राईक रेट अन् ९३ धावा... रजत पाटिदार प्लेऑफचा 'दादा'; Final मध्ये पोहचताच म्हणाला, 'आम्ही तुमच्यावर चालून येतोय...'.दरम्यान, एलिमिनेटर सामन्यात १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीकडेही (Vaibhav Sooryavanshi) लक्ष असेल. त्याने यंदा हैदराबादसाठी सर्वाधिक ५८३ धावा चोपल्या आहेत. यामध्ये त्याच्या एका शतकाचाही समावेश असून हे शतक त्याने साखळी सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच केले होते. साखळी फेरीत वैभव हैदराबादविरुद्ध पहिल्या सामन्यात शून्यावर बाद झाला होता, त्यानंतर दुसरा सामना जेव्हा झाला, तेव्हा त्याने ३७ चेंडूत शतक झळकावले होते. त्यामुळे एलिमिनेटरमध्ये त्याची कामगिरी राजस्थानसाठी महत्त्वाची असणार आहे..एलिमिनेटर सामन्यापूर्वी जिओस्टारशी बोलताना हैदराबादचा कर्णधार पॅट कमिन्सने (Pat Cummins) म्हटले आहे की 'एक गोलंदाज म्हणून तुम्ही चांगले काय करू शकता आणि तुमचे बलस्थान काय आहे, याचा समन्वय राखणे महत्त्वाचे असते. पण जेव्हा प्रत्येक संघात असे एक-दोन खेळाडू असतात, जे प्रतिस्पर्ध्यांकडून सामना हिरावून घेऊ शकतात, तेव्हा तुम्हाला बी किंवा सी प्लॅन तयार करण्यासाठी थोडा अधिक वेळ घालवावा लागतो.''त्यामुळे हो आमच्याकडे त्याच्यासाठी प्लॅन तयार असेल. जरी त्याने मागच्यावेळी आमच्याविरुद्ध शतक केले असले, तरी मला वाटतं मला वाटतं आम्ही काही वेळेस त्याच्याविरुद्ध चांगली गोलंदाजी करत, त्याला शांत ठेवलं होतं, पण काही क्षण असंही आले की तो आमच्याहातून निसटला. त्यामुळे आम्ही त्यातून शिकू.' .याशिवाय प्लेऑफमधील दवाब आणि आता आयपीएल जिंकण्यासाठी सलग ३ सामने जिंकण्याची आवश्यकता याबाबत कमिन्स म्हणाला, 'मला वाटतं बाद फेरीतील सामन्यांकडे जाताना गोष्टी आहे, तशाच ठेवायला हव्यात. पण नक्कीच अशा सामन्यांमध्ये जरा अधिक दबाव असतो, हे मान्य करावे लागेल. मी नेहमी असाच विचार करतो की सामन्याकडे तुम्ही पश्चाताप न करता कसं पाहाणार आहात? त्यामुळे बाद फेरीतील सामन्यांमध्येही उतरताना माझी हीच मानसिकता असते.''अधिक बचावात्मक खेळण्यापेक्षा अधिक आक्रमक खेळण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. आम्हाला आयपीएल जिंकण्यासाठी सलग तीन सामने जिंकायचे आहेत. आम्ही त्यापेक्षा जास्त सामने जिंकलोय. आम्ही सलग ५ सामने जिंकलो आहे, त्यामुळे हे शक्यत आहे. हे असे संघ आहे, जे आम्हाला चांगले माहित आहे. त्यामुळे ते सोपे नसेल, पण मला वाटतं आम्ही करू शकतो.'.IPL vs County Cricket वरून वातावरण तापलं! पीटरसनवर ऑस्ट्रेलियाच्या दिग्गजाची टीका, 'बस कर आता, मुर्खा...'.याशिवाय साखळी फेरीत जरी दोन्ही सामन्यात राजस्थानला हरवलं असलं, तरी प्रत्येक सामन्यात नवीन सुरुवात असते, असं कमिन्स म्हणाला. पण तरी अशा संघाविरुद्ध खेळणे चांगले आहे, ज्यांच्याविरुद्ध तुम्ही यश मिळवले आहे, असंही कमिन्स म्हणाला. याशिवाय कमिन्सने हेन्रिक क्लासेनचेही कौतुक करताना संघाच्या यशात त्याचा मोठा वाटा असल्याचे म्हटले.